「ムーミン」の公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」の常設店が、JR東京駅にグランドオープン!

新しいお菓子も連れて、世界にここだけの「ムーミンショップ パティスリー」がオープンします☆

「ムーミンショップ パティスリー ギフトキヨスク東京ギフトパレット内店」グランドオープン

オープン日:2025年3月5日(水) 9:30〜

場所:JR東京駅⼋重洲北⼝ 東京ギフトパレット内 ギフトキヨスク東京ギフトパレット

営業時間:平日9:30〜20:30/⼟日祝9:00〜20:30

「東京ばな奈ワールド」「ねんりん家」などを展開するグレープストーンが、ムーミン公式パティスリー「MOOMIN SHOP PATISSERIE(ムーミンショップ パティスリー)」の常設店をオープン。

自然とともに生きる「ムーミン」たちの のどかな暮らしに共感して、食べるとホッと安らげるお菓子を提供する「ムーミンショップ パティスリー」

2024年1月に「ムーミン」史上初の公式パティスリーとして誕生してから約1年間、ポップアップショップを展開して全国を回ってきました。

今まではポップアップショップでしか出会えなかった「ムーミンショップ パティスリー」が、ついに初の常設店をオープン。

お菓子がおいしいのはもちろん、人や環境にちょっと“イイコト” があるフレンドリーなパティスリーに、いつでも出会えるようになります!

JR東京駅 ギフトキヨスク東京ギフトパレット内の常設店では、オープンを記念したステッカープレゼントキャンペーンや新スイーツも登場。

代表的なお菓子や注目の新スイーツを紹介していきます☆

クリームサンドクッキー

価格:

4個入 1,188円(税込)

6個入 1,728円(税込)

9個入 2,592円(税込)

コク豊かでミルキーなホワイトソイショコラに、森の実りを練り込んだ「クリームサンドクッキー」は「ムーミンショップ パティスリー」の代表作。

「ムーミン」柄はクルミペーストを練りこんだ香ばしいクルミ味、「リトルミイ」柄はいちごのフリーズドライを練りこんだ甘酸っぱいストロベリー味です。

そして、「スナフキン」柄はピスタチオペーストを練りこんだ、芳醇な香りのピスタチオ味。

北欧の森から着想を得た、サクサクおいしい分厚いサンドは、「ムーミンママ」と「リトルミイ」が木の実を摘んでいるパッケージデザインです!

メープルナッツクッキー

価格:11枚入 1,512円(税込)

「ニョロニョロ」のフォルムをイメージして焼きあげた「メープルナッツクッキー」

素材の味わいを最大限に活かし、メープルシュガーとたっぷりのナッツを練り込んだ焼き菓子です。

ひとくち食べるとふわっと広がる、芳醇なメープルの香りとナッツの香ばしさ☆

サクサクと軽やかに味わえる、かわいいスイーツです。

パッケージは、窓からのぞく「ニョロニョロ」たちを見上げる「ムーミン」のデザイン。

ふたを開けると、さらにたくさんの「ニョロニョロ」たちが登場します。

お菓子を食べる気持ちも盛り上げてくれる、まるで仕掛け絵本のような遊び心のあるパッケージです!

クランベリーのショコラケーキ

価格:1個 1,944円(税込)

カカオ分70%のフルーティーなチョコレートから生まれる、濃厚な口どけのショコラケーキ。

味のアクセントに甘酸っぱいクランベリーが練り込んであります。

パッケージは「ムーミンママ」と「ムーミンパパ」が「ムーミン」を待ち遠しく思う大切な時間を表現。

素材感を活かしたパッケージデザインに仕上げ、「ムーミンショップ パティスリー」の紙箱は環境のことを考えた古紙100%が使用されています。

最新作「ムーミンショップ パティスリー トートバッグ」

価格:2,420円(税込)

「ムーミン」ファン必見の最新作として「トートバッグ」が初登場。

「ムーミンショップ パティスリー」のロゴが可愛らしい、キャンバス生地のトートバッグです。

ストライプデザインは「ムーミンママ」のエプロンをイメージ。

口が大きく開き、外ポケット・内ポケットの2か所あるので、整理しやすいデザインです☆

マチは広く取り、機能的で便利に使えるトートバッグは、ランチバッグにもおすすめ。

「ムーミンママ」のように、大切なものを入れて持ち歩くのにも使えます!

ムーミンショップ パティスリー マグカップ

価格:1個 1,320円(税込)

サイズ:約 横11.5cm(持ち手含む)×縦8.5cm

容量:350ml

重さ:280g

「ムーミンショップ パティスリー」らしい、深いネイビーが大人かわいい、オリジナルデザインのマグカップも。

おしゃれなボックスに入っているので、「ムーミン」好きの友だちへのプレゼントにもおすすめ。

自分用に購入して、おうちやオフィスでほっと一息つくのに使うのもぴったりなマグカップです☆

ムーミンショップ パティスリー エコバッグ

価格:1枚 1,650円(税込)

サイズ:約 横34cm×縦40cm × マチ11cm (ショルダー全長59cm)(折りたたみ時 約 横15僉濬12cm)

「ムーミンショップ パティスリー」でしか手に入らない、オリジナルデザインのエコバッグ。

お買い物に連れて行きたくなる、かわいいデザインがポイントです!

※リサイクルポリエステル生地を100%使用しています

オープニングキャンペーン

期間:2025年3月5日(水)〜

※ステッカーがなくなり次第終了、1会計1枚のお渡し

常設店のオープンを記念した「オープニングキャンペーン」を開催。

「ムーミンショップ パティスリー」の商品を購入すると、オリジナルステッカーがもらえます☆

「ムーミンショップ パティスリー」のコンセプト

「ムーミンショップ パティスリー」のコンセプトは『おいしいお菓子で、おいし“イイコト”。』

お菓子がおいしいのはもちろん、人や環境にちょっと“イイコト” がある、おいしいお菓子たちが展開されています!

<POINT 1> “キモチ”にフレンドリー

「ムーミンショップ パティスリー」では、まるで「ムーミンママ」が作ったような、おいしくてやさしいお菓子たちを用意。

「ムーミン」ファンにも喜んでもらえるようなパティスリーを目指しています。

<POINT 2> “シゼン”にフレンドリー

パッケージには、環境対応インクやFSC認証紙、古紙などを使用。

おしゃれでかわいい、環境のことも意識したパッケージです。

<POINT 3> “カラダ”にフレンドリー

素材を生かした味付けに、動物性原料を極力使用せず植物性原料を積極的に選ぶなど、お菓子作りへのこだわりもたっぷり。

おいしいのはもちろん、カラダのことも考えたお菓子たちが用意されています!

「ムーミンショップ パティスリー」初の常設店が、ギフトキヨスク東京ギフトパレットにオープン。

2025年3月5日にグランドオープンする「ムーミンショップ パティスリー ギフトキヨスク東京ギフトパレット内店」の紹介でした!

