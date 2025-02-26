＜個人投資家の予想＞ 02月26日 20時 ＜個人投資家の予想＞ 02月26日 20時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース

(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム

(7084) スマイルＨＤ 東証グロース

(6696) トラースＯＰ 東証グロース

(2459) アウン 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4892) サイフューズ 東証グロース

(2345) クシム 東証スタンダード

(4812) 電通総研 東証プライム

(3382) セブン＆アイ 東証プライム

(4755) 楽天グループ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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