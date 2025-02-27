サッカーJ1リーグ第3節の10試合が26日（水）に開催されました。

首位に立ったのは湘南ベルマーレ。ホームで浦和レッズ相手に勝利を飾り、唯一の開幕3連勝を達成。最高のスタートを切って、リーグ首位に立ちました。

開幕2連勝同士だったサンフレッチェ広島と清水エスパルスは、1−1の痛み分け。川崎フロンターレ、柏レイソルは逆転勝利で開幕3試合を2勝1分けとしています。

今季初のJ1に挑んでいるファジアーノ岡山はガンバ大阪にホームで完封勝利し2勝目。横浜FCは横浜F・マリノスとのダービーマッチをスコアレスドローで、勝ち点1を獲得。

王者ヴィッセル神戸は、終了間際に追いつくものの開幕3試合連続ドローと初勝利は未だなし。東京ヴェルディはFC町田ゼルビアを破り、今季初勝利を手にしました。アビスパ福岡は唯一の開幕3連敗で最下位に沈んでいます。

【J1第3節結果】

◆鹿島 2−1 新潟（県立カシマサッカースタジアム）

得点【鹿島】小池龍太（前半10分）オウンゴール（後半33分）【新潟】矢村健（前半44分）

◆柏 2−1 C大阪（三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】垣田裕暉（後半21分）木下康介（後半29分）【C大阪】北野颯太（前半13分）

◆FC東京 3−1 名古屋（味の素スタジアム）

得点【FC東京】山下敬大（前半31分）佐藤恵允（後半14分）安斎颯馬（後半45+6分）【名古屋】椎橋慧也（後半21分）

◆東京V 1−0 町田（町田GIONスタジアム）

得点【東京V】齋藤功佑（前半13分）

◆横浜FM 0−0 横浜FC（日産スタジアム）

◆湘南 2−1 浦和（レモンガススタジアム平塚）

得点【湘南】福田翔生（前半26分）鈴木章斗（後半4分）【浦和】チアゴ サンタナ（後半17分）

◆清水 1−1 広島（IAIスタジアム日本平）

得点【清水】オウンゴール（前半12分）【広島】塩谷司（後半20分）

◆神戸 1−1 京都（ノエビアスタジアム神戸）

得点【神戸】佐々木大樹（後半45+11分）【京都】マルコ トゥーリオ（前半13分）

◆岡山 2−0 G大阪（JFE晴れの国スタジアム）

得点【岡山】柳貴博（前半45分）一美和成（後半3分）

◆川崎F 2−1 福岡（ベスト電器スタジアム）得点【川崎F】家長昭博（前半42分）エリソン（後半40分）【福岡】ナッシム ベン カリファ（前半15分）