【「ダウナーお姉さんは遊びたい」1巻】2月27日 発売価格:770円【「ダウナーお姉さんは遊びたい」1巻 特装版】2月27日 発売価格:1,540円

小学館は、マンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」の1巻を2月27日に発売する。価格は770円。また同日にはコロコロ風ふろく爆盛り特装版が1,540円で発売される。

本作は山鷹景氏が「週刊コロコロコミック」で連載している本格ホビーコメディ。連載開始から3カ月で、「アニメ化してほしいマンガランキング2025」にノミネートされた。

物語は中学生の新タ晴がある日の夕方、公園のベンチで謎のお姉さんに声をかけられるところから始まる。お姉さんの正体は、この世の何よりもホビーを愛するコロコロ現役読者だった。

単行本はオマケが盛りだくさんで、「スーパーマリオくん」の沢田ユキオ氏が特別に描き下ろしたマンガも収録されている。

また特装版のふろくラインナップは、「遊びまくりキラステッカー 6種」、「スペシャルマルチデッキケース」、「ホビー盛りだくさん!BIGビジュアルポスター」、「巻頭カラー引き出し!お姉さん大特集」の4種類となっている。

なお第1巻の発売を記念して、東京・京成電鉄青砥駅と福岡・西鉄薬院駅で、コロコロコミックの“あるある”を描いた「ダウナーお姉さん『コロコロあったあった』交通広告」が掲示中。掲出期間は青砥駅が3月4日から17日まで、薬院駅が3月5日から18日までとなっている。

さらに通常版1巻の帯には、「だがしかし」の登場人物・枝垂ほたるのコメントが掲載されている。

【「ダウナーお姉さんは遊びたい」1巻あらすじ】

お姉さんと遊びたい少年の皆さん、必見です

中学校に進学し周りの変化に戸惑う新タ晴(にったはる)は、ある日の夕方、公園のベンチで謎のお姉さんに声をかけられる。

「さあ少年。選びたまえ、君のベイを。」ベイ……。ベイ?ベイブレード!?

お姉さんの正体は、この世の何よりもホビーを愛するコロコロ現役読者だったのだ!

夕焼け空とコロコロがよく似合う「少年」呼びのダウナーお姉さんとの、本格ホビーコメディ!

単行本でしか読めないおまけも盛りだくさん!

さらに!『スーパーマリオくん』沢田ユキオ先生の特別描き下ろしまんがも収録!

