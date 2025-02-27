２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．６２ドル（－０．３１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３０．６ドル（＋１１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２５．３セント（＋４５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６６．００セント（－６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７８．２５セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２４．５０セント（－６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０５．１８（－１．３２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．６２ドル（－０．３１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３０．６ドル（＋１１．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２５．３セント（＋４５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６６．００セント（－６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７８．２５セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２４．５０セント（－６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０５．１８（－１．３２）
出所：MINKABU PRESS