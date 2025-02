¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£25Ç¯½Õ¥³¥¹¥á¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥­¥¹¡×¡È¥µ¥Æ¥óor¥Þ¥Ã¥È¡É¤Ê¥í¡¼¥º¹á¤ë¥ê¥Ã¥×

バーバリー ビューティ(BURBERRY BEAUTY)の2025年春コスメとして、リップスティック「バーバリー キス サテン」と「バーバリー キス マット」が登場。2025年2月26日(水)より、伊勢丹新宿店にて先行発売後、眦膕安膾綸后∪症霖啾淤榲垢任眸売予定だ。

バーバリー ビューティのアイコンリップ「バーバリー キス」

2025年に日本再上陸を果たすバーバリー ビューティより、伊勢丹新宿店での先行発売にあわせて、アイコニックなリップスティックコレクション「バーバリー キス」がお目見え。バーバリーチェックが刻まれたゴールドパッケージが目印の、「バーバリー キス サテン」と「バーバリー キス マット」2種類が登場する。

“サテンのような美しい仕上がり”叶える「バーバリー キス サテン」

「バーバリー キス サテン」は、サテンのような美しい仕上がりを叶え、長時間快適な付け心地をキープするリップスティック。ひと塗りでしっかりと濃密に発色し、ヒアルロン酸(※1)の配合によりうるおい溢れるなめらかな唇に仕上げてくれる。

すべてのシェードにフレッシュなローズの香りをプラスしているのもポイント。つけるたび癒される、贅沢なリップとなっている。カラーは、バーバリーのアイコニックなトレンチコートにインスパイアされた「ベージュ トレンチ」、クラシカルなブルーレッド「ミリタリー レッド」など、全30色を用意するので、きっと好みのカラーと出会えるはず。

<カラーラインナップ>

Beige Trench No. 01

Horseferry Beige No. 05

Monogram Brown No. 08

Delicate Rose No. 14

Deep English Rose No. 16

English Petal No. 25

First Blush No. 28

Tempest Rose No. 33

Sepia No. 35

Kingdom Rose No. 37

Pomegranate Pink No. 41

Rebellious Rose No. 44

Magenta No. 47

Coral Pink No. 65

Bright Coral No.73

Earthy Rosewood No. 83

Trench Leather No. 86

Vintage Brown No. 89

Deep Crimson No. 92

Equestrian Brown No. 95

Bright Plum No. 101

Bold Cherry No. 103

Lola Red No. 111

Union Red No. 113

Burnished Red No. 117

存在感抜群の口元を演出する「バーバリー キス マット」

一方「バーバリー キス マット」は、ひと塗りで濃密に発色し、瞬時に美しく完成された口元を演出するマットリップ。「バーバリー キス サテン」と同様に、ヒアルロン酸を配合しているので、マットでありながらうるおいなめらかな付け心地が続くほか、ローズの香りを楽しむことができる。

カラーは、「バーバリー キス」コレクションを象徴する鮮やかな「ザ レッド」をはじめ、タンレザーのアクセサリーに着想を得た「ルセット」、イングリッシュローズの花びらを想起させるヌードピンク「マット ソフト ピンク」など、全17色が揃う。

<カラーラインナップ>

Matte Bespoke Beige No.6

Matte Deep Peach No. 15

Matte Rose Crush Np. 19

Matte Vintage Pink No. 36

Matte Rosewood No. 38

Matte Dusty Pink No. 39

Matte Bright Rose No. 42

Matte Orange Red No. 71

Matte Dark Amber No. 76

Matte Oxblood No. 97

Matte Burgundy No. 102

Matte Military Red No. 109

Matte Burnished Red No. 117

Matte Vintage Orange No. 121

【詳細】

バーバリー キス サテン 全30色 各5,720円<新製品>

バーバリー キス マット 全17色 各5,720円<新製品>

発売日:2025年2月26日(水)

取扱店舗:伊勢丹新宿店

※以降、眦膕安膾綸垢叛症霖啾淤榲好ープンを予定。



※1:ヒアルロン酸Na(保湿成分)



【問い合わせ先】

バーバリー ビューティ カスタマーサービス

TEL:0120-878-653

