セガ ラッキーくじオンラインに「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」が登場。

『名探偵コナン』に登場する、生徒と学生のキャラクターをピックアップしたグッズが当たるオンラインくじです!

セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」

くじ販売期間:2025年2月26日(水)11:00〜3月27日(木)23:59

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

セガ ラッキーくじオンラインに「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」が登場。

『名探偵コナン』に登場する、学生にフォーカスしたオンラインくじが楽しめます☆

賞品は、お出かけやイベントで活用できる雑貨や飾って楽しめるキャラクターグッズなど、幅広いラインナップで展開。

さらに、くじを累計10回引くたびに好きな「学生証風カード」を選んでもらえる「マストバイキャンペーン」も開催されます☆

A賞:フェイスポシェット

種類:全4種(江戸川コナン、毛利蘭、黒羽快斗、服部平次)

サイズ:約18×19cm

A賞の「フェイスポシェット」には、4人のキャラクターがラインナップ。

小物を収納して持ち歩ける、フェイスデザインを使用したインパクト抜群なグッズです☆

B賞:パスケース

種類:全4種

サイズ:約7.5×9.5cm

生徒・学生キャラクターがあしらわれた、パステルカラーの「パスケース」

お出かけに便利で、イベントへ行くときにも使えます!

C賞:マスコット付シュシュ

種類:全13種(江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭、世良真純、鈴木園子、京極真、黒羽快斗、中森青子、白馬探、服部平次、遠山和葉、大岡紅葉、沖田総司)

サイズ:約5.5×6cm

キャラクターのフェイスマスコットが付いたシュシュはC賞の賞品。

ヘアアレンジのアクセントにぴったりな、全13種がラインナップされます☆

D賞:ぬいぐるみマスコット

種類:全13種(江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭、世良真純、鈴木園子、京極真、黒羽快斗、中森青子、白馬探、服部平次、遠山和葉、大岡紅葉、沖田総司)

サイズ:約11×6cm

D賞には、連れ歩きしたくなる「ぬいぐるみマスコット」全13種を展開。

特徴をとらえたかわいいデザインや、キャラクターごとに異なる表情もポイントです。

E賞:ボールペン

種類:全17種(江戸川コナン、灰原哀、吉田歩美、小嶋元太、円谷光彦、工藤新一、毛利蘭、世良真純、鈴木園子、京極真、黒羽快斗、中森青子、白馬探、服部平次、遠山和葉、大岡紅葉、沖田総司)

サイズ:約13.5cm

キャラクターフェイスがアクセントになったE賞の「ボールペン」は全17種と、バリエーション豊か。

少年探偵団のメンバーたちも揃っています☆

F賞:アクリルスタンド

種類:全17種(江戸川コナン、灰原哀、吉田歩美、小嶋元太、円谷光彦、工藤新一、毛利蘭、世良真純、鈴木園子、京極真、黒羽快斗、中森青子、白馬探、服部平次、遠山和葉、大岡紅葉、沖田総司)

サイズ:約3-4.5×1.5-3cm

好きなところに飾れる「アクリルスタンド」はF賞に登場。

お気に入りのコンビやペア、グループで集めたくなるグッズです!

G賞:ステッカーセット

種類:全17種(江戸川コナン、灰原哀、吉田歩美、小嶋元太、円谷光彦、工藤新一、毛利蘭、世良真純、鈴木園子、京極真、黒羽快斗、中森青子、白馬探、服部平次、遠山和葉、大岡紅葉、沖田総司)

サイズ:約3.5-7×2.5-5cm

G賞の「ステッカーセット」は、全身デザインとフェイスデザインのセット。

持ち物のデコレーションやアクセントに使えます☆

マストバイキャンペーン:学生証風カード

種類:全17種(江戸川コナン、灰原哀、吉田歩美、小嶋元太、円谷光彦、工藤新一、毛利蘭、世良真純、鈴木園子、京極真、黒羽快斗、中森青子、白馬探、服部平次、遠山和葉、大岡紅葉、沖田総司)

サイズ:約6×9cm

マストバイキャンペーンとして、セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」を10回引くごとに「学生証風カード」を1枚プレゼント。

好きなキャラクターのデザインを選んでもらうことができ、裏面も学生証風に作られています!

生徒や学生のキャラクターにフォーカスした、オンラインで楽しめる『名探偵コナン』のくじが登場。

セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」は、2025年2月26日11時より販売開始です☆

大和敢助や上原由衣などの警察キャラクター!セガ「名探偵コナン 缶バッジ(みんなといっしょーけいさつへんー)Vol.3」 大和敢助や上原由衣などの警察キャラクター!セガ「名探偵コナン 缶バッジ(みんなといっしょーけいさつへんー)Vol.3」 続きを見る

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 服部平次など学生たちにフォーカス!セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」 appeared first on Dtimes.