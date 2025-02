キズナアイが、アーティストとしての新名義・KizunaAIとして新曲「かもね」を本日2月26日に配信リリースした。

3年ぶりの活動再開と共にリリースされた同楽曲は、作曲をESME MORI、作詞をKizunaAI、ESME MORI、にしなが担当し、彼女の新しい目覚めを自然体で伝える軽やかなポップソングとなっている。

あわせて、本日22時に公開されたMVは映像制作ユニットのqootainが担当し、ビジュアルにおいて再出発を象徴する斬新な映像で、新たなKizunaAIの歌の世界観を打ち出している。

2016年にVTuberの先駆者として誕生し、2022年2月26日に開催された『Kizuna AI The Last Live "hello, world 2022"』より無期限活動休止(スリープ)していたキズナアイ。今作を皮切りに積極的に音楽活動をしていく旨がSNSなどでも発表されており、音楽に関しては、休止前に展開していた日本のインターネットダンスミュージックを軸としたサウンドをルーツとして大切にしながらも、新たなステージではインディーバンドサウンドやJ-POPのエッセンスを融合し、新しいJ-POPの形を世界へ提示していくという。

