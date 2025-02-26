ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）
27日
0:00
米新築住宅販売件数（1月）
予想 68.0万件 前回 69.8万件
予想 -2.9% 前回 3.6%（前月比)
0:30
米週間石油在庫統計
1:30
ディングラ英中銀委員、イベント「貿易分断化と金融政策」講演
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しと住宅市場について講演（質疑応答あり）
3:00
米7年債入札（440億ドル）
G20財務相中銀総裁会議（南ア、27日まで）※植田日銀総裁出席、加藤財務相とベッセント米財務長官は欠席
米主要企業決算
エヌビディア、セールスフォース
*エヌビディアの発表は、日本時間2月27日午前6時20分の予定
※予定は変更されることがあります。
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）
27日
0:00
米新築住宅販売件数（1月）
予想 68.0万件 前回 69.8万件
予想 -2.9% 前回 3.6%（前月比)
0:30
米週間石油在庫統計
1:30
ディングラ英中銀委員、イベント「貿易分断化と金融政策」講演
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しと住宅市場について講演（質疑応答あり）
3:00
米7年債入札（440億ドル）
G20財務相中銀総裁会議（南ア、27日まで）※植田日銀総裁出席、加藤財務相とベッセント米財務長官は欠席
米主要企業決算
エヌビディア、セールスフォース
*エヌビディアの発表は、日本時間2月27日午前6時20分の予定
※予定は変更されることがあります。