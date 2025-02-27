　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円安の3万8060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40533.77円　　ボリンジャーバンド3σ
40044.25円　　ボリンジャーバンド2σ
39554.72円　　ボリンジャーバンド1σ
39202.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39140.00円　　一目均衡表・基準線
39065.20円　　25日移動平均
39055.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39052.40円　　75日移動平均
38669.60円　　200日移動平均
38630.00円　　一目均衡表・転換線
38575.68円　　ボリンジャーバンド-1σ
38404.00円　　5日移動平均
38142.37円　　26日日経平均株価現物終値
38086.15円　　ボリンジャーバンド2σ
38060.00円　　27日夜間取引終値
37596.63円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース