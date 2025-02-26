TRACK15、バンド史上最大キャパのワンマンライブ開催決定
TRACK15が8月2日に心斎橋BIGCATにてワンマンライブ＜TRACK15 ONE MAN LIVE -at BIGCAT-＞を開催する。
2024年11月に渋谷WWW Xで開催された初東京ワンマンライブは一般発売から瞬く間にソールドアウトし、その後も＜FM802 RADIO CRAZY 2024＞への出演やメディアでのピックアップなどで注目を集め、勢いを増しているTRACK15。
チケットは、本日2月26日よりの最速先行受付がスタート。受付期間は3月4日までとなっている。
＜TRACK15 ONE MAN LIVE -at BIGCAT-＞
会場：大阪・心斎橋BIGCAT
開場 17:00 / 開演 18:00
前売りチケット料金：4,000円（税込・1DRINK代別途要）
https://eplus.jp/track15_bigcat/
最速先行受付期間：2/26 (水) 21:00〜3/4(火）23:59
2ndミニアルバム『season』
2025年4月16日（水）リリース
初回限定盤（CD＋Blu-ray）PCCI-00021 \4,000(税込)
通常盤（CD）PCCI-00022 \2,600(税込)
・CD収録曲（初回限定盤/通常盤共通）
1.脇役スター
2.サンブンノイチ
3.青い夏
4.君ノーベル
5.告白
6.ふゆのうた
7.千年計画
・Blu-ray収録内容（初回限定盤のみ）
2024年11月21日に渋谷WWW Xで開催された初の東京ワンマンライブの模様を収録
・法人別オリジナル特典
タワーレコード/タワーレコードONLINE：seasonラバーリング(全4種からランダムで1種)
Amazon：メガジャケ
楽天ブックス：アクリルキーホルダー(通常盤ジャケデザイン)
その他法人特典：リリースポスター
＜TRACK15 「season」 Tour＞
会場：名古屋 CLUB QUATTRO
ゲストアクト：berry meet
開場 / 開演：17:00 / 18:00
2025年5月25日（日）TRACK15 「season」 Tour 大阪編
会場：梅田 CLUB QUATTRO
ゲストアクト：ammo
開場 / 開演：17:00 / 18:00
2025年6月7日 （土）TRACK15 「season」 Tour 東京編
会場：渋谷 CLUB CUATTRO
ゲストアクト：シャイトープ
開場 / 開演：17:00 / 18:00
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