[2.26 プレミアリーグ第27節](オールド トラフォード)

※28:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 15 レニー・ヨロ

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 11 ジョシュア・ザークツィー

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 20 ディオゴ・ダロト

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 48 H. Graczyk

GK 50 E. Harrison

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 26 A. Heaven

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 18 カゼミーロ

FW 56 C. Obi

監督

ルベン・アモリム

[イプスウィッチ]

先発

GK 31 アレックス パーマー

DF 24 ジェイコブ・グリーブス

DF 26 ダラ・オシェイ

DF 40 アクセル・トゥアンゼベ

MF 3 リーフ・デイビス

MF 5 サム・モーシー

MF 12 イェンス・カユステ

MF 20 オマリ・ハッチンソン

MF 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス

MF 47 ジャック・クラーク

FW 19 リアム・デラップ

控え

GK 1 アリヤネット・ムリッチ

DF 6 ルーク・ウールフェンデン

DF 18 ベン・ジョンソン

DF 22 コナー・タウンゼント

MF 14 ジャック・テイラー

MF 23 サミー・スモディクス

MF 25 マッシモ・ルオンゴ

FW 27 ジョージ・ハースト

FW 33 ネイサン・ブロードヘッド

監督

Kieran McKenna

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります