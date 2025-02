バーチャルYouTuber(VTuber)のキズナアイが26日、2022年2月の無期限活動休止(スリープ)から3年ぶりとなる活動再開を発表した。アーティスト「KizunaAI」という新名義でシングル「かもね」をリリースする。キズナアイは2016年12月に活動を開始し、「つながりたい」という想いから世界初のバーチャルYouTuberとしてマルチタレント活動を行い、主要SNSの総フォロワー数は1000万人を超えるなど、日本国内のみならず世界中にファンを持つ。22年2月26日の「Kizuna AI The Last Live "hello, world 2022"」に無期限の活動休止を発表した

3年ぶりとなる活動再開を発表。音楽を通してよりたくさんの世界中の”あなた”とつながることを目的とし、自身をアーティスト「KizunaAI」と改め、新たな区切りのもと再出発する。「かもね」は、作曲をESME MORI、作詞をKizunaAI、ESME MORI、にしなが担当し、新しい目覚めを自然体で伝える軽やかなポップソングとなっている。26日22時に公開されたミュージックビデオは映像制作ユニットのqootainにより、再出発を象徴する斬新な映像で、KizunaAIの歌の世界観を表現する。