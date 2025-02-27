[2.26 プレミアリーグ第27節](The City Ground)

※28:30開始

<出場メンバー>

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 26 マッツ・セルス

DF 5 ムリーリョ

DF 7 ネコ・ウィリアムズ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

DF 34 オラ・アイナ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト

MF 14 カラム・ハドソン・オドイ

MF 16 ニコラス・ドミンゲス

MF 21 アンソニー・エランガ

FW 11 クリス・ウッド

控え

GK 13 ウェイン・ヘネシー

DF 4 モラート

DF 19 アレックス・モレノ

MF 6 イブラヒム サンガレ

MF 22 ライアン・イエーツ

MF 28 ダニーロ

FW 9 タイウォ・アウォニイ

FW 20 ジョタ・シルバ

FW 24 ラモン・ソサ

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 20 ジョルジーニョ

MF 41 デクラン・ライス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 23 ミケル・メリノ

FW 53 イーサン・ヌワネリ

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 4 ベン・ホワイト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 5 トーマス・パーティ

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 37 N. Butler-Oyedeji

FW 46 I. Kabia

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります