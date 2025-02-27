＜個人投資家の予想＞ 02月27日 00時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4598) デルタフライ 東証グロース
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム
(7084) スマイルＨＤ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2031) ハンセンブル 東証ETN
(4892) サイフューズ 東証グロース
(7173) 東京きらぼし 東証プライム
(8750) 第一生命ＨＤ 東証プライム
(9279) ギフトＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4598) デルタフライ 東証グロース
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム
(7084) スマイルＨＤ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2031) ハンセンブル 東証ETN
(4892) サイフューズ 東証グロース
(7173) 東京きらぼし 東証プライム
(8750) 第一生命ＨＤ 東証プライム
(9279) ギフトＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS