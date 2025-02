Prime Videoで3月から配信される新着コンテンツが発表された。

映画やテレビ番組が見放題のPrime VideoのSVODサービス。映画では、山中瑶子監督作『ナミビアの砂漠』、第48回日本アカデミー賞優秀作品賞を含む7部門を受賞したインディーズ映画『侍タイムスリッパー』、世界興行収入200億円を超える大ヒットとなった『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』、『映画ドラえもん』シリーズの43作目『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』などが配信される。

そのほか、Amazon Original『ホイール・オブ・タイム』シーズン3、『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』などがラインナップされている。

映画(日本)3月1日(土)・『銀河鉄道の父』・『はい、泳げません』・『花束みたいな恋をした』・『わたしのお母さん』

3月7日(金)・『アルプススタンドのはしの方』・『ナミビアの砂漠』 ※見放題独占配信・『まる』 ※独占配信

3月14日(金)・『私にふさわしいホテル』 ※独占配信・『ヤッターマン』

3月21日(金)・『侍タイムスリッパー』 ※見放題最速配信

3月28日(金)・『おしょりん』・『逃げきれた夢』

映画(海外)3月1日(土)・『ヴェノム』・『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』・『ゴーストバスターズ/アフターライフ』・『サンクスギビング』 ※見放題最速配信・『スパイダーマン』・『スパイダーマン2』・『スパイダーマン3』・『アメイジング・スパイダーマン2』・『スパイダーマン:ホームカミング』・『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』・『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』・『スパイダーマン:スパイダーバース』・『バイオハザード:ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』・『マダム・ウェブ』 ※見放題最速配信・『ダイバージェント』・『ダイバージェントNEO』・『ダイバージェントFINAL』・『ハンガー・ゲーム0』

3月5日(水)・『オペラ座の怪人 デジタルリマスター』

3月6日(木)・『ザ・フラッシュ』 ※見放題独占配信・Amazon Original『ピクチャー・ディス ~運命のデート~』※17:00から独占配信・『フォールガイ』

3月7日(金)・『ザ・ホエール』・『プー あくまのくまさん』

3月8日(土)・『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』 ※見放題最速配信

3月12日(水)・『ビーキーパー』 ※独占配信

3月14日(金)・『恋するプリテンダー』 ※見放題最速配信・Amazon Original『ビー・ハッピー ~羽ばたけ 夢の舞台で~』※3:30から独占配信

3月15日(土)・『ピーターラビット』・『ピーターラビット2/バーナバスの誘惑』

3月19日(水)・『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』・『シチリア・サマー』・『悪い子バビー』

3月20日(木・祝)・Amazon Original『タイラー・ペリーのデュプリシティ 嘘と裏切り』※16:00から独占配信

3月21日(金)・『若草物語』

3月25日(火)・『ターミネーター4』

3月27日(木)・Amazon Original『ホランド』※16:00から独占配信・『モンキーマン』

3月31日(月)・『アビゲイル』

映画(韓国)3月12日(水)・『密輸 1970』 ※見放題独占配信

3月19日(水)・『野球少女』・『母なる証明』・『殺人の追憶』・『ほえる犬は噛まない』

アニメ映画(日本)3月1日(土)・『映画大好きポンポさん』・『駒田蒸留所へようこそ』

3月2日(日)・『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』 ※見放題最速配信

3月3日(月)・『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』

テレビドラマ(日本)3月1日(土)・『華麗なる一族』・『湊かなえ「落日」』

テレビドラマ(海外)3月1日(土)・『NCIS: ハワイ』シーズン2

3月13日(木)・Amazon Original『ホイール・オブ・タイム』シーズン3 ※16:00から独占配信

テレビドラマ(韓国)3月31日(月)・『離婚保険』※独占配信

テレビドラマ(中国)3月4日(火)・『凌雲志~愛と正義に生きた英雄~』(#1~#14)

テレビアニメ(日本)3月14日(金)・『宇宙戦艦ヤマト』シーズン1~3

ドキュメンタリー(海外)3月6日(木)・Amazon Original『勝利のために:全米女子サッカーリーグ』シーズン1 ※16:00から独占配信

音楽(日本)3月17日(月)・『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice』 ※独占配信

スポーツ(日本)3月5日(水)・『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ』 ※18:30から独占ライブ配信(地上波を除く)

3月6日(木)・『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ』 ※18:00から独占ライブ配信(地上波を除く)

3月15日(土)・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 阪神タイガース vs シカゴ・カブス ※11:30から独占ライブ配信(地上波を除く)・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 読売ジャイアンツ vs ロサンゼルス・ドジャース ※18:30から独占ライブ配信(地上波を除く)

3月18日(火)・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス ※18:30からライブ配信

3月19日(水)・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス ※18:30からライブ配信

3月29日(土)・『MLB レギュラーシーズン』 ※ライブ配信

(文=リアルサウンド編集部)