【「ウソツキ!ゴクオーくん 完全版」1巻】2月27日 発売価格:3,300円

小学館は、マンガ「ウソツキ!ゴクオーくん 完全版」の1巻を2月27日に発売する。価格は3,300円。

本作は八百小学校に入学した転校生・ゴクオーくんが、学校の内外で起きた事件を“ウソ”で解決していく物語。2011年から「別冊コロコロコミック」や「月刊コロコロコミック」で連載され、今年で生誕15周年を迎える。

2022年にコミックス最終巻が発売され物語は幕を下ろしたが、ファンからの声に後押しされ、完全版が5か月連続刊行されることに決まった。

完全版は1冊944ページのボリュームとなっており、設定資料や描き下ろし追加といったオマケ要素を収録。カバーはすべて作者・吉もと誠氏による新規描き下ろしで、5冊並べると背表紙の絵柄がつながる仕様となっている。そして完全版発売にあわせて、特設サイトもオープンされた。

□「ウソツキ!ゴクオーくん」完全版 特設サイト

また1~5巻のコミックス帯についている応募券全種を集めて応募すると、抽選でサイン入り色紙がプレゼントされる帯キャンペーンを実施。吉もと誠氏が描いた“本物のネーム”が手に入る特別企画も実施される。

さらに完全版発売を記念して、3月31日まで「週刊コロコロコミック」で全話無料配信が実施される。

□「ウソツキ!ゴクオーくん」週刊コロコロコミック作品ページ

