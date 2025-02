ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が「いろどりセット」キャンペーン2025を開催。

多くの人に、いろどり鮮やかなセットメニューでちょうど良い満足感を味わってほしいという想いが込められ、カラフルな春にぴったりのメニューを楽しめます☆

びっくりドンキー「いろどりセット」キャンペーン2025

期間:2025年3月5日(水)〜

価格:

・いろどりセット(レギュラー)SSサイズ・1,190円(税込)、Sサイズ・1,430円(税込)

・いろどりセット(エッグ/おろしそ)SSサイズ・1,300円(税込)、Sサイズ・1,540円(税込)

・いろどりセット(チーズ/パイン)SSサイズ・1,370円(税込)、Sサイズ・1,610円(税込)

びっくりドンキーが、いろどり鮮やかな野菜を主役にした「いろどりディッシュ」に、スープとデザート、またはドリンクを選んで自分好みの組み合わせを楽しめる「いろどりセット」キャンペーン2025を開催。

多くの人に、いろどり鮮やかなセットメニューで、ちょうど良い満足感を味わってほしいという想いが込められた、カラフルな春にぴったりのキャンペーンです☆

ハンバーグとライスに2種の野菜を含むひじきサラダ(ひじき・人参・枝豆)と、さっぱりとした味わいのマスタード風味のドレッシングをかけた9種の野菜サラダを添えた「いろどりセット」

9種の野菜サラダには、白菜・ケール・ロメインレタス・レタス・アーリーレッド・カリフラワー・トマト・サツマイモ・スナップエンドウが使われています。

サイズはSSサイズとSサイズから選択でき、スープは定番人気の「みそ汁」に加え、初登場の「ビーフコンソメスープ」も!

選択の幅が広がり、より自分好みの「いろどりセット」を注文できます。

「ビーフコンソメスープ」は、ソテーオニオンにパルミジャーノのコクと旨味がマッチした味わいです。

そして、食後にぴったりな小さめデザート「北海道ミニソフト」または、ドリンクを自分好みに選べます☆

「ハンバーグだけではなく適度に野菜も食べたい」「満腹よりもちょうどいい満足感が欲しい」というときにもおすすめです。

いろどりセットの選び方 STEP1:いろどりディッシュを選ぶ

まずはメインとなる「いろどりディッシュ」を5種類の中から1つ選択。

「いろどりディッシュ レギュラー」をはじめ、

トッピングで味の違いを楽しめる「いろどりディッシュ チーズ」や

ボリューム感もアップできる「いろどりディッシュ エッグ」

さっぱりとした味わいの「いろどりディッシュ おろしそ」

パインのアクセントがクセになる「いろどりディッシュ パイン」から選びます!

また、サイズはSSとSから選択可能。

SSは小サイズのお皿で少なめライス、Sは通常サイズのお皿で普通盛りライスの提供です。

いろどりセットの選び方 STEP2:スープを選ぶ

「いろどりセット」のスープは、2種類の中から選べます。

定番メニュー「みそ汁」のほか、

新登場の「ビーフコンソメスープ」はソテーオニオンにパルミジャーノのコクと旨味がマッチした味わいです☆

いろどりセットの選び方 STEP3:ミニソフトorドリンクを選ぶ

ミニソフト3種類とドリンク12種類の中から、好きなものを1つ選択。

デザートのミニソフトは、シンプルに味わえる「北海道ミニソフト」と、

ソースがアクセントになった「北海道ミニソフト(チョコソース)」

「北海道ミニソフト(イチゴソース)」から選べます。

ドリンクは「ホットコーヒー(シングルオリジン)」

「ホットコーヒー(ブレンド)」

「アイスコーヒーS(シングルオリジン)」

「アイスコーヒーS(ブレンド)」

「ホットカフェラテ」

「アイスカフェラテS」など、食後にぴったりなラインナップ。

ほかにも「太陽のオレンジS」や

「コーラS」

「メロンソーダS」

「ホットウーロン茶」

「アイスウーロン茶S」

「いきいき乳酸菌ヨーデルS」から、好みのドリンクをセットできます!

※「いきいき乳酸菌ヨーデルS」は氷なしで提供

※ドリンクのサイズは変更出来ません

ちょうどいいボリュームのメインディッシュで、野菜の美味しさといろどりを楽しめるキャンペーン。

びっくりドンキーの「いろどりセット」キャンペーン2025は、2025年3月5日より開催です!

※上記のメニューは朝10時からの販売です

※アレルギーをお持ちの方はスタッフの方にお声がけください

※110円(税込)で、ライスをカリフラワーライスに変更できます(大盛小盛はできません)

※Sサイズはライスの量を変更できます(大盛 100円(税込)、小盛 55円(税込)引き)

※SSサイズはライスの大盛、小盛、追加ハンバーグはできません

※チーズはハンバーグ1メニューにつき4本まで

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※地域、店舗によって価格が異なるほか、一部店舗では取扱のないメニューがあります

※予告なく販売中止・終了ならびに商品内容の変更をする場合があります

※夜10時以降の注文は10%の深夜料金が追加されます

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※上記のメニューはテイクアウト・デリバリーできません

