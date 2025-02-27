Àé²ì·ò±Ê¡¢ÈþÍÆÃË»Ò¤Î¡È2¿ÍÌÜ¤ÎÎø¿Í¡ÉÌò¡ÖËÍ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ÎÌò¡×¡¡¡È¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¡ÊÊ£¿ôÎø°¦¡Ë¡ÉÉÁ¤¯¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù½Ð±é¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Kis-My-Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¤¬¡¢·ª»³ÀéÌÀ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¡Ê4·î3Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÌÚÍË¡¡¸å11¡§59¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Àé²ì¤ÏÈþÍÆÃË»Ò¡¦¶õµ×ÊÝ°¡É×¡Ê36¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¸ÄÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÊ£¿ôÎø°¦¤Î·Á¤ò¤È¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦°ËËã¡Ê·ª»³ÀéÌÀ¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢°ìÌÚ¤±¤¤»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¡Ê¸¸Åß¼ËÊ¸¸Ë¡Ë¡£¡È¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¡ÊÊ£¿ôÎø°¦¡Ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤¹¤®¤ë°¦¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Âç³Ø±¡À¸¤Î¾®¿¹É¹±«¡Ê26¡¿°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ë¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È²ó¤êÇ¯¾å¤Î½÷À¡¦¿åÌî°ËËã¡Ê42¡¿·ª»³¡Ë¡£Ç¯Îð¤Îº¹¤òÄ¶¤¨¤Æ¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿É¹±«¤ËÂÐ¤·¡¢°ËËã¤¬¹ð¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö2¿Í¤ÎÎø¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤¬Æ±°Õ¤·Íý²ò¤·¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î¡ÈÊ£¿ôÎø°¦¡É¤È¤¤¤¦°¦¤ò´Ó¤¯°ËËã¡¢¤½¤ó¤Ê°¦¤Î·Á¤Ë¸ÍÏÇ¤¦É¹±«¡¢¤µ¤é¤Ë°ËËã¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ëÉ÷´ÖÅþ¡Ê46¡¿´Ý»³ÃÒ¸Ê¡Ë¤È°¡É×¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à°ËËã¤ÎÍ§¿Í¡¦¸¨¹á¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿²ÈÄí»ö¾ð¤òÍ§¿Í¤ËÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë°ËËã¤ÎÌ¼¡¦Àé²Æ¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤âÍí¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Àé²ì¤¬±é¤¸¤ë°¡É×¤Ï¡¢°ËËã¤ÈÆ±µïÃæ¤Î¡È2¿ÍÌÜ¡É¤ÎÎø¿Í¡£ÈþÍÆ¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆÃË»Ò¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¿´¤â¤Þ¤À¤Þ¤À20Âå¡£¼ã´³¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢¤è¤¯¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ºÇ¶á¡¢°ËËã°Ê³°¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Àé²ì¤Ï¡ÖÀ³Ê¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢Îø¿Í¤Î°ËËã¤ÈÎø°¦´Ñ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆÃË»Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËÍ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÀé²ì¤ó¡ÊÀö´é¡Ë¤â¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´üÂÔ¤ò¹â¤á¡¢¡Ö¤³¤ÎÎø°¦´Ñ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ì¡¢¤É¤³¤«¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡£¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»þ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤È¡£¤¼¤Ò¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢£Àé²ì·ò±Ê¡Ê¶õµ×ÊÝ°¡É×¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î°ËËã¤ËÎø¿Í¤¬2¿Í¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤À¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍý²ò¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤É¹±«¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê³ØÀ¸¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ËËã¤ÎÌ¼¤ÎÀé²Æ¤È5¿Í¤ÇÆ±µï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ©¤ÊÎø°¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï°ËËã¤ÎÎø¿Í¤Î1¿Í¡¢°¡É×¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À³Ê¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢Îø¿Í¤Î°ËËã¤ÈÎø°¦´Ñ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆÃË»Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËÍ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Àé²ì¤ó¡ÊÀö´é¡Ë¤â¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÎø°¦´Ñ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ì¡¢¤É¤³¤«¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡£¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»þ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤È¡£¤¼¤Ò¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ÄÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÊ£¿ôÎø°¦¤Î·Á¤ò¤È¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦°ËËã¡Ê·ª»³ÀéÌÀ¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢°ìÌÚ¤±¤¤»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¡Ê¸¸Åß¼ËÊ¸¸Ë¡Ë¡£¡È¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¡ÊÊ£¿ôÎø°¦¡Ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤¹¤®¤ë°¦¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Àé²ì¤¬±é¤¸¤ë°¡É×¤Ï¡¢°ËËã¤ÈÆ±µïÃæ¤Î¡È2¿ÍÌÜ¡É¤ÎÎø¿Í¡£ÈþÍÆ¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆÃË»Ò¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¿´¤â¤Þ¤À¤Þ¤À20Âå¡£¼ã´³¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢¤è¤¯¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ºÇ¶á¡¢°ËËã°Ê³°¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Àé²ì¤Ï¡ÖÀ³Ê¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢Îø¿Í¤Î°ËËã¤ÈÎø°¦´Ñ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆÃË»Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËÍ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÀé²ì¤ó¡ÊÀö´é¡Ë¤â¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´üÂÔ¤ò¹â¤á¡¢¡Ö¤³¤ÎÎø°¦´Ñ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ì¡¢¤É¤³¤«¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡£¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»þ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤È¡£¤¼¤Ò¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢£Àé²ì·ò±Ê¡Ê¶õµ×ÊÝ°¡É×¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î°ËËã¤ËÎø¿Í¤¬2¿Í¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤À¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍý²ò¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤É¹±«¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê³ØÀ¸¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ËËã¤ÎÌ¼¤ÎÀé²Æ¤È5¿Í¤ÇÆ±µï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ©¤ÊÎø°¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï°ËËã¤ÎÎø¿Í¤Î1¿Í¡¢°¡É×¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À³Ê¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢Îø¿Í¤Î°ËËã¤ÈÎø°¦´Ñ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆÃË»Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËÍ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Àé²ì¤ó¡ÊÀö´é¡Ë¤â¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÎø°¦´Ñ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ì¡¢¤É¤³¤«¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡£¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»þ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤È¡£¤¼¤Ò¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£