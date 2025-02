新生活を応援するAmazonスマイルセールは2/28から!

春も近づいてきた今日この頃、4月から新たな生活がスタートする方も多いかと思います。Amazonでは、新生活を応援する「Amazon スマイルセール新生活」が2月28日(金)9:00〜3月4日(火)23:59の5日間開催されます!普段使いの日用品はもちろん、様々なアイテムがお得になる「Amazon スマイルセール新生活」。レタスクラブWEB編集部のおすすめ&狙い目アイテムをご紹介します!

ポイントアップキャンペーンは最大10%ポイント還元!

ビューティーポイントフェア

コスメポイントプログラム

コスメポイントプログラム対象商品にはこの表示があります

dポイント20%還元キャンペーン

New Amazon Fire HD 8 タブレット - 8インチHDディスプレイ、3GB RAM、32GBストレージ、ブラック (2024年発売)

Levoit (レボイト) 空気清浄機

バッファロー おもいでばこ スマホ 4K 動画 写真 Wi-Fi 6 対応 大容量 スタンダード モデル 2TB PD-2000-L

【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル)

Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト

プリマヴィスタ スキンプロテクトベース<皮脂くずれ防止> 超オイリー肌用 1個

ELIXIR エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ 35g 医薬部外品 乳液・クリーム UV (SPF50+ PA++++)

Apple AirPods Pro 2

ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット

Fire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2023年発売)

Apple 10.9インチiPad (Wi-Fi, 64GB) - シルバー (第10世代)

福袋2024【松屋】在宅応援!松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋!≪9種30食≫

【タブレット 10インチ wi-fiモデル】タブレット android 15 12GB+64GB+1TB TF拡張

アイロボット(IRobot)ルンバ j7+

Fire TV Stick 第3世代 | HD対応スタンダードモデル

Amazon Fire TV Stick HD

バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠[医薬部外品]

明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg

どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製

バランスオンminiケーキ 江崎グリコ 【バランスオン ミニケーキ】チーズケーキ味 20個入り

iPhone 15

Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson V12 Detect Slim Fluffy Plus スティック ハンディクリーナー サイクロン 充電スタンド (SV20 FF HEPA A) 【Amazon.co.jp限定】

by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本

Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機)

21-アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g

【第2類医薬品】アレジオン20 48錠

コスメデコルテ(COSME DECORTE) コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム 75ml

Apple iPhone 16 Plus (256 GB)

ソニー Xperia1V カーキグリーン SIMフリースマホ XQ-DQ44 G 【日本正規代理店品】

ロクシタン(L'OCCITANE) 薬用 メディカル アンチヘアロスセラム 50mL[医薬部外品]

KuSu 【 日焼け止め 化粧下地 クリーム アレルギーテスト済み】 40g [ SPF50+ : PA++++

幸田商店 [べにはるか ほしいも 640g] (干し芋、干しいも、乾燥芋) 茨城県産

明治 きのこの山 74g×10個

明治 たけのこの里 70g×10箱

【完全メシ】 日清食品 日清 焼きそば U.F.O. 濃い濃い屋台風焼そば 6食

【完全メシ】日清食品 カレーメシ 欧風カレー 6食セット

日清食品 ヒアルモイスト プラセンタ +C タブレット 120粒入×1袋

Loop Quiet 2 耳栓

森永乳業 TBC 鉄分プラス 1日分の鉄分 プルーン+グレープ 200ml [ 低カロリー 紙パック ドリンク 飲み物 常温保存 ]×24本

【Amazon.co.jp限定】AGF ブレンディ スティック 飲み比べセット 12種

チャオ(CIAO)ちゅ〜る贅沢バラエティ120本

王様のバスマットVer.2.0【更に改善されましたx吸水力2倍サラふわUP】(60cm×40cm, 角型グレー)

ニベア ディープモイスチャーリップ 無香料【医薬部外品】3本パック

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス ミディアムグレー

[Alvisto] 理学療法士推奨 スリッパ 室内 サンダル 4cm超厚底 エアースリッパ

【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット

シモジマ(Shimojima) HEIKO PP食パン袋半斤用 300枚(100枚x3束) ヘイコー パン袋 におい袋

関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー AP-0308

メラノCC ディープクリア酵素洗顔 130g

ULRUB ウルラブ ヘッドスクラブ 200g

ビオレUV【Amazon.co.jp限定】【大容量】 アクアリッチ ウォータリーエッセンス 110g (通常品の1.6倍) 日焼け止め SPF50+/PA++++

SALONIA サロニア スピーディーイオン ドライヤー 大風量 速乾 軽量 マイナスイオン ヘアドライヤー SL-013BK ブラック

パナソニック フェイスシェーバー フェリエ ウブ毛 眉毛 ルージュピンク ES-WF41-RP

シャープ 空気清浄機 KC-S50-W プラズマクラスター 7000 加湿 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G

Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久

by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)

【Amazon.co.jp限定】 ミネラルストロング 伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本 シリカ含有

REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)

by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト

【大容量】アタック抗菌EX 洗濯洗剤 液体 ぎゅうぎゅうつめこみ洗いでも強力洗浄 つめかえ用 2900g

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100g

【大容量】ワイドハイターEXパワー 衣料用漂白剤 見過ごせなくなった汚れやニオイ 、洗剤にちょい足しで超絶スッキリ! ! 詰替用2400ml

IROKA フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量

※情報は変更になる可能性があります。価格・詳細はAmazonでご確認ください■Amazonスマイルセール新生活の期間はいつからいつまで?「Amazonスマイルセール新生活」は2025年2月28日(金)9:00〜3月4日(火)23:59の5日間!■Amazonスマイルセール新生活のお得攻略法!■攻略法1▶︎ポイントアップキャンペーンにエントリー!Amazonセールといえばポイントアップキャンペーン。1万円以上の買い物をすると、最大10%にポイントがアップ! セール価格でお得なお買い物をするのはもちろんなのですが、欲しいアイテムがセール価格になっていなくても、ポイントアップでお得に買えるということになりますから、とにかくまずエントリーしておきましょう!最大還元率を目指すための条件は…■合計10,000円(税込)以上のお買い物■プライム会員になると+1.5%■Amazon Mastercardでのお買い物で最大+3%(プライム会員なら3%、通常還元率含む)■大型家電・家電(PCを除く)・テレビ&DVDプレイヤー&AV機器・ファッション商品(ベビー服・スポーツウェア・ゴルフシューズ・ゴルフバッグ・スマートウォッチを除く)を買うと+5.5%※アカウントにより最大ポイント還元率や条件が異なることがあります■攻略法2▶︎無料体験中もOK。プライム会員に登録!お急ぎ便などの配送特典やAmazon Prime Videoなど様々な特典があるAmazonプライム会員。まだ会員でないという方は、30日間無料体験中もポイントアップキャンペーン対象となるので、セール期間中に無料体験を試しみるというのもおすすめです!じつは3月4日(火)23:59まで、Amazonでコスメを買う方必見のプライム会員限定キャンペーン「Beauty Point Fair」もやっているんです。対象のコスメやヘアケアアイテムのポイントが大幅にupしてるんです。もちろんこちらもプライム無料体験中でもOK!■攻略法3▶【要エントリー】コスメポイントプログラムにエントリー毎月エントリーすると、コスメの購入金額の2%分のポイントもらえるというプログラムです。対象のアイテムのページには「この商品はコスメポイントプログラムのポイント還元対象商品です」と表示されています。今回のスマイルセール新生活は2/28〜3/4と2日目には3月になるので、2月にエントリーしていても3月分のエントリーを忘れずにしてください!<コスメポイントプログラム>1. 購入前のエントリー必須(毎月のエントリーを忘れずに)2. 対象のコスメ商品を購入(対象購入金額上限 100,000円(税込)まで)■攻略法4▶︎ほしいものリストを活用!気になるアイテムを見つけても、後からそのページになかなか辿りつけなくなることありませんか?あるある〜という方には、「ほしいものリスト」を活用することをおすすめします。ほしいものリストに気になるアイテムを登録しておくと、あとからすぐにそのアイテムにアクセスできるので便利です♪■攻略法5▶Amazonのクーポンをチェック!Amazonには日替わりのクーポンもあります。