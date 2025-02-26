¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ò160Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ëË¡°Æ¡¢Í¿ÅÞ¤À¤±¤ÇÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¡¡¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç3ÅÞ¤Î¶¨µÄ¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·
Ç¯¼ý¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò°ú¤¾å¤²¤ëµÄÏÀ¡£·ë²ÌÅª¤Ë¸ºÀÇ³Û¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤2Ëü±ß¤«¤é4Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î3ÅÞ¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¤á¤°¤ê¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±Â¦¤ÏÍ¿ÅÞ°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢¶¨µÄ¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡µÜÂôÍÎ°ìÀÇÄ´²ñÄ¹
¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¤¤í¤¤¤íÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀ®°Æ¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ»ÄÇ°¤ÊÅÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÜÂôÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤ò160Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀË¡°Æ¤ò¡¢¤¤¤Þ¤Î¹ñ²ñ¤ËÍ¿ÅÞ¤À¤±¤ÇÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¿ÅÞ¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢¸½¹Ô¤ÎÀ©ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¢§Ç¯¼ý200Ëü±ß¤Î¿Í¤ÏÇ¯´Ö2Ëü4000±ß¤Î¸ºÀÇ¡¢¢§Ç¯¼ý300Ëü±ß¤ä500Ëü±ß¤Î¿Í¤Ï2Ëü±ß¤Î¸ºÀÇ¡¢¢§Ç¯¼ý800Ëü±ß¤Ç¤Ï3Ëü±ß¤Î¸ºÀÇ¡¢¢§Ç¯¼ý1500Ëü±ß¤Ç¤Ï3Ëü3000±ß¤Î¸ºÀÇ¤Ê¤É¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£