Æü»º¤ÎËÜ¼Ò¹Å¼°ÌîµåÉô¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°! ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåËÜÀï½Ð¾ì
2009Ç¯¤ËµÙÉô¤·¤Æ¤¤¤¿Æü»º¼«Æ°¼ÖËÜ¼Ò¹Å¼°ÌîµåÉô(°Ê²¼¡¢Æü»ºÌîµåÉô)¤¬³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¾Ìç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë1Ç¯ÌÜ¤òÀï¤¦¤Î¤«¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÎÂÎÀ©È¯É½²ñ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÆü»ºÌîµåÉô¤ÎÎò»Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ËÆ£Í´¼ù´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê22Ì¾
Æü»ºÌîµåÉô¤Ø¤Î»×¤¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤¬½¸·ë
16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ¾ÌçÉü³è¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÂÎÀ©È¯É½²ñ¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿´ÆÆÄ¤Î°ËÆ£Í´¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆü»ºÌîµåÉô¤ÎÉü³è¤ò¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¦È¾ÌÌ¡¢´ÆÆÄ¤òÇÒÌ¿¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
µÙÉôÁ°¤ÎÆü»ºÌîµåÉô»þÂå¤Ë¤Ï2005Ç¯¤«¤é2007Ç¯¤Þ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó(Í··â¼êÉôÌç)¤Ë3ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌ¾¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿°ËÆ£´ÆÆÄ
³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¿·À¸ÌîµåÉô¤ÎÌÌ¡¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÌÓÂçÃÏÁª¼ê¤ò½ü¤¯21Ì¾¤¬ÂçÂ´Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Áª¼ê¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æü»ºÌîµåÉô¤ÇÌîµå¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ËÆ£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÌÀÜ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ»×¤¤¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÎÏ¤ÈÆü»ºÌîµåÉô¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´üÂÔ¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï°ñ¾ëÆü»º¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ÀÐÌÓÂçÃÏÁª¼ê¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿
Æü»ºÌîµåÉô¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤Î¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ¾´ØÅìÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£2024Ç¯²¦¼Ô¤Î»°É©½Å¹©East¤Ï¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤È¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÍ½Áª¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¨¥Í¥ª¥¹¤äÅì¼Ç¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤½¤í¤¦Í½Áª¤Ç½Ð¾ìÏÈ2ÏÈ¤Ï¶¹¤Ìç¤È¤¤¤¨¤ë¡£
°ËÆ£´ÆÆÄ¤âÎÏ¤Îº¹¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¤â¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÎý½¬¤ÎÀºÅÙ¤òÁ´°÷¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î¥«¥®¡£Áê¼ê¤Î¾®¤µ¤Ê·ê¤òÆÍÇË¸ý¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¶¯¹ë¤Ò¤·¤á¤¯À¾´ØÅìÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£À²¤ì¤ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤ÎËÜÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊä¶¯Áª¼ê¤Ë¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡×¤È°ËÆ£´ÆÆÄ¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æü»ºÌîµåÉô¤¬Æü»ºÉü³è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë?
ÂÎÀ©È¯É½¤ÎÀÊ¤Ç¤â¡¢Æü»º¤Î¸½¾õ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ï²¿ÅÙ¤«¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ËÜ¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤«ÌîµåÉô¤òÉü³è¤µ¤»¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¤À¡£
ÅÄÀîÇîÇ·GM¤â¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢Æü»º¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾ðÀª¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ØÆü»ºÌîµåÉô¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¡ØËÜÅö¤ËÉü³è¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áª¼ê¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÆü»º¤¬ÌîµåÉô¤òÉü³è¤µ¤»¤ë°ÕÌ£¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿ÅÄÀî¤µ¤ó
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÆü»ºÌîµåÉô¤ò¤¼¤ÒÉü³è¤µ¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÉü³è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤À¼±ç¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿²¹¤«¤¤À¼¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÆü»ºÌîµåÉô¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆü»ºÌîµåÉô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼Ò°÷¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ´õË¾¤ÎÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÄÀî¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
°ËÆ£´ÆÆÄ¤â¡¢¡ÖÀèÆü¡¢ÆâÅÄÀ¿¼ÒÄ¹¤¬Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¼«ÎÏÉü³è¤òÀë¸À¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æü»ºÌîµåÉô¤Ï¤½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
Æü»ºÌîµåÉô¤Î2025Ç¯¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖºÆæÆ¡×¡£Æü»ºÉü³è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Æü»ºÌîµåÉô¤âÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤
¤Þ¤â¤Ê¤¯Ëë¤ò³«¤±¤ë¼ã¤¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¡£ËÜ¶È¤ÎµÕÉ÷¤â¿á¤Èô¤Ð¤¹¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÂçË½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
°ÂÆ£¹¯Ç· ¤¢¤ó¤É¤¦¤ä¤¹¤æ¤ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼/¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¶¥ÇÏ¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º³èÆ°Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¿·¤¿¤ÊÆü»ºÌîµåÉô¤ÎÎò»Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ËÆ£Í´¼ù´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê22Ì¾
Æü»ºÌîµåÉô¤Ø¤Î»×¤¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤¬½¸·ë
16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ¾ÌçÉü³è¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÂÎÀ©È¯É½²ñ¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿´ÆÆÄ¤Î°ËÆ£Í´¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆü»ºÌîµåÉô¤ÎÉü³è¤ò¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¦È¾ÌÌ¡¢´ÆÆÄ¤òÇÒÌ¿¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¿·À¸ÌîµåÉô¤ÎÌÌ¡¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÌÓÂçÃÏÁª¼ê¤ò½ü¤¯21Ì¾¤¬ÂçÂ´Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Áª¼ê¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æü»ºÌîµåÉô¤ÇÌîµå¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ËÆ£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÌÀÜ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ»×¤¤¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÎÏ¤ÈÆü»ºÌîµåÉô¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´üÂÔ¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï°ñ¾ëÆü»º¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ÀÐÌÓÂçÃÏÁª¼ê¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿
Æü»ºÌîµåÉô¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤Î¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ¾´ØÅìÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£2024Ç¯²¦¼Ô¤Î»°É©½Å¹©East¤Ï¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤È¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÍ½Áª¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¨¥Í¥ª¥¹¤äÅì¼Ç¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤½¤í¤¦Í½Áª¤Ç½Ð¾ìÏÈ2ÏÈ¤Ï¶¹¤Ìç¤È¤¤¤¨¤ë¡£
°ËÆ£´ÆÆÄ¤âÎÏ¤Îº¹¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¤â¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÎý½¬¤ÎÀºÅÙ¤òÁ´°÷¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î¥«¥®¡£Áê¼ê¤Î¾®¤µ¤Ê·ê¤òÆÍÇË¸ý¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¶¯¹ë¤Ò¤·¤á¤¯À¾´ØÅìÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£À²¤ì¤ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤ÎËÜÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊä¶¯Áª¼ê¤Ë¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡×¤È°ËÆ£´ÆÆÄ¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æü»ºÌîµåÉô¤¬Æü»ºÉü³è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë?
ÂÎÀ©È¯É½¤ÎÀÊ¤Ç¤â¡¢Æü»º¤Î¸½¾õ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ï²¿ÅÙ¤«¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ËÜ¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤«ÌîµåÉô¤òÉü³è¤µ¤»¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¤À¡£
ÅÄÀîÇîÇ·GM¤â¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢Æü»º¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾ðÀª¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ØÆü»ºÌîµåÉô¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¡ØËÜÅö¤ËÉü³è¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áª¼ê¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÆü»º¤¬ÌîµåÉô¤òÉü³è¤µ¤»¤ë°ÕÌ£¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿ÅÄÀî¤µ¤ó
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÆü»ºÌîµåÉô¤ò¤¼¤ÒÉü³è¤µ¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÉü³è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤À¼±ç¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿²¹¤«¤¤À¼¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÆü»ºÌîµåÉô¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆü»ºÌîµåÉô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼Ò°÷¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ´õË¾¤ÎÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÄÀî¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
°ËÆ£´ÆÆÄ¤â¡¢¡ÖÀèÆü¡¢ÆâÅÄÀ¿¼ÒÄ¹¤¬Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¼«ÎÏÉü³è¤òÀë¸À¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æü»ºÌîµåÉô¤Ï¤½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
Æü»ºÌîµåÉô¤Î2025Ç¯¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖºÆæÆ¡×¡£Æü»ºÉü³è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Æü»ºÌîµåÉô¤âÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤
¤Þ¤â¤Ê¤¯Ëë¤ò³«¤±¤ë¼ã¤¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¡£ËÜ¶È¤ÎµÕÉ÷¤â¿á¤Èô¤Ð¤¹¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÂçË½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
°ÂÆ£¹¯Ç· ¤¢¤ó¤É¤¦¤ä¤¹¤æ¤ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼/¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¶¥ÇÏ¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º³èÆ°Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é