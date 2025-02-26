2Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¿À¸Í¡¢µþÅÔ¤È¥É¥í¡¼¤Ç³«Ëë3ÀïÇòÀ±¤Ê¤·¡¡90+11Ê¬·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤ÁÅÀ1¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè3Àá¡Û
26Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍvsµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1-1¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£
³«Ëë2»î¹çÌ¤¾¡Íø¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Î²¦¼Ô¿À¸Í¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇµþÅÔ¤È¤Î´ØÀ¾ÀªÂÐ·è¤â¥É¥í¡¼·èÃå¤Ë¡£ºòµ¨J1¥ê¡¼¥°MVP¤ÎÉðÆ£²Åµª¤é¼çÎÏ¤Ë·ç¾ì¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢3»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µþÅÔ¤¬13Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¡£¼«¿Ø¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¤·¡¢ÆÈÁö¤·¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬±¦Â¦¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡Ä¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤ÏÆ±Ë¦¤ËÊó¤¤¤ëÎäÀÅ¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¹¶Àª¤ò¤«¤±¤¿¿À¸Í¤Ï25Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤éÈÓÌî¼·À»¤¬Î¢È´¤±°ìÈ¯¡¢GK¤È°ìÂÐ°ì¤â¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¼ê¤¯°·¤¨¤º¡£É¬»à¤Ë¸åÄÉ¤¤¤·¤¿µþÅÔDF¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤º¡£
Á°È¾¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎµþÅÔ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£ÀèÀ©ÅÀ¤Î¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬¶ÚÆù·Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¡£41Ê¬¡¢±üÀî²íÌé¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
Á°È¾¥é¥¹¥È¤Ë¿À¸Í¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤«¤é¾¾ÅÄÎ¦¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤Àº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤º¡¢Ä¾¸å¤ËÁ°È¾¤¬½ª¤ï¤ë¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ³«¤Ç¤¤Ì²¦¼Ô¿À¸Í¡£ÉðÆ£¤äµÜÂåÂçÀ»¤é¤ÎÉÔºß¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¸òÂå¥«¡¼¥É¤â¸Â¤é¤ì¡¢²¡¤·µ¤Ì£¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ÎÆ÷¤¤¤ËË³¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿À¸Í¤Ï90+5Ê¬¡¢¥¨¡¼¥¹ÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬µ¯»à²óÀ¸¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°Æ±ÅÀÃÆ¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤ËÂçÇ÷¤ÎÂ¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢VAR²ðÆþ¤ÎËö¡¢ÆÀÅÀÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£
¤½¤ì¤Ç¤â90+11Ê¬¡¢¿À¸Í¤Ï·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¡£Éâ¤¶Ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÇ÷¤¬¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÁ°Êý¤Ø·Ò¤®¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬GK¤È°ìÂÐ°ì¤Ë¡£º´¡¹ÌÚ¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ»î¹ç½ªÎ»¤ò¹ð¤²¤ëÅ«¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
µþÅÔ¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ê¼ºÇÔ¡¢º£µ¨½éÇòÀ±¤¬¤ªÍÂ¤±¤Ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¿À¸Í¤â³«Ëë3»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¿Ø±Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¾¡¤ÁÅÀ1¡Ù¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡£
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í 1-1 µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¡Ú¿À¸Í¡Û
º´¡¹ÌÚÂç¼ù(¸å45+11)
¡ÚµþÅÔ¡Û
¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª(Á°13)
³«Ëë2»î¹çÌ¤¾¡Íø¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Î²¦¼Ô¿À¸Í¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇµþÅÔ¤È¤Î´ØÀ¾ÀªÂÐ·è¤â¥É¥í¡¼·èÃå¤Ë¡£ºòµ¨J1¥ê¡¼¥°MVP¤ÎÉðÆ£²Åµª¤é¼çÎÏ¤Ë·ç¾ì¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢3»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µþÅÔ¤¬13Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¡£¼«¿Ø¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¤·¡¢ÆÈÁö¤·¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬±¦Â¦¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡Ä¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤ÏÆ±Ë¦¤ËÊó¤¤¤ëÎäÀÅ¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
Á°È¾¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎµþÅÔ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£ÀèÀ©ÅÀ¤Î¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬¶ÚÆù·Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¡£41Ê¬¡¢±üÀî²íÌé¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
Á°È¾¥é¥¹¥È¤Ë¿À¸Í¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤«¤é¾¾ÅÄÎ¦¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤Àº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤º¡¢Ä¾¸å¤ËÁ°È¾¤¬½ª¤ï¤ë¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ³«¤Ç¤¤Ì²¦¼Ô¿À¸Í¡£ÉðÆ£¤äµÜÂåÂçÀ»¤é¤ÎÉÔºß¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¸òÂå¥«¡¼¥É¤â¸Â¤é¤ì¡¢²¡¤·µ¤Ì£¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ÎÆ÷¤¤¤ËË³¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿À¸Í¤Ï90+5Ê¬¡¢¥¨¡¼¥¹ÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬µ¯»à²óÀ¸¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°Æ±ÅÀÃÆ¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤ËÂçÇ÷¤ÎÂ¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢VAR²ðÆþ¤ÎËö¡¢ÆÀÅÀÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£
¤½¤ì¤Ç¤â90+11Ê¬¡¢¿À¸Í¤Ï·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¡£Éâ¤¶Ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÇ÷¤¬¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÁ°Êý¤Ø·Ò¤®¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬GK¤È°ìÂÐ°ì¤Ë¡£º´¡¹ÌÚ¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ»î¹ç½ªÎ»¤ò¹ð¤²¤ëÅ«¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
µþÅÔ¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ê¼ºÇÔ¡¢º£µ¨½éÇòÀ±¤¬¤ªÍÂ¤±¤Ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¿À¸Í¤â³«Ëë3»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¿Ø±Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¾¡¤ÁÅÀ1¡Ù¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡£
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í 1-1 µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¡Ú¿À¸Í¡Û
º´¡¹ÌÚÂç¼ù(¸å45+11)
¡ÚµþÅÔ¡Û
¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª(Á°13)