【「にじさんじ」3巻】2月27日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「にじさんじ」の3巻を2月27日に発売する。価格は770円。

本作は「週刊コロコロコミック」で連載されているVTuberグループ「にじさんじ」の公式ギャグマンガ。花畑チャイカさんと剣持刀也さんを中心として、さまざまなライバーたちとの絡みが描かれる。

3巻では石神のぞみさん、イブラヒムさん、椎名唯華さん、レオス・ヴィンセントさん、周央サンゴさんが登場。またにじさんじ甲子園編、「月刊コロコロコミック」で連載中の「でびでび・でびるの侵略!」も収録されている。

【「にじさんじ」3巻あらすじ】

花畑チャイカと剣持刀也のお店に、独特すぎる悩みを持ったぶっとんだライバーたちが続々参戦!!

登場するのは、石神のぞみ、イブラヒム、椎名唯華、レオス・ヴィンセント、周央サンゴ……!

チャイカと剣持は無事に悩みを解決することができるのか……!?

ほかにも、にじさんじ甲子園編、月刊コロコロコミックで大人気連載中の「でびでび・でびるの侵略!」も収録!

ボリュームたっぷり、抱腹絶倒間違いナシの1冊!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.