N・フォレストvsアーセナル スタメン発表
[2.26 プレミアリーグ第27節](The City Ground)
※28:30開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーリョ
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 21 アンソニー・エランガ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 13 ウェイン・ヘネシー
DF 4 モラート
DF 19 アレックス・モレノ
MF 6 イブラヒム サンガレ
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 28 ダニーロ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 24 ラモン・ソサ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 23 ミケル・メリノ
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
※28:30開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーリョ
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 21 アンソニー・エランガ
控え
GK 13 ウェイン・ヘネシー
DF 4 モラート
DF 19 アレックス・モレノ
MF 6 イブラヒム サンガレ
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 28 ダニーロ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 24 ラモン・ソサ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 23 ミケル・メリノ
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります