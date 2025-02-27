ＧＡＯＲＡ ＴＶ チャンピオンシップ王者・宮本裕向、“ミスター斉藤”土井成樹とＶ４戦決定…全日本プロレス３・９後楽園ホール全カード
全日本プロレスは２７日までに「ドリームパワーシリーズ ２０２５」開幕戦（３月９日、後楽園ホール）でＧＡＯＲＡ ＴＶ チャンピオンシップ王者の宮本裕向が“ミスター斉藤”土井成樹と４度目の防衛戦を行うことを発表した。
宮本は、２・２４八王子大会で黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパンを破り防衛に成功。試合後、土井が挑戦を表明し受諾していた。
◆３・９後楽園ホール全対戦カード（試合順は未定）
▼ＧＡＯＲＡ ＴＶ チャンピオンシップ
王者・宮本裕向 ｖｓ 挑戦者・“ミスター斉藤”土井成樹
▼北斗軍・春季トライアウト ２０２５
大森北斗、羆嵐、ジャック・ケネディ ｖｓ 世界の ＭＡＺＡＤＡ、世界の ＴＡＫＥＤＡ、世界の ＹＯＳＨＩＤＡ
▼タッグマッチ
青柳亮生、長尾一大心 ｖｓ 近藤修司、吉岡世起
▼世界タッグ選手権試合
王者組・斉藤ジュン、斉藤レイ ｖｓ 挑戦者組・宮原健斗、青柳優馬
▼世界ジュニアヘビー級選手権試合
王者・ＭＵＳＡＳＨＩ ｖｓ 挑戦者・立花誠吾
▼８人タッグマッチ
ライジング ＨＡＹＡＴＯ、安齊勇馬、本田竜輝、綾部蓮 ｖｓ 鈴木秀樹、芦野祥太郎、田村男児、井上凌