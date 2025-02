2月26日 発表

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #17」を配信し、楽曲追加情報や、3月9日の「ミクの日」関連イベント情報などを発表した。

楽曲追加情報!「あんスタ」とのコラボレーション楽曲を追加!

【プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #17】

先日開催された「あんスタ」とのコラボレーション楽曲などが追加される。

1曲目は、halyosyさんの「Fire◎Flower」。コラボコネクトライブのアンコールにてコラボメンバーによる歌唱が披露されたが、リズムゲーム楽曲でも東雲彰人・東雲冬弥・天馬 司・神代 類・レン・KAITOによる歌唱のセカイver.とバーチャル・シンガーver.が収録される。

2曲目は、「第25回楽曲コンテスト プロセカNEXT」の採用作品で、打打だいずさんといるかアイスさんの「プラネットヒーロー」。バーチャル・シンガーver.が収録される。

3曲目はr-906さんの「三日月ステップ」。Vivid BAD SQUADによる歌唱のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.を収録。

4曲目は吉田夜世さんの「オーバーライド」。MORE MORE JUMP!による歌唱のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.が収録される。

さらに、マサラダさんの「ライアーダンサー」がワンダーランズ×ショウタイムによる歌唱のセカイver.とバーチャル・シンガーver.を収録。

n-bunaさんの「透明エレジー」の収録が決定。Leo/needによる歌唱のセカイver.とバーチャル・シンガーver.を収録。

40mPさんの作品「ドレミファロンド」が、ワンダーランズ×ショウタイムによる歌唱のセカイver.とバーチャル・シンガーver.が収録される。

クリエイターが新たに書き下ろし楽曲を提供

クリエイターのAzariさんが、新たに書き下ろし楽曲を提供してくれる事が決定した。25時、ナイトコードで。に書き下ろし楽曲を提供してくれる。

「ミクの日」関連イベントを始め、「プロセカ」の最新情報を発表

3月といえば「ミクの日」や「ホワイトデー」と記念日が多い……言うことで、関連情報をはじめ、ゲーム関連の情報が公開された。

今年も「ミクの日」がやってくる!記念イベントがたくさん開催される!!

今年も3月9日の「ミクの日」を記念して各種イベントが開催される。

まずは、3月9日0時より「ミクの日記念プレミアムプレゼントガチャ」が開催される。衣装デザインは藤ちょこさんが担当。1人1回限りの有償クリスタルにて引けるガチャとなっており、★4メンバーが必ず1人出現するほか、レディース衣装とメンズ衣装がついてくる。

「ミクの日 記念ログインキャンペーン」が開催される。藤ちょこさんデザインのミクの限定アバターや想いの純結晶1個、ライブボーナスドリンク(小)と同じ効果を持つアイテム・ネギ39個などの報酬がプレゼントされる。もちろん、3月9日の1日限りの配布となっているので、忘れずに受け取っておきたい。

「ミクの日生放送」が3月9日20時よりYouTube Liveとニコニコ生放送にて配信される。出演者は、ミクのオリジナルCVをつとめる藤田 咲さんのほか、鷲見友美ジェナさん、土岐隼一さん。

同番組では、「初音ミク」が歌唱している楽曲を紹介するコーナーが予定されており、流して欲しい楽曲の募集を行なう。楽曲名とその曲を選んだ理由やメッセージを添え、メールで「mikuday@pjsekai.jp」宛てに送ることで応募となる。募集期限は3月2日の23時59分まで。

「ホワイトデーログインキャンペーン」などホワイトデー関連のイベントが目白押し

「ホワイトデーログインキャンペーン」が3月14日より3月15日まで開催される。この間にログインすると、ライブボーナスドリンクと同じ効果を持つ「ホワイトデーマシュマロ」のほか「[スタンプ]Happy WhiteDay」と「想いのカケラ×100」が贈られる。

また、3月14日と3月15日の2日間、ホワイトデーライブが開催される。このバーチャルライブに参加すると、限定称号を入手することができる。

マイセカイにおいて追加家具を収録

マイセカイにおいて、家具が追加収録される。今回追加されるのは、スポーツシリーズ家具、花壇のお花のバリエーション、グランドライトとなっている。

3月のマイセカイミッションパスの内容を紹介

マイセカイミッションパスでは、限定ぬいぐるみシリーズのS/M/Lサイズ設計図を獲得できるものとなっており、3月はリン、MEIKO、咲希、愛莉、杏、えむ、瑞希のカラフェススタイルのぬいぐるみが登場する。

難易度APPENDの楽曲を追加

難易度APPENDが追加される新たな楽曲が発表となった。追加されるのは「ONESELF」と「ECHO」の2曲。

「クリエイターズフェスタ in ニコニコ超会議」が今年も開催される!

