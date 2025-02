疲れ切った表情や奇妙な笑顔を見せ、ファンやマスコミをざわつかせているジャスティン・ビーバー。新たな動画を投稿、ますますファンを不安にさせている。

ジャスティンは現地時間2月25日(火)にインスタグラムを更新、動画を投稿した。写っているのは上半身裸にニットキャップを被ったジャスティン。スナック菓子の大きな袋を手に「俺はいかしたやつぐらい高く飛ぶ、カササギくらい高く飛ぶ、悪いやつくらい高く飛ぶ(High like a fly guy / I fly high like a magpie / I go high like a bad guy)」とラップしている。傍らにはタバコを吸う友人の姿も。

最近ジャスティンの外見が著しく衰え弱っているように見えたことから、薬物疑惑が浮上していた。ジャスティンのスタッフも代理人も、この噂を完全に否定。代理人に至っては「卑猥な噂」とまで言って不快感を示していた。先週末ジャスティンは、ロサンゼルスの山火事の被災者を支援するために行われたアイスホッケーのチャリティマッチ「Skate for LA Strong」にも出場、元気な姿を見せていた。これらのおかげで疑惑も下火になると見られていたが、今回の動画でまたしてもヒートアップ。「Fly high」という歌詞を繰り返していることも手伝って「薬でハイになっている」「ダウンしていたかと思ったらハイだ。どう見ても助けが必要」というコメントが寄せられている。

一方で一部のファンはこの動画が、ジャスティンの音楽活動再開を仄めかすものだというポジティブな見方を示している。関係者も以前から、ジャスティンが疲れたように見えるのは「情熱を注いでいる芸術を生み出すこと」、つまり音楽活動に打ち込んでいるからだと主張している。薬物ゆえのハイ状態なのか、それとも音楽活動ゆえなのか。ジャスティンの動きに好奇と懸念の目が集まっている。