ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¤Î´§ÆÃÈÖ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£É£Ó£Ó£É£Ï£Î¡×¤¬·èÄê¡Ä¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Çº£½ÕÊüÁ÷
¡¡º£Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¤Î´§ÆÃÈÖ¡ÖÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¤Îå«¡¡ÅìÊý¿Àµ¯¤Î£Ô£È£Å¡¡£Í£É£Ó£Ó£É£Ï£Î¡×¤¬º£½Õ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£²£·ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£°£´Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¡¢£²£°£°£µÇ¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÅìÊý¿Àµ¯¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë´§ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë£Ë£É£Î£Ç¤È¸À¤ï¤ì¤ë£²¿Í¤¬£²£°Ç¯´Ö¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¡Ö°¦¤Èå«¡×¡£º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£²¿Í¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤Î¥¯¥ê¥¢¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤´Ë«Èþ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿£²¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¡£å«¤Î¿¼¤¤ÅìÊý¿Àµ¯¥Ð¥ó¥É¡õ¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê¤ª¤í¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö£Ô£Å£Ì£Á£Ó£Á¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤È´°Á´Ï¢Æ°¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤é¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÂ¾¡¢£Ô£Å£Ì£Á£Ó£ÁÆÈÀê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£