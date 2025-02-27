リバプールvsニューカッスル スタメン発表
[2.26 プレミアリーグ第27節](アンフィールド)
※29:15開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
ヨン ハイティンハ
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 10 アンソニー・ゴードン
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 9 カラム・ウィルソン
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
GK 26 ジョン・ルディ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 13 マット・ターゲット
DF 17 エミル・クラフト
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 67 ルイス マイリー
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
※29:15開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
ヨン ハイティンハ
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 10 アンソニー・ゴードン
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 9 カラム・ウィルソン
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
GK 26 ジョン・ルディ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 13 マット・ターゲット
DF 17 エミル・クラフト
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 67 ルイス マイリー
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります