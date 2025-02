Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス(SVOD)「Prime Video」で、2025年3月より配信開始となる新着作品を紹介する。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。同月からは社会現象になった映画『侍タイムスリッパ―』 や、最強養蜂家の復讐劇を描いた映画『ビーキーパー』、テレビアニメに続く物語『劇場版ハイキュー !! ゴミ捨て場の決戦』などを配信。

このほか、侍ジャパンの強化試合や『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』『MLB レギュラーシーズン』のライブ配信も予定している。配信予定の作品は次の通り。■映画(日本)2025年3月1日(土)・『銀河鉄道の父』・『はい、泳げません』・『花束みたいな恋をした』・『わたしのお母さん』2025年3月7日(金)・『アルプススタンドのはしの方』・『ナミビアの砂漠』 *見放題独占配信・『まる』 *独占配信2025年3月14日(金)・『私にふさわしいホテル』 *独占配信・『ヤッターマン』2025年3月21日(金)・ 『侍 タイムスリッパ ―』 *見放題最速配信2025年3月28日(金)・ 『おしょりん』・ 『逃げきれた夢』■映画(海外)2025年3月1日(土)・『ヴェノム』・『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』・『ゴーストバスターズ/アフターライフ』・『サンクスギビング』 *見放題最速配信・『スパイダーマン 』・『スパイダーマン 2』・『スパイダーマン 3』・『アメイジング・スパイダーマン 2』・『スパイダーマン:ホームカミング』・『スパイダーマン: ファー・フロム・ホーム』・『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』・『スパイダーマン:スパイダーバース』・『バイオハザード:ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』・『マダム・ウェブ』 *見放題最速配信・『ダイバージェント』・『ダイバージェント NEO』・『ダイバージェント FINAL』・『ハンガー・ゲーム0』2025年3月5日(水)・『オペラ座の怪人 デジタルリマスター 』2025年3月6日(木)・『ザ・フラッシュ』 *見放題独占配信・Amazon Original『ピクチャー・ディス 〜運命のデート〜』 Picture This/イギリス *午後5時から独占配信・『フォールガイ』2025年3月7日(金)・『ザ・ホエール』・『プー あくまのくまさん』2025年3月8日(土)・『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』 *見放題最速配信2025年3月12日(水)・『ビーキーパー』 *独占配信2025年3月14日(金)・『恋するプリテンダー』 *見放題最速配信・Amazon Original『ビー・ハッピー 〜羽ばたけ 夢の舞台で〜』(Be Happy/インド)*午前3時半から独占配信2025年3月15日(土)・『ピーターラビット』・『ピーターラビット 2/バーナバスの誘惑』2025年3月19日(水)・『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』・『シチリア・サマー』・『悪い子バビー』2025年3月20日(木・祝)・Amazon Original『タイラー・ペリーのデュプリシティ 嘘と裏切り』(Tyler Perry's Duplicity/アメリカ)*午後4時から独占配信2025年3月21日(金)・『若草物語』2025年3月25日(火)・『ターミネーター4』2025年3月27日(木)・Amazon Original『ホランド』(Holland/アメリカ)*午後4時から独占配信・『モンキーマン』2025年3月31日(月)・『アビゲイル』■映画(韓国)2025年3月12日(水)・『密輸 1970』*見放題独占配信2025年3月19日(水)・『野球少女』・『母なる証明』・『殺人の追憶』・『ほえる犬は噛まない』■アニメ映画(日本)2025年3月1日(土)・『映画大好きポンポさん』・『駒田蒸留所へようこそ』2025年3月2日(日)・『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』※見放題最速配信2025年3月3日(月)・『劇場版ハイキュー !! ゴミ捨て場の決戦』■テレビドラマ(日本)2025年3月1日(土)・『華麗なる一族』・『湊かなえ「落日」』■テレビドラマ(海外)2025年3月1日(土)・『NCIS: ハワイ』 シーズン 22025年3月13日(木)・Amazon Original『ホイール・オブ・タイム』(The Wheel Of Time/アメリカ)シーズン3 ※午後4時から独占配信2025年3月27日(木)・Amazon Original『ボッシュ : 受け継がれるもの』(Bosch: Legacy/アメリカ)シーズン3 ※午後4時から独占配信2025年3月31日(月)・『S.W.A.T.』シーズン1〜5■テレビドラマ(韓国)2025年3月31日(月)・『離婚保険』※独占配信■テレビドラマ(中国)2025年3月4日(火)・『凌雲志〜愛と正義に生きた英雄〜』(#1〜#14)■テレビアニメ(日本)2025年3月14日(金)・『宇宙戦艦ヤマト』シーズン1〜3■ドキュメンタリー(海外)2025年3月6日(木)・Amazon Original『勝利のために:全米女子サッカーリーグ』(For The Win: NWSL/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信■音楽(日本)2025年3月17日(月)・『Official髭男 dism Arena Tour 2024 - Rejoice』 *独占配信■スポーツ(日本)2025年3月5日(水)・『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ』 *午後6時30分から独占ライブ配信(地上波を除く)2025年3月6日(木)・『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ』 *午後6時から独占ライブ配信(地上波を除く)2025年3月15日(土)・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 阪神タイガース vs シカゴ・カブス *午前11時30分から独占ライブ配信(地上波を除く)・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 読売ジャイアンツ vs ロサンゼルス・ドジャース *午後6時30分から独占ライブ配信(地上波を除く)2025年3月16日(日)・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 阪神タイガース vs ロサンゼルス・ドジャース *午前11時30分から独占ライブ配信(地上波を除く)・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 読売ジャイアンツ vs シカゴ・カブス *午後6時30分から独占ライブ配信(地上波を除く)2025年3月18日(火)・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス*午後6時30分からライブ配信2025年3月19日(水)・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス*午後6時30分からライブ配信2025年3月29日(土)・『MLB レギュラーシーズン』 *ライブ配信毎週土曜日・日曜日に日本人選手が出場予定の試合の1試合をライブ配信(年間合計54試合)