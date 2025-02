東京ドームホテルにて、サンリオキャラクターが登場する「サンリオキャラクターズ GWニコニコパーティ」を開催!

「マイメロディ・クロミ アニバーサリーステージ」や「サンリオキャラクターズ スペシャルバージョン」など、ここでしか見られないオリジナルショーが楽しめます☆

東京ドームホテル「サンリオキャラクターズ GWニコニコパーティ」

日程:2025年5月3日(土・祝)・4日(日・祝)

時間:第1回 10:30〜(受付10:00〜)/第2回 13:45〜(受付13:15〜)/第3回 17:00〜(受付16:30〜)

料金:

【S席】大人14,000円(中学生以上)、お子様8,000円(3歳〜小学生)

【A席】大人12,000円(中学生以上)、お子様7,000円(3歳〜小学生)

※お食事、お飲物、ショー、グリーティング、サービス料、消費税込み

※全席指定・相席テーブルとなります

※3歳未満のお子様でも席が必要な場合は有料です

場所:東京ドームホテル B1 大宴会場「天空」

内容:

サンリオキャラクターズ スペシャルアニバーサリーステージ着席ブッフェスタイルのお食事・フリードリンク※第2回のみお料理の内容を一部変更し、キャラクターモチーフのデザートプレートを一人一皿提供されますハイタッチ会お楽しみ抽選会ふれあいグリーティング広場

予約:東京ドームホテル 公式ウェブサイト

※URL:https://www.tokyodome-hotels.co.jp/sanrio/

インターネット予約:ローソンチケット(Lコード:36640)限定、2025年3月8日(土) 11:00〜

※出演キャラクターは、都合により変更となる可能性があります

東京ドームホテルが、開業25周年を記念して、サンリオのキャラクターが登場するイベント「サンリオキャラクターズ GWニコニコパーティ」をゴールデンウイーク中の2日間限定で開催。

50周年を迎えた「マイメロディ」と20周年を迎えた「クロミ」の周年もお祝いする、オリジナルステージが楽しめます!

「マイメロディ」と「クロミ」の周年ソングも披露される、特別なステージです。

また、お食事中には「ポムポムプリン」のお友だち「チームプリン」が登場。

ホテルシェフが手掛けるブッフェ料理とともにキャラクターたちと一緒に過ごす、はじける笑顔とかわいらしさいっぱいの盛大なパーティに期待が高まります☆

サンリオキャラクターズ スペシャルアニバーサリーステージ

「サンリオキャラクターズ」が登場するスペシャルアニバーサリーステージは、全2公演。

「マイメロディ・クロミ アニバーサリーステージ」と「サンリオキャラクターズ スペシャルバージョン」のショーが楽しめます!

マイメロディ・クロミ アニバーサリーステージ

出演キャラクター:マイメロディ、クロミ

「マイメロディ」と「クロミ」の周年を合わせてお祝いする内容の特別ステージショー。

周年ソングも披露される、特別感のあるショーです☆

サンリオキャラクターズ スペシャルバージョン

出演キャラクター:ハローキティ、ハローミミィ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ディアダニエル

人気7キャラクターが出演するスペシャルバージョンを東京ドームホテルで披露!

ショーのあとには、フォトセッションコーナーもあります。

ハイタッチ会

出演キャラクター:スコーン、マフィン、ベーグル

「ポムポムプリン」のお友だち「チームプリン」が登場。

蝶ネクタイでおめかしした「スコーン」「マフィン」「ベーグル」に会えます☆

ふれあいグリーティング広場

例年オプションで参加できていた、好きなキャラクターと撮影やふれあいができる「サンリオキャラクターズ ふれあいグリーティング」

今回は特別にこのイベント参加者全員が楽しめる内容に変更されました。

日程により異なる人気キャラクターが登場します。

2025年5月3日(土・祝)には「タキシードサム」「ハンギョドン」「バッドばつ丸」「あひるのぺックル」が出演。

2025年5月4日(日・祝)には、「リトルツインスターズ」の「キキ」と「ララ」「けろけろけろっぴ」「マイスウィートピアノ」「ポチャッコ」が出演します☆

東京ドームホテル開業25周年を記念した、「サンリオキャラクター」たちの特別なショー!

「サンリオキャラクターズ GWニコニコパーティ」は、2025年5月3日(土・祝)・4日(日・祝)の2日間、東京ドームホテルにて開催です。

©2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.SP650806

※画像はすべてイメージです

※都合によりイベント内容が変更になる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マイメロディとクロミのアニバーサリーステージも!東京ドームホテル「サンリオキャラクターズ GWニコニコパーティ」 appeared first on Dtimes.