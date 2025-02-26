¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£25Ç¯½Õ¥³¥¹¥á¡¢Ç»Ì©¡õÁ¯¤ä¤«È¯¿§¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×¡Ö¥¥¹ ¥ê¥¥Ã¥É ¥Þ¥Ã¥È¡×
¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£(BURBERRY BEAUTY)¤Î2025Ç¯½Õ¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥¥¹ ¥ê¥¥Ã¥É ¥Þ¥Ã¥È¡×¤¬¡¢2025Ç¯2·î26Æü(¿å)¤è¤ê¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¸å¡¢üâÅç²°ÂçºåÅ¹¡¢À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ç¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£
Ç»Ì©È¯¿§¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ê¥¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×
2017Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â¥¯¥í¡¼¥º¤·¤¿¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÆüËÜºÆ¾åÎ¦¡£Åìµþ¡¦°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¥ê¥¥Ã¥É ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥¥¹ ¥ê¥¥Ã¥É ¥Þ¥Ã¥È¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥¥¹ ¥ê¥¥Ã¥É ¥Þ¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¤¬1ÆüÃæÂ³¤¯¡¢¹âÌ©Ãå¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¡£¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¿°¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤ò¤Î¤»¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼Æþ¤ê¤Î¥ê¥¥Ã¥É¤¬¥½¥Õ¥È¥Þ¥Ã¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¡£
¿§°Ü¤·¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢ÎØ³Ô¤òÈþ¤·¤¯À°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÍýÁÛ¤Î¸ý¸µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ì¡¼¥É¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê13¿§
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ì¡¼¥É¤«¤é¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¡¢¥×¥é¥à¤Þ¤Ç¡¢Á´13¿§¤òÅ¸³«¡£¥¯¡¼¥ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡¢¥¦¥©¡¼¥à¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥é¡¼¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
14 DELICATE ROSE
31 BLUSH PINK
40 DEEP ROSEWOOD
48 BRIGHT ORCHID
71 ORANGE RED
81 RICH CARAMEL
93 RUSSET
97 OXBLOOD
102 BURGUNDY
106 THE RED
108 TANGERINE RED
109 MILITARY RED
118 FIRE RED
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥¥¹ ¥ê¥¥Ã¥É ¥Þ¥Ã¥È Á´13¿§ 5,720±ß¡ã¿·À½ÉÊ¡ä
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î26Æü(¿å)
¼è°·Å¹ÊÞ¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹
¢¨°Ê¹ß¡¢üâÅç²°ÂçºåÅ¹¤ÈÀ¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹
TEL¡§0120-878-653
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£25Ç¯½Õ¥³¥¹¥á¡¢Ç»Ì©¡õÁ¯¤ä¤«È¯¿§¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×¡Ö¥¥¹ ¥ê¥¥Ã¥É ¥Þ¥Ã¥È¡×