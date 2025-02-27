[2.26 プレミアリーグ第27節](アンフィールド)

※29:15開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 7 ルイス・ディアス

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 20 ディオゴ・ジョタ

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 19 ハービー・エリオット

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 18 コーディ・ガクポ

監督

ヨン ハイティンハ

[ニューカッスル]

先発

GK 22 ニック・ポープ

DF 5 ファビアン・シェア

DF 20 ルイス・ホール

DF 21 ティノ・リブラメント

DF 33 ダン・バーン

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 10 アンソニー・ゴードン

MF 23 ジェイコブ・マーフィー

MF 28 ジョー・ウィロック

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

FW 9 カラム・ウィルソン

控え

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

GK 26 ジョン・ルディ

DF 2 キーラン・トリッピアー

DF 13 マット・ターゲット

DF 17 エミル・クラフト

MF 11 ハービー・バーンズ

MF 36 ショーン・ロングスタッフ

MF 67 ルイス マイリー

FW 18 ウィリアム オスラ

監督

エディ・ハウ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります