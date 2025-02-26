22:30　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）

27日
0:00
米新築住宅販売件数（1月）
予想　68.0万件　前回　69.8万件
予想　-2.9%　前回　3.6%（前月比)

0:30　
米週間石油在庫統計

1:30　
ディングラ英中銀委員、イベント「貿易分断化と金融政策」講演
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

2:00　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しと住宅市場について講演（質疑応答あり）

3:00　
米7年債入札（440億ドル）

G20財務相中銀総裁会議（南ア、27日まで）※植田日銀総裁出席、加藤財務相とベッセント米財務長官は欠席

米主要企業決算
エヌビディア、セールスフォース
*エヌビディアの発表は、日本時間2月27日午前6時20分の予定

※予定は変更されることがあります。