¡ÚÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡ÛAMPLEUR¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤áÈþÍÆ±Õ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½Õ¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì
¥¢¥ó¥×¥ë¡¼¥ë¤Î¿Íµ¤Æü¾Æ¤±»ß¤á¤¬¤³¤Î½Õ¤µ¤é¤Ë¿Ê²½
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMPLEUR(¥¢¥ó¥×¥ë¡¼¥ë)¡×¤Î¡ÖW¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈUV ¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×P(¸ÂÄê¥µ¥¯¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó)¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖAMPLEUR SKINCARE LOUNGE ¡õ CAFE(¥¢¥ó¥×¥ë¡¼¥ë ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥«¥Õ¥§)¡×¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
[caption id="attachment_1302126" align="aligncenter" width="600"]¸ÂÄê¥µ¥¯¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó[/caption]
¡ÖAMPLEUR SKINCARE LOUNGE ¡õ CAFE¡×¤Ï¡¢¥¢¥ó¥×¥ë¡¼¥ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤È¤·¤Æ2021Ç¯½©¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢Á´¾¦ÉÊ¤ò¼«Í³¤Ë»î¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·Ú¿©¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶äºÂ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î26Æü(¿å)¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤áÈþÍÆ±Õ¡ÖW¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈUV ¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×P¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¿·È¯Çä¡£
¤³¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤áÈþÍÆ±Õ¤Ï¡¢¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥¯¥é¥¨¥¥¹¡×¤Ê¤É4¤Ä¤ÎÈþÈ©¥Ð¥ê¥¢À®Ê¬(¢¨)¤òÄÉ²ÃÇÛ¹ç¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÈ©¥¿¥¤¥×¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¥µ¥¯¥é¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤¬¡¢²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¤¼«Á³¤Ê¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ºù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼
[caption id="attachment_1302120" align="aligncenter" width="600"]SNS¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â[/caption]
¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ï½Õ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëºù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢½ÕÉ÷¤ËÉñ¤¦²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥µ¥¯¥é¤ò´¶¤¸¤ëÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£
[caption id="attachment_1302121" align="aligncenter" width="600"]ºù¤¬ºé¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤ò[/caption]
Ê»Àß¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¯¥é¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¤½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£
[caption id="attachment_1302123" align="aligncenter" width="600"]<¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡§ÍÓæ½¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å(¥µ¥¯¥é¡õ¥×¥ì¡¼¥ó)¡õÁª¤Ù¤ë¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È[/caption]
¤Þ¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢ºù¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÍÑ°Õ¡£
ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬Í»¹ç¤·¤¿°ìÆü10¿©¸ÂÄê¤Î¡ÖÍÓæ½¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥»¥Ã¥È(¥µ¥¯¥é¡õ¥×¥ì¡¼¥ó)¡×¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê´Å¤µ¤ÎÍÓæ½¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥×¥ë¡¼¥ë¸·Áª¤ÎÆüËÜÃã¡ÖAMPLEUR Select Blend Tea¡×3¼ï(ÏÂ¹ÈÃã¡¢ÀùÃã¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã)¤è¤ê¹¥¤ß¤Î¤ªÃã¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢ÆÃÊÌ¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
[caption id="attachment_1302124" align="aligncenter" width="600"]<¥µ¥¯¥é¥é¥Æ¡¢¥µ¥¯¥é´Å¼ò(HOT¡¿SMOOTHIE)[/caption]
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥¯¥é¥é¥Æ¡×¤ä¡Ö¥µ¥¯¥é´Å¼ò(HOT¡¿SMOOTHIE)¡×¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ºù¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅº¤¨¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹á¤ê¤È¶¦¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡£ÈþÈ©¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÆüËÜÃã
¥«¥Õ¥§¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖAMPLEUR Select Blend Tea¡×¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤«¤éµ±¤¯Èþ¤·¤µ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÆüËÜÃã¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢ÈþÈ©¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÆüËÜÃã¤ËÃåÌÜ¡£¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤Î»ý¤ÄÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢È©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¿´¤Þ¤Ç¤Û¤°¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÖÏÂ¹ÈÃã(ºù¥«¥«¥ª¥Æ¥£¡¼)¡×¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³ÆîÏ¼¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¥ä¥Ö¥¥¿¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Å¤¤²Ì¼Â¹á¤ÎßäÀù¹ÈÃã¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî¤Î¼êÅ¦¤ß¤Îºù¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥«¥ª¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿°ìÇÕ¡£¤Û¤Î¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹á¤ê¤ÈßäÀù¹ÈÃã¤Î´Å¤¯¤â¿¼¤¤¹á¤Ð¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÀùÃã(¥ß¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó)¡×¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÎÐÃã¤Ë¡¢¥í¡¼¥º¤È¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢À¸Õª¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£ÂÎ¤ò²¹¤á¤ëºîÍÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþÆÃÅµ
¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã(¥ß¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó)¡×¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¤Û¤¦¤¸Ãã¤È±¨Î¶Ãã¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯´Å¤¤¹á¤ê¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥¯¥í¡¼¥Ö¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤¬¹á¤ë¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Ç¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¡£
¥¢¥ó¥×¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¿·¾¦ÉÊ¡ÖW¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈUV ¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×P¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥ï¥¤¥È ¥í¡¼¥·¥ç¥óAO¶(20mL¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¥µ¥ó¥×¥ë¥»¥Ã¥È¤ä¥«¥Õ¥§¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
[caption id="attachment_1302125" align="aligncenter" width="600"]AMPLEUR SKINCARE LOUNGE ¡õ CAFE[/caption]
¥¢¥ó¥×¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢ÈþÍÆÈéÉæ¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀìÌç²È¤¿¤Á¤Î±ÑÃÎ¤ò·ë½¸¤·¤¿Àè¿Ê¤Î¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¡£¸Â¤ê¤Ê¤¤¥¥ì¥¤¤Ø¤Î´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¤Êµ¡Ç½À¡É¤È¡È¾å¼Á¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤òÎ¾Î©¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤³¤Î½Õ¡¢¡ÖAMPLEUR SKINCARE LOUNGE ¡õ CAFE¡×¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£AMPLEUR SKINCARE LOUNGE ¡õ CAFE
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5ÃúÌÜ9-1 ¶äºÂ¥³¥Æ¥£¥Ó¥ë2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00
¥«¥Õ¥§±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á19:00
¥¢¥ó¥×¥ë¡¼¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ampleur.jp
¥¢¥ó¥×¥ë¡¼¥ë¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/ampleur_official
¢¨ ÊÝ¼¾¡¦À°È©À®Ê¬ ¥Ñ¥ó¥Æ¥Î¡¼¥ë¡¢¥¨¥¯¥È¥¤¥ó¡¢¥½¥á¥¤¥è¥·¥ÎÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÍÕ¥¨¥¥¹
(´ÝËÜ¥Á¥ã»Ò)