¡ÚÃæ»³µÇ°¡Û¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¡±Ô¤¤È¿±þ¡¡ÃÓ¹¾»Õ¡ÖÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤ÌÂ®¤µ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î£·ºÐ
¡¡¡ÖÃæ»³µÇ°¡¦£Ç£²¡×¡Ê£³·î£²Æü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡£·ºÐ¤Ç¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë£²Ãå°ÊÍè¡¢Ìó£³¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡££²£¶Æü¤Ï·ªÅìºäÏ©¤òÃ±Áö¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢·Ú¤¯»Å³Ý¤±¤¿¥é¥¹¥È¤â±Ô¤¯È¿±þ¤·¤Æ£´£Æ£µ£³ÉÃ£³¡Ý£³£¸ÉÃ£°¡Ý£±£²ÉÃ£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àè½µ¤ÎÊý¤¬Æ°¤¤ÏÈ´·²¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ë¤Ï¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÓ¹¾»Õ¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡Ê»¤»ÇÏ¤À¤Ã¤¿£±½µÁ°¤¬·ªÅì£Ã£×¤Ç£¶£Æ£¸£°ÉÃ£¶¡Ý£±£°ÉÃ£·¤ÈÀÚ¤ì¤ËÀÚ¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Õ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ï·¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸µµ¤¤µ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤ÌÂ®¤µ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Å¾å¤²¤Ë¼«¿®¤ÎÉ½¾ð¤À¡£
¡¡£Ç£±ÇÏ¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¤Ï£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢¡ÖÇ¯¤Î¤»¤¤¤«¥º¥Ö¤µ¤¬½Ð¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤º¡¢¤½¤ÎÊ¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±Îó¤°¤é¤¤Á°¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ë¡£º£²ó¤Ï¼Ç¤Ç¤Ï½é¤ÎÀéÈ¬¡£Ãæ»³¤Ï£³Àï£³¾¡¤ÈÌµÁÐ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢¡ÖÀéÏ»¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤ÊËöµÓ¤¬ÀéÈ¬¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤«¡£¥³¡¼¥Ê¡¼£´¤Ä¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¹îÉþ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£¸å¤òÀê¤¦°ìÀï¡£¡ÖÀéÈ¬¤Ç¾å¼ê¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¡Ê£´·î£µÆü¡¦£Õ£Á£Å¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤Ë½ÐÁö¤µ¤»¤¿¤¤¤·¡¢¥Þ¥¤¥ë¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹á¹Á¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥¤¥ë¡Ê£´·î£²£·Æü¡¦¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡Ë¤â¤¢¤ë¡£ÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡££Ç£±ÇÏ¤Î½Õ½éÀï¤ËÃíÌÜ¤À¡£