＜個人投資家の予想＞ 02月26日 20時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース
(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム
(7084) スマイルＨＤ 東証グロース
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(2345) クシム 東証スタンダード
(4812) 電通総研 東証プライム
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(4755) 楽天グループ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース
(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム
(7084) スマイルＨＤ 東証グロース
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(2345) クシム 東証スタンダード
(4812) 電通総研 東証プライム
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(4755) 楽天グループ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS