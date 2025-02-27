Í¥¾¡¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¸Ø¤ë
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬26Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Á°Àá¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò·âÇË¤·¡¢2°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò11¤Ë¹¤²¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£Ãæ2Æü¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢11Ê¬¤ËMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¤¢¤Ã¤µ¤êÀèÀ©ÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢63Ê¬¤ËMF¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬²ÃÅÀ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ²÷¾¡¤È¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò13¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤Æ5µ¨¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ØÆÍ¤¿Ê¤àÃæ¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï°ìÀÚÌýÃÇ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
Ž¢º£Æü¤È¥·¥Æ¥£Àï¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤À¤È»×¤¦¡£¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï¤È¥¦¥ë¥Ö¥¹Àï¸å¤Ë¤Ï²æ¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·µ¿Ìä¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬µï¤¿¤«¤é¤Í¡£°ìÊý¤ÇÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤òÌã¤¨¤Ð10¿ÍÃæ8¿Í¤Ï¾¯¤·ÌýÃÇ¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤¬ÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æº£Ìë¡¢²æ¡¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤2¿Í¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¤¤Ä¤â¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¼º¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ïº£Ìë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿Ž£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Øî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÁá¤¯¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢3·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢»ä¤Ï´û¤ËPSG¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤È¥·¥Æ¥£¤ÎÂÐÀï¤ò´Ñ¤¿¤¬¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Èà¤é¤â²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÄ´»Ò¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Ä¹¤¤´ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥Ä´¤À¤«¤é»ä¤ÎÃíÌÜ¤ÏPSG¤Ë¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î½ç°ÌÉ½¤ÏËº¤ì¤ëŽ£
Á°Àá¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò·âÇË¤·¡¢2°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò11¤Ë¹¤²¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£Ãæ2Æü¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢11Ê¬¤ËMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¤¢¤Ã¤µ¤êÀèÀ©ÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢63Ê¬¤ËMF¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬²ÃÅÀ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ²÷¾¡¤È¤·¤¿¡£
Ž¢º£Æü¤È¥·¥Æ¥£Àï¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤À¤È»×¤¦¡£¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï¤È¥¦¥ë¥Ö¥¹Àï¸å¤Ë¤Ï²æ¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·µ¿Ìä¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬µï¤¿¤«¤é¤Í¡£°ìÊý¤ÇÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤òÌã¤¨¤Ð10¿ÍÃæ8¿Í¤Ï¾¯¤·ÌýÃÇ¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤¬ÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æº£Ìë¡¢²æ¡¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤2¿Í¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¤¤Ä¤â¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¼º¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ïº£Ìë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿Ž£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Øî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÁá¤¯¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢3·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢»ä¤Ï´û¤ËPSG¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤È¥·¥Æ¥£¤ÎÂÐÀï¤ò´Ñ¤¿¤¬¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Èà¤é¤â²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÄ´»Ò¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Ä¹¤¤´ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥Ä´¤À¤«¤é»ä¤ÎÃíÌÜ¤ÏPSG¤Ë¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î½ç°ÌÉ½¤ÏËº¤ì¤ëŽ£