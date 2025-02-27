¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢ÅÄÊÕÅí»Ò¡¢ÀîÀ¾¸»ÖÏº¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¼ç±é¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Ù½Ð±é·èÄê
¡¡Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë4·î´ü¤ÎTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö～¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª～¡Ù¤Ë¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢ÅÄÊÕÅí»Ò¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢ÀîÀ¾¸»ÖÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡¢¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Ù¤ÇÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤ÎÉ×Ìò¤Ë¡¡¡Ö¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢TBS¤ÇµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ï¤¿¤·¡¢Äê»þ¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¦¼ëÌîµ¢»Ò¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Àì¶È¼çÉØ¤Î»íÊæ¤Ï¡¢²áµî¤Î¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤«¤é¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡È²È»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡É¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÀì¶È¼çÉØ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢É×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ä¹¤¤Ä¹¤¤Ãë´Ö¤òÌ¼¤È2¿Í¤¤ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢Æ¯¤¯¥Þ¥Þ¤ä°éµÙÃæ¤Î¥¨¥êー¥È´±Î½¥Ñ¥Ñ¤Ê¤É¡¢½Ð²ñ¤¦¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£À¸¤Êý¤â¹Í¤¨Êý¤âÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¡ÖÂÐ´ß¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦»íÊæ¤òÂ¿Éô¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤àÆ¯¤¯¥Þ¥Þ¡¦Ä¹ÌîÎé»ÒÌò¤Ç¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë°éµÙÃæ¤Î¥¨¥êー¥È´±Î½¥Ñ¥Ñ¡¦ÃæÃ«Ã£ÌéÌò¤Ç¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢»íÊæ¤ÎÉ×¡¦¸×Ï¯Ìò¤Ç°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÅçÂÞ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥ó±é¤¸¤ë°éµÙÃæ¤Î¥¨¥êー¥È´±Î½¥Ñ¥Ñ¡¦ÃæÃ«Ã£Ìé¤ÎºÊ¡¦ÃæÃ«¼ùÎ¤¡£³°»ñ·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë´ë¶È¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯¼ùÎ¤¤Ï¡¢ÃæÃ«¤È¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦²ÂÎø¤ò½Ð»º¸å¡¢1Ç¯´Ö°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·»Ò°é¤Æ¤ËÀìÇ°¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃæÃ«¤¬°éµÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë·Á¤Ç¿¦¾ìÉüµ¢¤·¡¢¸½ºß¤Ï³¤³°¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤À¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤ÊÃæÃ«¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¼ùÎ¤¤Ï¡¢»íÊæ¡ÊÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡Ë¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤Î¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤È¤Î´Ø·¸¤ä¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ë¶ìÀï¤¹¤ëÃæÃ«¤Ë¡¢ÃæÃ«²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Á¼°¤Î¶á¶·Êó¹ð²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¡¢Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Î¡ØÍ¼Êë¤ì¤Ë¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ù°ÊÍè¤ÎTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ëÅÄÊÕ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»íÊæ¤ÎÌ¼¡¦çõ¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±¾®»ù²Ê°å¤ÎºÊ¡¦ÄÕÂ¼¾½»Ò¡£ ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡ÖÄÕÂ¼°å±¡¡×¤Î¼ãÀèÀ¸¤È·ëº§¤·°å±¡¤Î¼õÉÕ¤ÇÆ¯¤¯¾½»Ò¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯µ¤ÇÛ¤ê¾å¼ê¤Ç¡¢»íÊæ¤äçõ¤ò¤Ï¤¸¤á´µ¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÊé¤ï¤ì¤ëÏ¯¤é¤«¤Ê½÷À¡£¼ãÀèÀ¸¤È¤Ï¿·º§¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À2¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Áá¤¯°å±¡¤ÎÀ×¼è¤ê¤ò»º¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈË¾¤à¸È¤ä´µ¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Î¡È»Òºî¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡É¤Ë¤â¤ä¤â¤ä¤È¤·¤¿»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡GPÂÓ¤ÎTBSÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ ¹¾¸ý±é¤¸¤ë»Å»ö¤È²È»ö°é»ù¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÆ¯¤¯¥Þ¥Þ¡¦Ä¹ÌîÎé»Ò¤Î²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¡¦º£°æ¾°µ¡£±Ä¶È»ÖË¾¤Ç¸½ºß¤ÎÁíÌ³¤Î»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤è¤¯ÁáÂà¤¹¤ëÎé»Ò¤Î»Å»ö¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÏÂµí¤ò²ò»¶¸å¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÀîÀ¾¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Îé»Ò¤ÎÉ×¡¦Ä¹ÌîÎÌÊ¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Çµ¢Âð¤¬¿¼Ìë¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤ÎÌÊ¿¤Ï¡¢ÍÄ¤¤°ìÃË°ì½÷¤òÊú¤¨¤ë¶¦Æ¯¤É×ºÊ¤ÎÄ¹Ìî²È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²È»ö¤â°é»ù¤âÎé»Ò¤ËÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¡£Îé»Ò¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¡£¤½¤ó¤ÊÎÌÊ¿¤Ë¡¢Îé»Ò¤âÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÀîÀ¾¤ÏËÜºî¤¬½é¤ÎTBS¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë