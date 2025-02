Googleが「Results about you(あなたに関する検索結果)」と呼ばれるツールを更新し、検索結果に現れるユーザーの個人情報をユーザー自身で削除する手順を簡略化したと発表しました。Remove personal information and outdated content from Search resultshttps://blog.google/feed/results-about-you-new-design/

Google makes it easier to delete personal info from Search results | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/02/26/google-makes-it-easier-to-delete-personal-info-from-search-results/Results about youが更新されたことにより、ユーザーはGoogle検索結果に表示される3つのドットをクリックして「この結果を削除」オプションにアクセスできるようになりました。このオプションを選択すると情報の削除に関連するメニューが表示され、電話番号やメールアドレスといった情報の削除リクエストを少ないクリック数で送信できるとのことです。更新前は、Googleアカウント設定に隠されていたResults about youにアクセスしなければいけませんでした。なお、「この結果を削除」およびResults about youは記事作成時点で日本では利用できず、アメリカ、イギリス、オーストラリアなど限られた地域でのみ展開されています。あなたに関する検索結果https://myactivity.google.com/results-about-youGoogleによると、ウェブページから自分自身に関するコンテンツを削除または編集したにもかかわらず、検索結果に変更が反映されていなかった場合などは、情報の削除に加えて更新もリクエストできるとのこと。この場合、3つのドットをクリックして更新をリクエストするだけで、Googleのシステムがページを再検索し、最新の情報が取得されます。テクノロジー系メディアのTechCrunchによると、この機能を使用するにはフォームに連絡先情報を記入して検索結果ページの情報と一致するかどうかをGoogleが確認できるようにする必要があるとのことです。またGoogleが結果を見つけた場合、通知を受信することを選択できます。Googleは「ユーザーの情報はGoogleでの体験をパーソナライズするために共有されておらず、また使用されてもいません」と指摘しました。