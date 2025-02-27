¡Ö¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¡È¥³¥í¥³¥íÉ÷¤Õ¤í¤¯¡ÉÉÕ¤¤ÎÆÃÁõÈÇ¤â¥Û¥Óー¤ò°¦¤¹¤ëÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÈÀÜ¶áÁø¶ø
2·î27Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§770±ß
¡Ú¡Ö¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×1´¬ ÆÃÁõÈÇ¡Û
2·î27Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§1,540±ß
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤Î1´¬¤ò2·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï770±ß¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë¤Ï¥³¥í¥³¥íÉ÷¤Õ¤í¤¯ÇúÀ¹¤êÆÃÁõÈÇ¤¬1,540±ß¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï»³Âë·Ê»á¤¬¡Ö½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ³Ê¥Û¥Óー¥³¥á¥Ç¥£¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤é3¥«·î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¿·¥¿À²¤¬¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÆæ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î²¿¤è¤ê¤â¥Û¥Óー¤ò°¦¤¹¤ë¥³¥í¥³¥í¸½ÌòÆÉ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±¹ÔËÜ¤Ï¥ª¥Þ¥±¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¤¯¤ó¡×¤ÎÂôÅÄ¥æ¥¥ª»á¤¬ÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆÃÁõÈÇ¤Î¤Õ¤í¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤Þ¤¯¤ê¥¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡6¼ï¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ã¥¥±ー¥¹¡×¡¢¡Ö¥Û¥ÓーÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ªBIG¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¡×¡¢¡Ö´¬Æ¬¥«¥éー°ú¤½Ð¤·¡ª¤ª»Ð¤µ¤óÂçÆÃ½¸¡×¤Î4¼ïÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÂè1´¬¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦µþÀ®ÅÅÅ´ÀÄÅÖ±Ø¤ÈÊ¡²¬¡¦À¾Å´Ìô±¡±Ø¤Ç¡¢¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ø¥³¥í¥³¥í¤¢¤Ã¤¿¤¢¤Ã¤¿¡Ù¸òÄÌ¹¹ð¡×¤¬·Ç¼¨Ãæ¡£·Ç½Ð´ü´Ö¤ÏÀÄÅÖ±Ø¤¬3·î4Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¡¢Ìô±¡±Ø¤¬3·î5Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹ð¥¤¥áー¥¸
¡¡¤µ¤é¤ËÄÌ¾ïÈÇ1´¬¤ÎÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤À¤¬¤·¤«¤·¡×¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¦»Þ¿â¤Û¤¿¤ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×1´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¤¢¤Î¡È¤ª»Ð¤µ¤ó¡É¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª- ¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡Ú¸ø¼°¡Û (@MissDownerplays) February 24, 2025
¡Ø¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡ÙÄÌ¾ïÈÇ1´¬ÂÓ¤Ï
¡Ø¤À¤¬¤·¤«¤·¡Ù¡È»Þ¿â¤Û¤¿¤ë¡É¤µ¤ó ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¡ª
¥³¥È¥ä¥ÞÀèÀ¸(@cot_510 )¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ª
🛒①´¬https://t.co/AZXxjKNZo3#¤À¤¬¤·¤«¤·#¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤ pic.twitter.com/dhAfMnPRll
¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¾¯Ç¯¤Î³§¤µ¤ó¡¢É¬¸«¤Ç¤¹
Ãæ³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¼þ¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¿·¥¿À²¡Ê¤Ë¤Ã¤¿¤Ï¤ë¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÆæ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤µ¤¢¾¯Ç¯¡£Áª¤Ó¤¿¤Þ¤¨¡¢·¯¤Î¥Ù¥¤¤ò¡£¡×¥Ù¥¤¡Ä¡Ä¡£¥Ù¥¤¡©¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É!?
¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î²¿¤è¤ê¤â¥Û¥Óー¤ò°¦¤¹¤ë¥³¥í¥³¥í¸½ÌòÆÉ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª
Í¼¾Æ¤±¶õ¤È¥³¥í¥³¥í¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡Ö¾¯Ç¯¡×¸Æ¤Ó¤Î¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤Î¡¢ËÜ³Ê¥Û¥Óー¥³¥á¥Ç¥£¡ª
Ã±¹ÔËÜ¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤ª¤Þ¤±¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¤µ¤é¤Ë¡ª¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¤¯¤ó¡ÙÂôÅÄ¥æ¥¥ªÀèÀ¸¤ÎÆÃÊÌÉÁ¤²¼¤í¤·¤Þ¤ó¤¬¤â¼ýÏ¿¡ª
(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.