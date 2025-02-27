日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円安の3万8060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40533.77円 ボリンジャーバンド3σ
40044.25円 ボリンジャーバンド2σ
39554.72円 ボリンジャーバンド1σ
39202.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39140.00円 一目均衡表・基準線
39065.20円 25日移動平均
39055.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39052.40円 75日移動平均
38669.60円 200日移動平均
38630.00円 一目均衡表・転換線
38575.68円 ボリンジャーバンド-1σ
38404.00円 5日移動平均
38142.37円 26日日経平均株価現物終値
38086.15円 ボリンジャーバンド2σ
38060.00円 27日夜間取引終値
37596.63円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40533.77円 ボリンジャーバンド3σ
40044.25円 ボリンジャーバンド2σ
39554.72円 ボリンジャーバンド1σ
39202.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39140.00円 一目均衡表・基準線
39065.20円 25日移動平均
39055.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39052.40円 75日移動平均
38669.60円 200日移動平均
38630.00円 一目均衡表・転換線
38575.68円 ボリンジャーバンド-1σ
38404.00円 5日移動平均
38142.37円 26日日経平均株価現物終値
38086.15円 ボリンジャーバンド2σ
38060.00円 27日夜間取引終値
37596.63円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース