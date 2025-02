◆映画(日本):「ナミビアの砂漠」

【モデルプレス=2025/02/27】2025年3月に配信開始されるPrime Videoの新着作品が発表された。山中瑶子氏が監督・脚本を手がけ、河合優実氏が主演し、現代の若者の恋愛や人生観を鋭い視点で描いた『ナミビアの砂漠』を、3月7日から見放題独占配信。本作は、自分が何を求めているか分からず、いつも無気力で、やり場のない気持ちを抱えた平凡な主人公カナが「自分」を探して必死にもがく様を瑞々しく克明に描き、第77回カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した。

◆映画(日本):「侍タイムスリッパ―」

◆映画(海外):「ビーキーパー」

◆アニメ映画(日本):「劇場版ハイキュー!!ゴミ捨て場の決戦」

◆アニメ映画(日本):「映画ドラえもん のび太の地球交響楽」

◆テレビドラマ(海外):Amazon Original「ホイール・オブ・タイム」(The Wheel Of Time/アメリカ)シーズン3

◆音楽(日本):「Official髭男dism Arena Tour 2024 −Rejoice−」

◆2025年3月新着予定作品一覧

昨年8月に単館上映されるや否や口コミで話題となり、全国375館に拡大し、第48回日本アカデミー賞優秀作品賞を含む7部門を受賞したインディーズ映画『侍タイムスリッパ―』を、3月21日から見放題最速配信。本作は、現代にタイムスリップした幕末の侍(山口馬木也氏)が磨き上げた剣の腕を頼りに撮影所の門をたたき、時代劇の「斬られ役」として奮闘する姿を描いた時代劇コメディとなっている。怒りに燃える天下無双の養蜂家(ビーキーパー)をジェイソン・ステイサム氏が演じた、1月3日から劇場公開されたばかりの『ビーキーパー』を3月12日から独占配信。本作は、詐欺グループに全財産をだまし取られ自ら命を絶った恩人の復讐のために立ち上がった養蜂家のアダム・クレイが、世界最強の秘密組織「ビーキーパー」に所属していた独自の情報網を駆使して詐欺グループのアジトを突き止め、単身乗り込んだ末にビルごと爆破し、「害虫」を怒涛の勢いで駆除していく。バレーボールにかける高校生たちの熱い青春を描いた古舘春一氏の人気漫画が原作の『劇場版ハイキュー!!ゴミ捨て場の決戦』を3月3日から見放題配信。本作は、テレビアニメ第4期で描かれた春高第2回戦稲荷崎高校戦に続くストーリーで、原作の中でも人気の高いエピソードである、主人公・日向が属する烏野高校と因縁のライバル・音駒高校の試合「ゴミ捨て場の決戦」が描かれ、世界興行収入200億円を超えるヒットを記録した。「音楽」をテーマに、ドラえもんとのび太たちが不思議な少女ミッカとともに地球を救うための壮大な冒険を繰り広げる『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』を3月2日から先行見放題独占配信。 本作は「映画ドラえもん」シリーズの43作目で、原作者である藤子・F・不二雄氏の生誕90周年記念作品として制作。「映画ドラえもん」シリーズとして初めて「音楽」をテーマにした作品である。ベストセラー小説「時の車輪」を映像化したAmazon Original『ホイール・オブ・タイム』シーズン3を3月13日から独占配信。本作は、魔法が存在する世界を舞台に、自分が世界の命運を背負った危険な存在であることを知った、竜王の生まれ変わりの少年ランドが、<絶対力>を操る女性だけの組織<異能者(アエズ・セダーイ)>の協力を得て、闇の強大な力や狂気に立ち向かっていく壮大な叙事詩となっている。2024年9月より全国5都市10公演が行われたOfficial髭男dismの全国アリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』の、11月13日に行われたKアリーナ横浜公演の模様を、3月17日から独占配信。ライブでは最新アルバム『Rejoice』に収録の「Subtitle」「SOULSOUP」「Sharon」などを披露。さらに、新曲「Same Blue」や、ライブの人気定番曲である「宿命」や「Stand By You」を演奏している。(modelpress編集部)【映画(日本)】2025年3月1日(土)・『銀河鉄道の父』・『はい、泳げません』・『花束みたいな恋をした』・『わたしのお母さん』2025年3月7日(金)・『アルプススタンドのはしの方』・『ナミビアの砂漠』※見放題独占配信・『まる』 *独占配信2025年3月14日(金)・『私にふさわしいホテル』※独占配信・『ヤッターマン』2025年3月21日(金)・『侍タイムスリッパ―』※見放題最速配信2025年3月28日(金)・『おしょりん』・『逃げきれた夢』【映画(海外)】2025年3月1日(土)・『ヴェノム』・『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』・『ゴーストバスターズ/アフターライフ』・『サンクスギビング』※見放題最速配信・『スパイダーマン』・『スパイダーマン2』・『スパイダーマン3』・『アメイジング・スパイダーマン2』・『スパイダーマン:ホームカミング』・『スパイダーマン: ファー・フロム・ホーム』・『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』・『スパイダーマン:スパイダーバース』・『バイオハザード:ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』・『マダム・ウェブ』※見放題最速配信・『ダイバージェント』・『ダイバージェントNEO』・『ダイバージェントFINAL』・『ハンガー・ゲーム0』2025年3月5日(水)・『オペラ座の怪人 デジタルリマスター』2025年3月6日(木)・『ザ・フラッシュ』※見放題独占配信・Amazon Original『ピクチャー・ディス 〜運命のデート〜』(Picture This/イギリス)※午後5時から独占配信・『フォールガイ』2025年3月7日(金)・『ザ・ホエール』・『プー あくまのくまさん』2025年3月8日(土)・『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』※見放題最速配信2025年3月12日(水)・『ビーキーパー』※独占配信2025年3月14日(金)・『恋するプリテンダー』 *見放題最速配信・Amazon Original『ビー・ハッピー 〜羽ばたけ 夢の舞台で〜』(Be Happy/インド)※午前3時半から独占配信2025年3月15日(土)・『ピーターラビット』・『ピーターラビット2/バーナバスの誘惑』2025年3月19日(水)・『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』・『シチリア・サマー』・『悪い子バビー』2025年3月20日(木・祝)・Amazon Original『タイラー・ペリーのデュプリシティ 嘘と裏切り』(Tyler Perry's Duplicity/アメリカ)※午後4時から独占配信2025年3月21日(金)・『若草物語』2025年3月25日(火)・『ターミネーター6』2025年3月27日(木)・Amazon Original『ホランド』(Holland/アメリカ)※午後4時から独占配信・『モンキーマン』2025年3月31日(月)・『アビゲイル』【映画(韓国)】2025年3月12日(水)・『密輸 1970』※見放題独占配信2025年3月19日(水)・『野球少女』・『母なる証明』・『殺人の追憶』・『ほえる犬は噛まない』【アニメ映画(日本)】2025年3月1日(土)・『映画大好きポンポさん』・『駒田蒸留所へようこそ』2025年3月2日(日)・『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』※見放題最速配信2025年3月3日(月)・『劇場版ハイキュー!!ゴミ捨て場の決戦』【テレビドラマ(日本)】2025年3月1日(土)・『華麗なる一族』・『湊かなえ「落日」』【テレビドラマ(海外)】2025年3月1日(土)・『NCIS: ハワイ』シーズン22025年3月13日(木)・Amazon Original『ホイール・オブ・タイム』(The Wheel Of Time/アメリカ)シーズン3 ※午後4時から独占配信2025年3月27日(木)・Amazon Original『ボッシュ: 受け継がれるもの』(Bosch: Legacy/アメリカ)シーズン3 ※午後4時から独占配信2025年3月31日(月)・『S.W.A.T.』シーズン1〜5【テレビドラマ(韓国)】2025年3月31日(月)・『離婚保険』※独占配信【テレビドラマ(中国)】2025年3月4日(火)・『凌雲志〜愛と正義に生きた英雄〜』(#1〜#14)【テレビアニメ(日本)】2025年3月14日(金)・『宇宙戦艦ヤマト』シーズン1〜3【ドキュメンタリー(海外)】2025年3月6日(木)・Amazon Original『勝利のために:全米女子サッカーリーグ』(For The Win: NWSL/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信【音楽(日本)】2025年3月17日(月)・『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice』※独占配信【Not Sponsored 記事】