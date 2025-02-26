ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

22:30

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）



27日

0:00

米新築住宅販売件数（1月）

予想 68.0万件 前回 69.8万件

予想 -2.9% 前回 3.6%（前月比)



0:30

米週間石油在庫統計



1:30

ディングラ英中銀委員、イベント「貿易分断化と金融政策」講演

米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）



2:00

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しと住宅市場について講演（質疑応答あり）



3:00

米7年債入札（440億ドル）



G20財務相中銀総裁会議（南ア、27日まで）※植田日銀総裁出席、加藤財務相とベッセント米財務長官は欠席



米主要企業決算

エヌビディア、セールスフォース

*エヌビディアの発表は、日本時間2月27日午前6時20分の予定



※予定は変更されることがあります。

外部サイト