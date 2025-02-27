【J1順位表】湘南が開幕3連勝で首位 王者神戸は3試合連続ドロー 清水＆岡山＆横浜FCの昇格組の好調目立つ 福岡は開幕3連敗
サッカーJ1リーグ第3節の10試合が26日（水）に開催されました。
首位に立ったのは湘南ベルマーレ。ホームで浦和レッズ相手に勝利を飾り、唯一の開幕3連勝を達成。最高のスタートを切って、リーグ首位に立ちました。
開幕2連勝同士だったサンフレッチェ広島と清水エスパルスは、1−1の痛み分け。川崎フロンターレ、柏レイソルは逆転勝利で開幕3試合を2勝1分けとしています。
今季初のJ1に挑んでいるファジアーノ岡山はガンバ大阪にホームで完封勝利し2勝目。横浜FCは横浜F・マリノスとのダービーマッチをスコアレスドローで、勝ち点1を獲得。
王者ヴィッセル神戸は、終了間際に追いつくものの開幕3試合連続ドローと初勝利は未だなし。東京ヴェルディはFC町田ゼルビアを破り、今季初勝利を手にしました。アビスパ福岡は唯一の開幕3連敗で最下位に沈んでいます。
【J1第3節結果】
◆鹿島 2−1 新潟（県立カシマサッカースタジアム）
得点【鹿島】小池龍太（前半10分）オウンゴール（後半33分）【新潟】矢村健（前半44分）
◆柏 2−1 C大阪（三協フロンテア柏スタジアム）
得点【柏】垣田裕暉（後半21分）木下康介（後半29分）【C大阪】北野颯太（前半13分）
◆FC東京 3−1 名古屋（味の素スタジアム）
得点【FC東京】山下敬大（前半31分）佐藤恵允（後半14分）安斎颯馬（後半45+6分）【名古屋】椎橋慧也（後半21分）
◆東京V 1−0 町田（町田GIONスタジアム）
得点【東京V】齋藤功佑（前半13分）
◆横浜FM 0−0 横浜FC（日産スタジアム）
◆湘南 2−1 浦和（レモンガススタジアム平塚）
得点【湘南】福田翔生（前半26分）鈴木章斗（後半4分）【浦和】チアゴ サンタナ（後半17分）
◆清水 1−1 広島（IAIスタジアム日本平）
得点【清水】オウンゴール（前半12分）【広島】塩谷司（後半20分）
◆神戸 1−1 京都（ノエビアスタジアム神戸）
得点【神戸】佐々木大樹（後半45+11分）【京都】マルコ トゥーリオ（前半13分）
◆岡山 2−0 G大阪（JFE晴れの国スタジアム）
得点【岡山】柳貴博（前半45分）一美和成（後半3分）
得点【川崎F】家長昭博（前半42分）エリソン（後半40分）【福岡】ナッシム ベン カリファ（前半15分）