マンチェスター・Uvsイプスウィッチ スタメン発表
[2.26 プレミアリーグ第27節](オールド トラフォード)
※28:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 11 ジョシュア・ザークツィー
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 48 H. Graczyk
GK 50 E. Harrison
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 26 A. Heaven
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
FW 56 C. Obi
監督
ルベン・アモリム
[イプスウィッチ]
先発
GK 31 アレックス パーマー
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 3 リーフ・デイビス
MF 5 サム・モーシー
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
MF 47 ジャック・クラーク
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 6 ルーク・ウールフェンデン
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 14 ジャック・テイラー
MF 23 サミー・スモディクス
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 33 ネイサン・ブロードヘッド
監督
Kieran McKenna
※28:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 11 ジョシュア・ザークツィー
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
控え
GK 48 H. Graczyk
GK 50 E. Harrison
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 26 A. Heaven
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
FW 56 C. Obi
監督
ルベン・アモリム
[イプスウィッチ]
先発
GK 31 アレックス パーマー
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
DF 40 アクセル・トゥアンゼベ
MF 3 リーフ・デイビス
MF 5 サム・モーシー
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
MF 47 ジャック・クラーク
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 6 ルーク・ウールフェンデン
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 14 ジャック・テイラー
MF 23 サミー・スモディクス
MF 25 マッシモ・ルオンゴ
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 33 ネイサン・ブロードヘッド
監督
Kieran McKenna
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります