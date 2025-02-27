´ä¼ê¡¦ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³²Ð»ö¡¡¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤Ï600¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë°Ê¾å¡¡Ìó400¸®¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¡¡»°Î¦Å´Æ»¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»
´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÇÂ³¤¯»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤«¤éºÇ¿·¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»ÔÀÖºêÄ®¤Î³°¸ýµù¹Á¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¸å¤í¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¤Î¤¦¸á¸å¤«¤é¡¢±ê¤ä·ã¤·¤¯Î©¤Á¤Î¤Ü¤ë±ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¤È¤³¤í¤É¤³¤í±ê¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¹õ±ì¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï»þÀÞ¡¢¶¯¤¤ËÌÀ¾¤ÎÉ÷¤¬Î¦Â¦¤«¤é³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¸ýµù¹Á¤Ë¤Ï¡¢¤±¤µ5»þº¢¤«¤é»þÀÞ¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å9»þ¸½ºß¤Ç¡¢¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤Ï600¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë°Ê¾å¤Ç¡¢¸½ºß¤â±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î¤ª¤è¤½400¸®¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢»°Î¦Å´Æ»¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅìËÌ³Æ¸©¤Î¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Î±þ±ç¤â²Ã¤ï¤ê¡¢·üÌ¿¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£