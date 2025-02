ザ・リバティーンズのフロントマンのピーター・ドハーティが、5月16日にリリースするソロアルバム『Felt Better Alive』より新曲「Calvados」をリリースした。ピーターが住むノルマンディー地方で生産される上質のリンゴ酒への賛歌であると同時に、その職人技と忍耐への賛歌でもあり、ピーターがイギリスの古典的ソングライターの一員と認められるに相応しい曲となっている。

同時に公開されたMVは、ピーターがファンに創造性を発揮して、この曲の公式ビデオを作ってほしいと呼びかけたもの。このコンテストには、lo-fiな携帯電話で撮影したものから、作り込んだコンセプトの映像まで、世界中からさまざまな作品が寄せられ、驚くほど大きな反響を呼んだ。選ばれたアニメーションビデオは、ナタリー・シドレンコ(Natalie Sidorenko / SadLip)が制作。ナタリーは「すぐに思いついたのが、農夫とその妻との愛情に満ちた関係が、カルヴァドス醸造という、2人の共通の技術と一体化させることでした」と語る。ピーターは「Calvados」についてこう語る。「僕の住む町に、カルヴァドスとシードルの専門店を営む男がいる。リンゴジュースがシードルになり、カルヴァドスになる。彼は、僕をバンに乗せて、カルヴァドスの古い醸造所をあちこち案内してくれて、泊めてもらった。その時の話なんだ。”Slow and steady is the way! / The way it was, the way it is...”(ゆっくり着実に!/ やり方は昔も今も変わらない…)という歌詞が、まさにその通り。これらの農場は何世代にもわたって続いている。焦ってはダメ。リンゴが育つのを待ち、季節が変わるのを待つ。実験室じゃないんだから。そして最後には、この信じられないような万能薬、火酒が手に入るのさ!」<リリース情報>ピーター・ドハーティシングル「Calvados」配信中レーベル:Strap Originalsピーター・ドハーティアルバム『Felt Better Alive』2025年5月16日リリースhttps://peterdoherty.orcd.co/feltbetteraliveレーベル:Strap Originals=収録曲=1. Calvados2. Pot Of Gold3. The Day the Baron Died4. Stade Océan5. Out Of Tune Ballon6. Felt Better Alive7. Ed Belly8. Poca Mahoneys9. Fingee10. Prêtre De La Mer11. Empty Room