＜個人投資家の予想＞ 02月27日 00時 ＜個人投資家の予想＞ 02月27日 00時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4598) デルタフライ 東証グロース

(4584) キッズバイオ 東証グロース

(2459) アウン 東証スタンダード

(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム

(7084) スマイルＨＤ 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(2031) ハンセンブル 東証ETN

(4892) サイフューズ 東証グロース

(7173) 東京きらぼし 東証プライム

(8750) 第一生命ＨＤ 東証プライム

(9279) ギフトＨＤ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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