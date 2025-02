動画配信サービス「TELASA(テラサ)」のサービスが3月1日よりリニューアルされることが発表された。新たに映画館クーポン特典やPontaポイント還元を追加。月額990円(税込)でサービスを提供する。リニューアルに伴い、2月28日午後11時50分〜3月1日午前8時までメンテナンスを実施。メンテナンス終了時刻は前後する場合ある。リニューアル後、TELASA見放題プランの特典として、全国(一部除く)のローソン・ユナイテッドシネマ/ユナイテッド・シネマ/シネプレックスで、年1回500円(税込)で映画を鑑賞できるクーポンと、いつでも大人1400円(税込)で映画を鑑賞できる映画館クーポン「TELASAシネマ割」の提供を開始。

TELASA見放題プランとKDDIが提供する「Pontaパス」の両サービスの加入者は、上記映画館で映画鑑賞券、飲食、グッズなどに使える350円分(税込)の割引クーポンが毎月1回利用できる。同サービスの特徴として、テレビ朝日の連続ドラマのスピンオフドラマや、ドラマ撮影の裏側を追ったメイキング企画などのオリジナルコンテンツ、さらに、『デキないふたり』、『BLドラマの主演になりました』など、人気漫画原作のオリジナルドラマの独占配信がある。今後も地上波放送ドラマと連動したコンテンツだけでなく、オリジナルドラマなど、オリジナルコンテンツを拡充させる方針だ。3月3日からは地上波放送と完全連動したテレビ朝日&TELASA恋愛ドラマシリーズの新作、『きみは面倒な婚約者』を3月3日正午より配信。出演は、堀夏喜(FANTASTICS)、田辺桃子ほか。昨年、テレビ朝日&TELASA恋愛ドラマシリーズとして放送・配信を行った『BLドラマの主演になりました』の続編制作が決定。年内の配信を予定している。出演は、阿部顕嵐、阿久津仁愛ほか。さらに、『おっさんずラブ-リターンズ-』(2024年)より、放送期間中にTVerで配信していた『春田と牧の新婚初夜』が3月1日正午より初配信開始。『こたつでトーク【前編】【後編】』の復活配信も決定した。『テレビ千鳥』『あざとくて何が悪いの?』『くりぃむナンタラ』など、テレビ朝日のバラエティ番組のオリジナルコンテンツも配信しているが、このたび『ロンドンハーツ』から生まれた人気アーティスト・50TAの15周年ファイナルライブ『50TA 15周年ファイナル これでホントに見納め?in横浜アリーナ』を3月23日午後5時から独占生配信することも決定した。オリジナル音楽コンテンツも強化。今後もさまざまなアーティストとのコラボレーション企画を実施していく。テレビ朝日で放送予定の東方神起の冠特番『日本デビュー20周年の絆 東方神起のTHE MISSION』をTELASAオリジナルコンテンツと共に今春、独占配信する。スポーツコンテンツでは、4月17日〜20日に開催される『世界フィギュアスケート国別対抗戦2025』に先駆け、羽生結弦、宇野昌磨、坂本花織、紀平梨花らが出場した『世界フィギュアスケート国別対抗戦2021』、さらに『世界フィギュアスケート国別対抗戦2023』の全競技を期間限定で3月に配信予定。さらに、毎クールの最新アニメを、国内最大クラスに増強。1月クールも60シリーズを編成したが、4月クール以降は最新アニメに加え、過去シーズンや定番アニメの編成もあわせて強化していく。そのほか、ABCテレビにて放送中の、Aぇ! groupが日本各地でお手伝いをしながら、ふれあい旅を行うバラエティ『あっちこっちAぇ!』の放送未公開の映像を含めたTELASA特別版の配信に加え、TELASAオリジナル版も独占配信中。また日本人にもまだあまり知られていないスポットや人、特産品をTravis Japanが発掘し、「シン日本遺産」として全世界に発信していくロケバラエティ『Travis Japan ノ JUST!シン日本遺産』もスタジオパートを加えた特別版の配信を実施する。主な追加作品は下記のとおり(※各ジャンルとも一部)■アニメ『メダリスト』『わたしの幸せな結婚 第二期』『天久鷹央の推理カルテ』『キミとアイドルプリキュア♪』など■ドラマ『GTOリバイバル』『春になったら』『Ossan‘s Love Thailand 〜The Two of Us〜』※見放題独占配信中『My Marvellous Dream is You(Dream GL)』※見放題独占配信中■映画『傲慢と善良』※3月17日より見放題独占配信『映画プリキュアオールスターズF』■バラエティ『あっちこっちAぇ!』※TELASAオリジナル配信中『Travis JapanノJUST!シン日本遺産』※LIVE配信も実施新作のテレ朝タイバラエティ