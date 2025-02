LGエレクトロニクス・ジャパンは2月26日、ブルックス ブラザーズ ジャパンが運営する「ブルックス ブラザーズ 表参道」と「ブルックス ブラザーズ 丸の内」に、衣類ケア家電「LG Styler」の設置を開始した。店舗を訪れるユーザーは「LG Styler」の実物を体験できるほか、LG公式オンラインショップで「LG Styler」購入時に使える特別クーポンを受け取れる。ブルックス ブラザーズ店舗

「LG Styler」は、衣類や小物についたニオイやシワ、花粉などを自宅でケアできる家電。現行モデルに加え、スチーム技術や乾燥機能などが進化した新モデル「The All New LG Styler」も2024年12月に登場しており、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で先行販売を実施。同プロジェクトは支援総額5,800万円以上を達成して2025年1月31日に終了したが、今後一般発売も予定している。今回両社は、衣類ケアを通じてサステナブルな社会の実現を推進するべく協働。ブルックス ブラザーズ店舗に「LG Styler」を設置することで、ユーザーが利便性だけでなく衣類ケアを通じたサステナブルな行動への関心を持つことを期待しているという。ブルックス ブラザーズ 丸の内にLG Stylerを設置したところ。来客はLG Stylerの実物に触れたり動きを試したりできる設置概要は下記の通り。なお、対象店舗を訪れたユーザーにはLG公式オンラインショップで「LG Styler」購入時に使える特別クーポンを配布するほか、LG Stylerを購入した際は特典としてLG Styler専用ハンガー1点とアロマシート1点がプレゼントされる。○ブルックス ブラザーズ 表参道設置期間:2025年2月26日から ※新モデル「The All New LG Styler」は3月下旬から住所:〒107-0062 港区南青山5-7-1 H-CUBE MINAMIAOYAMA営業時間:11:30〜20:00休業日:不定休○ブルックス ブラザーズ 丸の内設置期間:2025年2月26日から ※新モデル「The All New LG Styler」は3月下旬から住所:〒100-6901千代田区丸の内2-6-1丸の内ブリックスクエア 1F/2F営業時間:11:00〜20:00休業日:不定休