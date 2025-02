suis from ヨルシカ × Evan Call名義によるPokémon Day2025 記念アニメーション『カイリューとゆうびんやさん』の主題歌「紙ひこうき」が本日2月27日より配信スタートした。これに伴って同曲ミュージックビデオも公開されている。アニメ『カイリューとゆうびんやさん』は、株式会社ポケモンが『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』などの作品を手掛けたアニメーションスタジオ「コミックス・ウェーブ・フィルム」とタッグを組み、記念すべき日をテーマとした新作オリジナル短編アニメーション作品だ。本日よりポケモン公式YouTubeチャンネルにて公開されている。

■アニメ『カイリューとゆうびんやさん』オリジナル・サウンドトラック



2025年2月27日(木)配信開始アーティスト: Evan Call配信リンク:https://lnk.to/pokemon-ost1. Welcome to Paldea Post Office2. Hana's First Step3. Rio's Letter4. The Winged Ace Takes Flight5. To Kanto We Fly!6. 紙ひこうき (Instrumental ver.)7. Happy Birthdays and Happy Memories8. Special Delivery■Pokémon Day2025 記念アニメーション『カイリューとゆうびんやさん』公開:2月27日(木)よりポケモン公式YouTubeチャンネルにて▼スタッフ監督・絵コンテ:木村 拓(スタジオ・レモン)脚本・構成:七 健太郎キャラクター原案:土海 明日香キャラクターデザイン・作画監督:あおき まほ美術監督:渡邉 丞音楽 :Evan Callアニメーション制作:コミックス・ウェーブ・フィルム(c) 2025 Pokémon.(c) 1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.▼ストーリー郵便配達員のカイリューに憧れ、エース配達員を目指すパルデア地方の少女・ハナは、ある日宛先のない手紙を渡され、突如差出人を探しに奔走することに。相棒のホゲータと共に街中を走り回り、ついに差出人の少年リオを見つけだすことに成功する。話を聞いてみると、この手紙は、カントー地方に単身赴任している父の誕生日を祝うためにリオが書いたものだった。しかし、その日はもうすでに父親の誕生日当日で…。