NHKÅÞÎ©²Ö¹§»Ö»á¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿°Ý¿·¤ÎÊ¼¸Ë¸©µÄ2¿Í¤Ë¡Ø½üÌ¾¡Ù¤È¡ØÎ¥ÅÞ´«¹ð¡Ù¤Î½èÊ¬
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÊ¼¸Ë¸©¤ÎÁÈ¿¥¤Ï26Æü¡¢NHKÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¸©µÄ2¿Í¤ò½üÌ¾¤ÈÎ¥ÅÞ´«¹ð¤Î½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ÎÆâÉô¹ðÈ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸©µÄ2¿Í¤¬Î©²Ö»á¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¡£
ÅÞ¤Ï¡¢Àè·îË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¸©µÄ¤Î¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤ÎÊ¸½ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿´ß¸ý¼Â¸©µÄ¤ò¡Ö½üÌ¾¡×½èÊ¬¡¢Èó¸ø³«¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤¿Áý»³À¿¸©µÄ¤ò¡ÖÎ¥ÅÞ´«¹ð¡×¤Î½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ2¿Í¤Ï¡Ä
´ß¸ý¼Â ¸©µÄ
¡Ö¡ÊÅö»þ¤Î¡Ë¸øÅª¤ÊÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¡×
Áý»³À¿ ¸©µÄ
¡Ö¡Ê½èÊ¬¤ò¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×