宮本裕向

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　全日本プロレスは２７日までに「ドリームパワーシリーズ　２０２５」開幕戦（３月９日、後楽園ホール）でＧＡＯＲＡ　ＴＶ　チャンピオンシップ王者の宮本裕向が“ミスター斉藤”土井成樹と４度目の防衛戦を行うことを発表した。

　宮本は、２・２４八王子大会で黒潮　ＴＯＫＹＯ　ジャパンを破り防衛に成功。試合後、土井が挑戦を表明し受諾していた。

　◆３・９後楽園ホール全対戦カード（試合順は未定）

　▼ＧＡＯＲＡ　ＴＶ　チャンピオンシップ

王者・宮本裕向　ｖｓ　挑戦者・“ミスター斉藤”土井成樹

　▼北斗軍・春季トライアウト　２０２５

大森北斗、羆嵐、ジャック・ケネディ　ｖｓ　世界の　ＭＡＺＡＤＡ、世界の　ＴＡＫＥＤＡ、世界の　ＹＯＳＨＩＤＡ

　▼タッグマッチ

青柳亮生、長尾一大心　ｖｓ　近藤修司、吉岡世起

　▼世界タッグ選手権試合

王者組・斉藤ジュン、斉藤レイ　ｖｓ　挑戦者組・宮原健斗、青柳優馬

　▼世界ジュニアヘビー級選手権試合

王者・ＭＵＳＡＳＨＩ　ｖｓ　挑戦者・立花誠吾

　▼８人タッグマッチ

ライジング　ＨＡＹＡＴＯ、安齊勇馬、本田竜輝、綾部蓮　ｖｓ　鈴木秀樹、芦野祥太郎、田村男児、井上凌