4月26日から27日にかけて開催される「ニコニコ超会議」において、「クリエイターズフェスタ2025」が開催されることが決定した。今回は、ボカロPによる音楽即売会と、イラストレーターによる公認グッズ即売会を合わせたイベントとなっている。さらに、2DMVの解説をした2DMV展や公式グッズ販売も開催される。

キービジュアルは、たまさんが担当

【全員分の描き下ろしイラスト】

バーチャル・シンガー

Leo/need

MORE MORE JUMP!

Vivid BAD SQUAD

ワンダーランズ×ショウタイム

25時、ナイトコードで。

【参加クリエイター】

「クリエイターズフェスタ2025」の横では「クリエイタークロス」、「超ボーカロイドマスター 通称ボーマス」の即売会も実施される

イラストレーターの方々は新たにプロセカ関連のイラストやグッズを制作し、即売会を実施する

チケットについては、ニコニコ超会議での開催となるため、入場するには超会議のチケット購入が必要。チケットは2日通し券や1日券などいくつかの種類があるので、それぞれの参加スケジュールに合わせて購入すると良いだろう。

【チケット情報】【販売グッズ】

公式物販ではグッズの販売も行なわれる。描き下ろしイラストに合わせたカフェグッズのようなデザインとなっている

「ハウジングコンテスト みてみてマイセカイ」や「楽曲コンテストプロセカNEXT」など各受賞作を一挙発表!

「楽曲コンテストプロセカNEXT」と「プロジェクトセカイ衣装デザインCP」、そして新しく加わった「ハウジングコンテスト」の採用作品が発表となった。

「ハウジングコンテスト みてみてマイセカイ」受賞作を発表

1月に導入された新機能「マイセカイ」で、自分で作り上げたマイセカイのスクリーンショットを撮影し、投稿されたものの中から、特に輝いていた投稿についてピックアップして紹介された。プレーヤーIDも公開されたので、遊びに行ってみるのもよいだろう。

「マイセカイ」については、開催されていた「マイセカイ デザインコンテスト~想いの設計図~」の結果も発表された。募集されていたのは、部屋部門と庭部門で、それぞれ家具のデザインの採用作品が決定した。

部屋部門の採用作品は、るすまのさんの「もこもこおさんぽ」と、makirさんの「水色くじら」。

採用コメント「もこもことした温かみのあるデザインが魅力です。肉球モチーフの床や家具、雲のようなソファが、優しく癒やしのある空間を演出していてマイセカイの雰囲気にもマッチしています。また、猫の耳がついたベッドやウォールシェルフなど、細部まで遊び心がありつつ部屋のインテリアとしても幅広く活用できるため、採用とさせていただきました」

採用コメント「くじらをテーマにした今のマイセカイには無いようなデザインが目を引きました。くじらのぬいぐるみや魚柄のソファ、珊瑚の装飾など、部屋全体を海の中のような幻想的な空間に仕上げられる点が魅力的です。既存のマイセカイ家具とも組み合わせて新しい部屋を楽しめそうなデザインと感じ、採用とさせていただきました」

庭部門の採用作品は、亜龍さんの「サイバーシティ」と、とろろそばさんの「にっこりたい焼き屋さん」の2作品。

採用コメント「近未来的なサイバーシティの世界観を見事に表現したデザインが魅力です。水陸空車やスクリーン付きの機材の山など、独創性もありつつ今までのマイセカイの雰囲気を一気に変えられるような要素が豊富に盛り込まれています。細部までこだわった洗練されたデザインを評価し採用とさせていただきました」

採用コメント「たい焼きをテーマにした温かみのあるデザインが、とてもかわいらしいです。たい焼き屋をイメージしたキッチンカーなど、独創性にあふれたデザインで、メニュー看板やダストボックスにも統一感があり、細部までこだわりが感じられました。優しい色合いと遊び心あふれるデザインが魅力的で採用とさせていただきました」

