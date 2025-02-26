¸µAKB¤Î36ºÐ½÷Í¥à¥À¥êÉ÷¤Î¥Ò¥²á¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê³°½Ð¡Ä¥Þ¥Þ¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¡Ö»ä¤Ï¥·¡¼¥ëÅ½¤é¤ì¤Æ¡×
¢¡ÎÐ¿§¤Î¥Ò¥²¡ÄÈÈ¿Í¤Ï!?¢¡
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î½©¸µºÍ²Ã(36)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÂÖ¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ò¤ËÍî½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ÎËº¤ì¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢頰¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿àÎÐ¤ÎÉ¦á¤Î¼Ì¿¿¡£2020Ç¯6·î¤Ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎPUNPEE¤È·ëº§¤·¤¿½©¸µ¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£1ºÐ4¥«·î¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¡¢³°½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢¡¤Û¤Ã¤³¤êÅê¹Æ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ÏÌ¼¤«¤é¥·¡¼¥ëÅ½¤é¤ì¤Æ¤ë¤ÎÃÎ¤é¤º¤ËÇã¤¤Êª¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Öº¸±¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤é²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡×¡Ö¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥À¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯¤À¤è¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£