お買い物前にぜひ一度チェックしていただくと◎。使い方は商品詳細ページで[クーポン: 〇〇% OFFクーポンの適用]にチェックするだけ♪(チェックするのを忘れずに!)■攻略法6▶dポイント20%還元キャンペーンをチェック!dポイント利用者でまだAmazonアカウントと連携していない人にはぜひチェックしていただきたいキャンペーンもありました。エントリー期間中にエントリーの後、初めてアカウント連携すると、キャンペーン期間中のdポイント付与対象商品のお買い物注文総額の20%分のdポイントが還元されます。<エントリー期間>2025年2月21日(金)12:00 〜 2025年3月4日(火)23:59<キャンペーン期間>2025年2月28日(金)9:00 〜 2025年3月4日(火)23:59■Amazonスマイルセール新生活 おすすめ目玉商品はコレ!ここではまず、事前にセール対象となるアイテムとして公表されているアイテムの中からぜひチェックしてほしい目玉アイテムをご紹介しちゃいます! 気になるアイテムはぜひ「ほしいものリスト」に登録してくださいね。※セール価格は2月25日現在の価格です。■New Amazon Fire HD 8 タブレット - 8インチHDディスプレイ、3GB RAM、32GBストレージ、ブラック (2024年発売)●参考価格 ¥15,980→【31%OFF】タイムセール価格 ¥10,980作年発売された最大13時間稼働バッテリー搭載のタブレット。軽くて丈夫なスクリーンで落下などの衝撃にも強い。■Levoit (レボイト) 空気清浄機 20畳 小型 静音 お休みモード タイマー付き 省エネ Core 300 ブラック●参考価格¥12,980【2月27日まで¥1,800OFFクーポンあり】→ ¥11,180アメリカでとても売れているというこちらの空気清浄機。微粒子除去率99.97%、除菌率99.99%、花粉吸収率99.97%と、花粉の季節にも大活躍しそうです。■バッファロー おもいでばこ スマホ 4K 動画 写真 Wi-Fi 6 対応 大容量 スタンダード モデル 2TB PD-2000-L●価格¥45,800スマホで撮った動画やカメラで撮った動画の保存先として便利なおもいでばこ。おもいでばこに入れておけば、好きな時にテレビで見ることができるのでお子さんのイベントなどの保存先としておすすめです!■【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル)●価格¥8,980防犯カメラの購入を検討している方はチェックしてみてほしいAmazonブランドの防犯カメラ。屋内外で使え、充電式バッテリーは1ヶ月ほど使用でき、設置のしやすさも好評です。また、画面付きのEchoデバイスやFire TVシリーズと連携すると、カメラのライブ映像を確認できて通話も可能!■Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト●参考価格 ¥12,980編集部スタッフも自宅で愛用しているEcho。こちらのEcho Showはベビーモニターやペットカメラとしても使える上、ビデオ通話も可能。子供部屋に置いておけば感染症で隔離しなければならない時にも様子が見られて安心。また、上記のRingと連携することも可能です。■プリマヴィスタ スキンプロテクトベース<皮脂くずれ防止> 超オイリー肌用 1個● ¥3,080【Beauty Point Fair対象】902pt (29%)本気でテカリたくない人にオススメの化粧下地。花粉対策でマスク着用が増えるこれからの季節、マスク内の高湿度でもサラッとしたお肌を保ちやすい♪■ELIXIR エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ 35g 医薬部外品 乳液・クリーム UV (SPF50+ PA++++)● ¥3,410【Beauty Point Fair対象】665pt (20%)パール入りのベビーピンクでパッと明るく、またみずみずしい使い心地で小ジワも目立たなくしてくれる化粧下地。SPF50+・PA++++としっかり紫外線を防いでくれるのに、洗顔料・石けんで落とせるのも嬉しい。■みんなが買ってるのはコレ!レタスクラブ経由で売れたものランキング!次にご紹介するのは、月間約1,000万人が利用するレタスクラブWEBユーザーが、2024年一年間でレタスクラブ経由でAmazonセールで買ったものランキングトップ20(売り上げ金額順)です。きっとあなたの気になるアイテムもあるはず…!ぜひ参考にしてみてください!※各カテゴリーランキング、価格は2025年2月25日時点のものです。1位▶︎Apple AirPods Pro 2イヤホン・ヘッドホンケースの売れ筋ランキングでも第1位のAirPods Pro2。