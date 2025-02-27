Ï¯´õ¤Î·ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥í¥Ã¥Æ2025Ç¯ÈÇÅê¼ê¿Ø¡¡ÁØ¤Î¸ü¤ß¤Ï¥ê¡¼¥°V¡È¥¯¥Ã¥¥ê¡É
¡¡º£Ç¯¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ï¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£26Æü¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£½Õ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÐ³°»î¹ç¤Ï8Àï5¾¡2Ê¬¤±1ÇÔ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä´À°ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¾¡ÇÔ¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤Ù¤Î©¾ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨10¾¡¤òµó¤²¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤Î·ê¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÀÐÀîÉ¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Ü¥¹¡ÊÁ°¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥µ¥â¥ó¥º¡ÊÁ°¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤ÈÀèÈ¯¸õÊä¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£À®Ä¹Ãø¤·¤¤¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¤ÎÃæ¿¹¡¢Æ±3Ç¯ÌÜ¤ÎÅÄÃæÀ²¤âÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¤ÏÌ¾Á°¤³¤½ÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë6¿Í¤Î¤¦¤Á4¿Í¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯4¿Í¤Ï¾®Åç¡¢¼ï»Ô¡¢À¾Ìî¡¢ÀÐÀîÉ¢¤Ç¡¢»Ä¤ê2ÏÈ¤ò¿·³°¹ñ¿Í2¿Í¤ÈÃæ¿¹¡¢ÅÄÃæÀ²¡¢¤½¤·¤Æ¸Î¾ã¤«¤é´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÐÀîÊâ¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅâÀî¤äÈþÇÏ¡¢4Ç¯ÌÜ¤ÎÈ¬ÌÚ¤ä3Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¡¦¹âÌîæû¤âÀèÈ¯¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤ËÎ¥Ã¦¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤âº´¡¹ÌÚ¤Î·ê¤Ï½½Ê¬¤ËËä¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤¬Á°É¾È½ÄÌ¤ê¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢º£¸å¤Î¼ÂÀï¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ü¥¹¡¢¥µ¥â¥ó¥º¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ä¥é¥¤¥ÖBP¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÂçÊø¤ì¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë¤âÅ¬±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¡£ÆÃ¤Ëºòµ¨¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç68»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ü¥¹¤ÏÀèÈ¯¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Î·ÀÌó¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥ÆÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹â¤¤¡£19Æü¤ËÍèÆü¤·¡¢20Æü¤Ë²Æì¡¦»åËþ¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¡£23Æü¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤Ï31µå¤òÅê¤²¤Æ°ÂÂÇÀ2ËÜ¤ËÍÞ¤¨¡¢ºÇÂ®¤Ï150¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»þº¹¥Ü¥±¤â¤¢¤ê¡¢NPBµå¤Ë¤âÉÔ´·¤ì¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤é¡¢¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤È´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç17»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡Ê5¾¡4ÇÔ¡Ë¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÅÐÈÄ¿ô¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤¤¡£ÀèÈ¯¤Ç25ÅÐÈÄ¤È¤«¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤è¤ê¤â´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯Ãæ6Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤â¡Ö½àÈ÷¤Ç¤¤ëÆü¤¬1ÆüÍ¾Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤âÎëÌÚ¡¢²£»³¡¢µÆÃÏ¤é¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤Î¥²¥ì¡¼¥í¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¿ØÍÆ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÂÇÀþ¡Ä¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡£
¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦ÂçÆâ¡¡Ã¤Í´¡Ë