採用された家具は、後日ゲーム内での実装を予定している。

「楽曲コンテストプロセカNEXT」受賞作を発表

「第26回一緒につくろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」の応募テーマは「EDM」。受賞楽曲は、yuichi NAGAOさんの作品「星宙メランコリア」と、ど~ぱみんさんの「フィッシュアンドTips」の2曲となった。MVのフルver.は、受賞者本人のYouTubeチャンネルやニコニコ動画にアップされているので、チェック頂きたい。

yuichi NAGAOさん受賞コメント「初めまして、yuichi NAGAOと申します。この度は採用ありがとうございました! 私が本格的にボカロPとして活動するきっかけとなったのが『プロセカNEXT』へのチャレンジでした。2022年の初挑戦(その時のテーマもEDMでした)から3年越しの採用、とても嬉しく思います。皆さんに楽しんでプレイして頂ければ幸いです」

ど~ぱみんさん受賞コメント「初めましての方は初めまして、ど~ぱみんです。この度、『フィッシュアンドTips』が採用されたこと、大変光栄に思います。キャッチーなメロディーや展開にこだわって制作したので、ぜひプレイを通じて新たな発見や楽しさを感じてもらえたら嬉しいです。皆さんのプレイを楽しみにしています」

「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」受賞作を発表

「第52回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の採用作品が発表となった。

今回のテーマは「カフェ」。女性用の採用作品は、うみのかいせんさんの作品「cozy time」。男性用の採用作品は、はるとうとさんの作品「city casual coffee」となった。

【女性用受賞作】

うみのかいせんさん受賞コメント「この度はご採用いただき、誠にありがとうございます! 今回衣装テーマがカフェということで、自分が通いたいと思えるカフェ像をイメージし、そのまま衣装に落とし込む形で制作しました。当衣装を通して、心まで温まるようなカフェの雰囲気を感じていただければ幸いです。ゲーム内でお目にかかれる日を大変心待ちにしております!」

【男性用受賞作】

はるとうとさん受賞コメント「ご採用いただき、誠にありがとうございます。都会の片隅にある、現代的でカジュアルなカフェをイメージして制作しました。自然体を感じさせるパーカーと着崩したエプロンのシルエットをベースに、モチーフやメニュー内容自体なども親しみやすさを意識したものに仕上げました。『city casual coffee』というカフェの空気まで感じてもらえたなら嬉しいです。実装を楽しみにしております」

また、佳作の受賞作も発表となった。女性用の佳作受賞作品は、ライカさんの作品「ショコラオーレミント」、みしろさんの作品「モコモカうさアート」。男性用の佳作受賞作品は、羽紫おりさんの作品「あじさい茶房雨~時雨~」、Hkrさんの作品「cafe:Heart Deliver」の2作品。

【女性用佳作受賞作】 【男性用佳作受賞作】

現在、「第27回 一緒に作ろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」と「第53回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の募集がそれぞれ行なわれている。「楽曲コンテストプロセカNEXT」のテーマは「フリー」で、「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」は「フリー」がテーマとなっている。

まだまだ大人気「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」でも新情報が!

1月17日より公開中の「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」の新情報も明らかとなった。

現在入場特典の第4弾が配布されている。第4弾特典は、宇崎うそさんの描き下ろしイラストを使用した「群青讃歌 劇場版プロジェクトセカイVer.」のCD。2月27日までの配布で、上限に達し次第配布終了となる。

さらに、第5弾「思い出写真カード」の配布も決定した。7週目にはユニットをまたいだものが、8週目には各セカイのバーチャル・シンガーとユニットを描いたイラストと「閉ざされた窓のセカイ」の初音ミクが描かれたイラストが配布される。こちらの入場者特典は2月28日から3月13日までの配布となる。

第4弾特典

第5弾特典

「群青讃歌」含む4曲の劇場挿入歌が、サブスクで2月27日0時より配信開始となる。

ゲーム関連情報

「SEKAI ALBUM Vol.3」が順次発売

「SEKAI ALBUM」のVol.3が、5月より順次発売される。今回の配信では、アルバムの収録曲とジャケットイラストが発表された。

「セカイシンフォニー2025」続報

パシフィコ横浜 国立大ホールで6月15日、大阪国際会議場メインホールで11月30日に開催される「セカイシンフォニー2025」の追加情報が公開された。

今回、初公開となったメインジュアルは、iXimaさんが担当。このビジュアルを使用した各種グッズも販売予定となっている。また、チケットの各プレイガイド先行の受付が2月26日12時よりスタートした。申し込み受付は、3月4日23時59分まで。

「あんスタ」とのコラボのイラストを使用したグッズが登場

【メインジュアル】【チケット情報】

「あんスタ」とのコラボのイラストを使用したグッズが登場する。