4,500件以上あるレビューは★4.6と安定の好評価。2位▶︎ヒツジのいらない枕枕の売れ筋ランキング第1位の枕。よりよい睡眠への関心が高いことがわかりますね。ヒツジのいらない枕には、スタンダードタイプの「至極」、BIGサイズで柔らかめの「極柔」、高さ調節可能の「調律」の3タイプあります。3位▶︎VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)●¥2,420フェイスマスクの売れ筋ランキングで第1位のマスク。シートマスクの代名詞といっても過言ではないほどレタスクラブ経由で毎回よく売れています!4位▶︎イブクイック頭痛薬DX 60錠●参考価格 ¥2,180→【40%OFF】タイムセール価格¥1,316Amazonセールで毎回とてもよく売れる、痛み止めカテゴリーの1位のイブクイック頭痛薬。頭痛に悩む人が多いのがわかりますね。いざと言う時頼りになります。2月27日までならさらに15%オフクーポンが適用に!※この商品は指定第2類医薬品です。5位▶︎Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット●参考価格 ¥174,600→【2月27日まで45%OFFクーポンあり】アウトドアにも災害時にも頼りになる、軽さとコンパクトさが特徴のポータブル電源。こちらもポータブル電源・蓄電池カテゴリーの1位のアイテム!2月27日まで45%オフクーポンあります。6位▶︎Fire HD 10 タブレット 10インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2023年発売)●参考価格 ¥19,980→【35%OFF】タイムセール価格 ¥12,98010.1インチの大画面で最大13時間の長持ちバッテリーのAmazonブランドのタブレット。一家に一台あると何かと便利です♪7位▶︎Apple 10.9インチiPad (Wi-Fi, 64GB) (第10世代)●¥58,80010.9インチのiPad(第10世代)もランクインしました。人気のカラーはシルバーとブルー。また、こちらより少し小さめの第9世代10.2インチのiPadもよく売れていました!8位▶︎【松屋】在宅応援!松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋!≪9種30食≫ 【冷凍】●¥13,680 【2月27日まで50%OFFクーポンあり】牛めしの具、焼肉、牛めしバーガーにカレーなど9種30食が入った松屋のセット。こちらもAmazonセールでよく売れます。ヘトヘトな毎日のご飯作りの救世主になってくれそうです。2月27日までクーポン適用で50%に!9位▶︎【タブレット 10インチ wi-fiモデル】タブレット android 15 12GB+64GB+1TB TF拡張●¥14,900タブレットカテゴリーでは第2位のタブレット。10mmの薄さで500gと驚きの軽量設計。バッテリーも12時間連続使用可能で持ち運びにとても便利!3月20日まで\4,000オフクーポンあります!10位▶︎アイロボット(IRobot)ルンバ j7+●¥118,000→【45%OFF】タイムセール価格 ¥64,800家事を楽にしてくれるロボット掃除機、ルンバ。障害物を認識して回避してくれるので、散らかった床のままでもOK。集めたゴミは自動で紙パックに排出してくれるのでかなり楽できそう♪11位▶︎Fire TV Stick 第3世代 | HD対応スタンダードモデルスマートテレビでなくても、テレビのHDMI端子に挿すだけでPrime VideoやYouTube、U-NEXTなどの動画ストリーミングサービースをテレビで見ることが可能になるFire TV Stick!こちら2月25日現在在庫切れですが、Amazon Fire TV Stick HDは30%OFFになっています!※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。12位▶︎バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠[医薬部外品]●参考価格 ¥2,079→【12%OFF】タイムセール価格¥1,833体の芯までポカポカ温めてほぐしてくれる入浴剤のバブ。Amazonセールでいつも売れています!シュワ〜と嫌されるバスタイムに。13位▶︎明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg●参考価格 ¥4,730→【13%OFF】 ¥4,126カカオポリフェノールたっぷりのチョコレート効果。私も大好きなのですが、冷蔵庫で冷やしてパキッとさせて食べるのがオススメ。 板チョコ・チョコバーカテゴリーで第1位。1kg(標準50枚×4袋の200枚)と大容量なのも嬉しい!14位▶︎どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製●¥6,980100回分もセットになっていて15年も長持ちするという簡易トイレ。災害時用に備えておきたいアイテムです。15位▶︎バランスオンminiケーキ 江崎グリコ 【バランスオン ミニケーキ】チーズケーキ味 20個入り 栄養補助食品●参考価格 ¥1,620→【24%OFF】¥1,225大人のおやつにも子どものおやつにもちょうどいいミニケーキ。また食が細くなってしまった高齢の方の栄養補給にもおすすめ。しっとりしていておいしいと評判です。16位▶︎iPhone 15iPhone15もランクイン!スタイルや容量により在庫や価格が違うのでぜひチェックしてみてください。17位▶︎Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson V12 Detect Slim Fluffy Plus スティック ハンディクリーナー サイクロン 充電スタンド (SV20 FF HEPA A) 【Amazon.co.jp限定】●¥62,250レーザーが微細なホコリを可視化してくれるダイソンの掃除機。ツールを付け替えれば布団クリーナーやハンディクリーナーにもなる1台3役こなす働き者。18位▶︎by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml×24本●¥1,391(1本あたり58円)富士山の水を強炭酸にしたシュワっと爽快な炭酸水。ケースで届くのも嬉しいからつい注文しちゃいます。19位▶︎Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機)●¥99,990吸引や水拭き掃除だけでなくゴミ収集からモップ洗浄・乾燥まで、欲しい機能が全部つまったAnker最上位モデルのロボット掃除機。2月25日現在ポイント10%(9,999ポイント)還元になっています!20位▶︎アタックZERO 詰め替え 2100g●¥2,193Amazonセールで、レタス経由でかなり売れるのが実はアタックシリーズの洗剤の詰め替えタイプ。中でも一番売れていたのはアタックZEROでした!また、1月31日〜2月3日のスマイルセールで売れたもので注目のアイテムをピックアップすると以下のように!■【第2類医薬品】アレジオン20 48錠●過去価格 ¥3,395 →【5%OFF】タイムセール価格 ¥3,225花粉の季節には欠かせないアレルギー薬。イブクイック同様、Amazonで医薬品が買えるのはかなり助かります…!■コスメデコルテ(COSME DECORTE)リポソーム アドバンスト リペアセラム 75ml●参考価格 ¥16,500→【39%OFF】¥10,100あらゆる肌悩みにアプローチしてくれる、コスデコを代表する美容液もAmazonならお得な価格に。スマホも売れていました!ポイントアップで買えたら結果お得に買えちゃうかもしれません!■Apple iPhone 16 Plus (256 GB)●¥154,800■ソニー Xperia1V カーキグリーン SIMフリースマホ XQ-DQ44 G 【日本正規代理店品】●¥144,100■編集部スタッフのこれは買い!Amazonヘビーユーザーの編集部スタッフのおすすめ&買いたいアイテムはコレ!■ロクシタン(L'OCCITANE) 薬用 メディカル アンチヘアロスセラム 50mL[医薬部外品]●¥6,160「なんだか髪が薄くなってきたなと思って探していたら辿り着いたのがコレ。ベスコスも多数受賞しえいるので効果が期待できそう」(スタッフYA)■KuSu 【 しっとり保湿 日焼け止め 化粧下地 クリーム 】 40g [ SPF50+ / PA++++] PP Pro●¥2,980「しっとり肌に吸い付くような質感ですがべとべとせず仕上がりはさらり。乾燥も気にならないし、肌のトーンアップも叶うのでセールの際はマストで買います」(スタッフE)■幸田商店 [べにはるか ほしいも 640g] (干し芋、干しいも、乾燥芋)●¥2,580「あらゆるお店のものを食べ比べていますが、本当にやわらかくて厚めで、超好みです!」(スタッフTY)「レタスで紹介されて買ってみたらおいしかった!運動部の息子のエネルギー補給用の補食としても持たせています」(スタッフmm)■明治 きのこの山 74g×10個●参考価格 ¥2,894→【25%OFF】¥2,162「『きのこ派』なので見つけた時は歓喜!」(スタッフK)。「たけのこ派」の方はコチラ■【完全メシ】 日清食品 日清 焼きそば U.F.O. 濃い濃い屋台風焼そば 6食●参考価格 ¥2,316→【27%OFF】セール価格 ¥1,700「パパッとお昼を食べたいときや子供のおやつに、ただのカップ麺よりも完全メシの方が罪悪感なく食べられる」(編集部Y)2月26日現在、日清食品は決算大セール中なので、【完全メシ】カレーメシ 欧風カレー や、ヒアルモイスト プラセンタ +C タブレットなど大特価アイテム多数!■Loop Quiet 2 耳栓 - 睡眠 集中 移動 騒音過敏に適した超快適かつ再利用可能なノイズリダクション耳栓●参考価格 \3,140編集部スタッフも愛用しているSNSでも話題の耳栓。集中したい時や睡眠の質を高めたい方におすすめです。■森永乳業 TBC 鉄分プラス 1日分の鉄分 プルーン+グレープ 200ml [ 低カロリー 紙パック ドリンク 飲み物 常温保存 ]×24本●参考価格¥2,255→【13%OFF】AmazonスマイルSale価格 ¥1,952「成長期の息子が外出先で貧血になることがあり、鉄分を気軽にとれるものを探していて見つけたので買いたいと思っています」(スタッフmm)■【Amazon.co.jp限定】AGF ブレンディ スティック 飲み比べセット 12種「毎日コーヒーを飲みますが、いろんな味を楽しみたいので」(スタッフK)■チャオ(CIAO)ちゅ〜る贅沢バラエティ120本「ちゅ〜る好きな愛猫のために…♪」(スタッフM)■王様のバスマットVer.2.0【更に改善されましたx吸水力2倍サラふわUP】(60cm×40cm, 角型グレー)●2,380円「固い珪藻土マットを使っていましたが割れてしまい、小さな子どもがいるのでロールできるタイプのシートマットにかえました。」(スタッフK)。■ニベア ディープモイスチャーリップ 無香料【医薬部外品】3本パック●過去価格¥1,155→【12%OFF】タイムセール価格 ¥1,020「リップはこれ一択というくらい長年愛用してるリップです」(スタッフmm)■Amazonカテゴリー別人気アイテムをチェック!次にご紹介するのはAmazonの各カテゴリーの人気アイテム!人気なものは人気な理由があるはず…!ポイントアップキャンペーンにも忘れずにエントリーを!■▶【ファッション】の人気アイテム■[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス レディース●参考価格¥1,800→【12%OFF】¥1,584持ってない人はいないのではというくらいメジャーになった「まるでこたつソックス」。暖かい日が増えたとはいえまだまだ底冷えするので◎■[Alvisto] 理学療法士推奨 スリッパ 室内 サンダル 4cm超厚底 エアースリッパ●参考価格¥2,980→【31%OFF】セール価格 ¥2,0604cmと厚底のこちらのルームスリッパはファッションカテゴリーで第2位のアイテム。サイズ展開やカラーも豊富!■▶【ホーム&キッチン】の人気アイテム■【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚【選べる10色】●¥1,890第1位はホテルのタオルのようにふかふかなタオルのセット。サイズ展開も豊富なのでお好みのものを選んで◎■シモジマ(Shimojima) HEIKO PP食パン袋半斤用 300枚(100枚x3束) ヘイコー パン袋 におい袋●過去価格 ¥749→【5%OFF】¥710もとはパン用の保存袋ですが、ペットや赤ちゃんのオムツ等のニオイ対策に良いとSNSで話題になっている袋です。ホーム&キッチンカテゴリー第2位です。■関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー AP-0308●参考価格¥2,200→【32%OFF】¥1,491ホーム&キッチンカテゴリーの下位カテゴリーである手動ナイフ研ぎ器カテゴリーで1位のこちらの包丁研ぎは貝印の包丁研ぎ。レタスクラブスタッフも愛用中の品。■▶【ビューティー】の人気アイテム■メラノCC ディープクリア酵素洗顔 130g●参考価格715円→【21%OFF】セール価格 ¥564酵素洗顔なのに粉タイプではなくクリームタイプ。もはや洗顔の定番アイテムとなったメラノCCの洗顔料。のもポイント!ビューティーカテゴリーの下位カテゴリー「液体・クリーム洗顔料の売れ筋ランキング」で第1位!■ULRUB ウルラブ ヘッドスクラブ 200g 【スパ体験】 シトラスバジル●参考価格¥5,980→【17%OFF】セール価格 ¥4,950いい香りで癒されながら頭皮もスッキリのヘッドスクラブ。編集部スタッフでも評判です。■ビオレUV【Amazon.co.jp限定】【大容量】 アクアリッチ ウォータリーエッセンス 110g (通常品の1.6倍) 日焼け止め SPF50+/PA++++●参考価格¥1,210→【15%OFF】タイムセール価格 ¥1,029紫外線が強くなってくる季節なのでしっかりと備えておきたいUVクリーム。しっとり潤うので乾燥肌にもオススメです。■▶【家電】の人気アイテム■SALONIA サロニア スピーディーイオン ドライヤー 大風量 速乾 軽量 マイナスイオン ヘアドライヤー SL-013BK ブラック●参考価格: ¥5,918→【23%OFF】タイムセール価格¥4,573過去1か月で7000点以上購入されている家電カテゴリーベストセラーアイテムのヘアドライヤー。もちろん下位カテゴリーのヘアドライヤーカテゴリーでも第1位。高価なドライヤーが流行している中、一番売れているのはこのドライヤーってことですね。■パナソニック フェイスシェーバー フェリエ ウブ毛 眉毛 ルージュピンク ES-WF41-RP●¥1,773家電カテゴリー売れ筋第2位は、過去1か月で4000点以上購入されているというフェイスシェーバー。眉や顔のうぶ毛処理に。■シャープ 空気清浄機 KC-S50-W プラズマクラスター 7000 加湿 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h●¥24,400こちらは売れ筋ランキングでも上位にランクインしていますが、Amazonの「空調・季節家電のほしい物ランキング」で第1位の空気清浄機。これから花粉の本番、ほしい人が多いのも納得ですね。■▶【パソコン・周辺機器】の人気アイテム■KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G●¥1,280過去1か月で5000点以上購入されているこちらのmicroSDがパソコン・周辺機器カテゴリの売れ筋第1位。最大読出速度:100MB/s。ゲーム機の他、防犯カメラに使っている使っているという声もあります、なるほど!■Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久● ¥990ライトニングタイプのiPhone対応充電ケーブル。一般的なケーブルより12倍以上の耐久性をもっているのだそう!さすがAnker製品!■▶【食品・飲料】の人気アイテム■[LINK_TAB(https://amzn.to/41wqPlh)]by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)[/LINK_TAB]●¥1,173(¥49/本)食品・飲料カテゴリーのベストセラー第1位はAmazonブランドのミネラルウォーター24本入りケース。ローリングストックとしても◎■【Amazon.co.jp限定】 ミネラルストロング 伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本 シリカ含有●過去価格 ¥1,712→【25%OFF】タイムセール価格 ¥1,288(\54/本)第2位だったのは伊藤園のAmazon限定の強炭酸水。じつはわが家もこれを定期便で購入しています!■▶【ドラッグストア】の人気アイテム■REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)●¥3,780第1位は、おいしい・溶けやすい・お手頃価格と3拍子揃ったプロテイン。YouTube登録者数100万人以上の山澤礼明監修です。■by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入●過去価格 ¥2,603→【10%OFF】タイムセール価格 ¥2,342(\98/個)気付いたらなくなっているティッシュ…。24パックとたくさん入っていて、パックなので使い終わってからのゴミ捨ても楽で、水回りでも使いやすいのです!そして、ドラッグストアといえば洗濯洗剤。宅配だからこそ大容量のものをストックしておけますね。■【大容量】アタック抗菌EX 洗濯洗剤 液体 ぎゅうぎゅうつめこみ洗いでも強力洗浄 つめかえ用 2900g●参考価格 ¥1,436→【20%OFF】タイムセール価格 ¥1,145■アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100g●参考価格 ¥2,033→【12%OFF】タイムセール価格 ¥1,779■【大容量】ワイドハイターEXパワー 衣料用漂白剤 見過ごせなくなった汚れやニオイ 、洗剤にちょい足しで超絶スッキリ! ! 詰替用2400ml●過去価格 ¥1,227→【11%OFF】 ¥1,091■IROKA フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量●過去価格 ¥¥1,561→【9%OFF】タイムセール価格 ¥1,414お得なセールを最大限に楽しんで、春の新生活を迎えましょう!文=mm