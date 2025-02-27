Amazonプライム2025年3月のおすすめ作品！ 話題の映画・アニメ・スポーツなどが独占配信
Amazon Prime Videoは、2025年3月の新作ラインアップを発表した。話題の映画やドラマ、ライブスポーツ中継が続々と登場する。
邦画では、3月7日から見放題独占配信される『ナミビアの砂漠』が注目されている。山中瑶子監督が監督・脚本を手がけ、河合優実が主演を務めた本作は、第77回カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した。現代の若者の恋愛や人生観を鋭い視点で描き、主人公のカナが「自分探し」に奮闘する姿を瑞々しく克明に描いた作品だ。
また、昨年8月に単館上映され、口コミで話題となり全国375館に拡大したインディーズ映画『侍タイムスリッパー』が、3月21日より見放題最速配信される。本作は、第48回日本アカデミー賞優秀作品賞を含む7部門を受賞。幕末の侍（山口馬木也）が現代にタイムスリップし、剣の腕を頼りに撮影所の門をたたき、時代劇の「斬られ役」として奮闘するコメディ時代劇だ。
洋画では、ジェイソン・ステイサム主演の復讐アクション『ビーキーパー』が3月12日から独占配信される。詐欺グループに全財産をだまし取られ、自ら命を絶った恩人の復讐のために立ち上がった元養蜂家のアダム・クレイが、世界最強の秘密組織「ビーキーパー」に所属していた独自の情報網を駆使し、詐欺グループのアジトを突き止め、単身乗り込むというスリリングなストーリーが展開される。
アニメ映画も充実している。3月3日からは『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が配信される。本作は、テレビアニメ第4期で描かれた春高第2回戦・稲荷崎高校戦に続くストーリーで、烏野高校と音駒高校の「ゴミ捨て場の決戦」を描いた、人気の高いエピソードとなっている。
また、3月2日からは『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』が先行見放題独占配信される。本作は「映画ドラえもん」シリーズの43作目で、藤子・F・不二雄の生誕90周年記念作品。ドラえもんとのび太たちが不思議な少女ミッカとともに、音楽の力で地球を救う壮大な冒険を描いている。
海外ドラマでは、Amazon Originalの人気シリーズ『ホイール・オブ・タイム』シーズン3が3月13日から独占配信される。ベストセラー小説「時の車輪」を映像化した本作は、魔法が存在する世界を舞台に、竜王の生まれ変わりである少年ランドが、＜異能者（アエズ・セダーイ）＞とともに強大な闇の力に立ち向かう壮大な叙事詩だ。
音楽ライブでは、Official髭男dismの全国アリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』のKアリーナ横浜公演が3月17日から独占配信される。昨年9月から全国5都市10公演で開催された本ツアーの映像で、最新アルバム『Rejoice』の収録曲「Subtitle」「SOULSOUP」「Sharon」や、新曲「Same Blue」、人気定番曲「宿命」「Stand By You」などが披露される。
スポーツ中継も充実している。3月5日と6日には京セラドーム大阪で開催される「侍ジャパン」とオランダ代表の強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025』が独占ライブ配信される（地上波を除く）。さらに、3月15日と16日には東京ドームでMLBのプレシーズンゲームが行われ、阪神タイガース vs. シカゴ・カブス、読売ジャイアンツ vs. ロサンゼルス・ドジャースの試合が独占配信される（地上波を除く）。
3月18日と19日には同じく東京ドームでMLBの開幕戦『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』が開催され、ロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・カブスの試合がライブ配信される。
Prime Videoの対象作品は、Amazonプライム会員なら見放題。詳細はAmazon公式サイトをチェックしてほしい。
■2025年3月新着予定作品一覧
映画（日本）
2025年3月1日（土）
・『銀河鉄道の父』
・『はい、泳げません』
・『花束みたいな恋をした』
・『わたしのお母さん』
2025年3月7日（金）
・『アルプススタンドのはしの方』
・『ナミビアの砂漠』 ※見放題独占配信
・『まる』 ※独占配信
2025年3月14日（金）
・『私にふさわしいホテル』 ※独占配信
・『ヤッターマン』
2025年3月21日（金）
・『侍 タイムスリッパー』 ※見放題最速配信
2025年3月28日（金）
・『おしょりん』
・『逃げきれた夢』
映画（海外）
2025年3月1日（土）
・『ヴェノム』
・『ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ』
・『ゴーストバスターズ／アフターライフ』
・『サンクスギビング』 ※見放題最速配信
・『スパイダーマン』
・『スパイダーマン2』
・『スパイダーマン3』
・『アメイジング・スパイダーマン2』
・『スパイダーマン：ホームカミング』
・『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』
・『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』
・『スパイダーマン：スパイダーバース』
・『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』
・『マダム・ウェブ』 ※見放題最速配信
・『ダイバージェント』
・『ダイバージェントNEO』
・『ダイバージェントFINAL』
・『ハンガー・ゲーム0』
2025年3月5日（水）
・『オペラ座の怪人 デジタルリマスター』
2025年3月6日（木）
・『ザ・フラッシュ』 ※見放題独占配信
・Amazon Original『ピクチャー・ディス 〜運命のデート〜』（Picture This／イギリス） ※午後5時から独占配信
・『フォール・ガイ』
2025年3月7日（金）
・『ザ・ホエール』
・『プー あくまのくまさん』
2025年3月8日（土）
・『ゴーストバスターズ／フローズン・サマー』 ※見放題最速配信
2025年3月12日（水）
・『ビーキーパー』 ※独占配信
2025年3月14日（金）
・『恋するプリテンダー』 ※見放題最速配信
・Amazon Original『ビー・ハッピー 〜羽ばたけ 夢の舞台で〜』（Be Happy／インド） ※午前3時半から独占配信
2025年3月15日（土）
・『ピーターラビット』
・『ピーターラビット2／バーナバスの誘惑』
2025年3月19日（水）
・『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
・『シチリア・サマー』
・『悪い子バビー』
2025年3月20日（木・祝）
・Amazon Original『タイラー・ペリーのデュプリシティ 嘘と裏切り』（Tyler Perry's Duplicity／アメリカ） ※午後4時から独占配信
2025年3月21日（金）
・『若草物語』
2025年3月25日（火）
・『ターミネーター4』
2025年3月27日（木）
・Amazon Original『ホランド』（Holland／アメリカ） ※午後4時から独占配信
・『モンキー・マン』
2025年3月31日（月）
・『アビゲイル』
映画（韓国）
2025年3月12日（水）
・『密輸 1970』 ※見放題独占配信
2025年3月19日（水）
・『野球少女』
・『母なる証明』
・『殺人の追憶』
・『ほえる犬は噛まない』
アニメ映画（日本）
2025年3月1日（土）
・『映画大好きポンポさん』
・『駒田蒸留所へようこそ』
2025年3月2日（日）
・『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』 ※見放題最速配信
2025年3月3日（月）
・『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』
テレビドラマ（日本）
2025年3月1日（土）
・『華麗なる一族』
・『湊かなえ「落日」』
テレビドラマ（海外）
2025年3月1日（土）
・『NCIS: ハワイ』 シーズン2
2025年3月13日（木）
・Amazon Original『ホイール・オブ・タイム』（The Wheel of Time／アメリカ）シーズン3 ※午後4時から独占配信
2025年3月27日（木）
・Amazon Original『ボッシュ: 受け継がれるもの』（Bosch: Legacy／アメリカ）シーズン3 ※午後4時から独占配信
2025年3月31日（月）
・『S.W.A.T.』 シーズン15
テレビドラマ（韓国）
2025年3月31日（月）
・『離婚保険』 ※独占配信
テレビドラマ（中国）
2025年3月4日（火）
・『凌雲志〜愛と正義に生きた英雄〜』 第1話〜第14話
テレビアニメ（日本）
2025年3月14日（金）
・『宇宙戦艦ヤマト』 シーズン1〜3
ドキュメンタリー（海外）
2025年3月6日（木）
・Amazon Original『勝利のために：全米女子サッカーリーグ』（For The Win: NWSL／アメリカ） シーズン1 ※午後4時から独占配信
音楽（日本）
2025年3月17日（月）
・『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice』 ※独占配信
スポーツ（日本）
2025年3月5日（水）
・『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs オランダ』 ※午後6時30分から独占ライブ配信（地上波を除く）
2025年3月6日（木）
・『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs オランダ』 ※午後6時から独占ライブ配信（地上波を除く）
2025年3月15日（土）
・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 阪神タイガース vs シカゴ・カブス ※午前11時30分から独占ライブ配信（地上波を除く）
・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 読売ジャイアンツ vs ロサンゼルス・ドジャース ※午後6時30分から独占ライブ配信（地上波を除く）
2025年3月16日（日）
・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 阪神タイガース vs ロサンゼルス・ドジャース ※午前11時30分から独占ライブ配信（地上波を除く）
・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 読売ジャイアンツ vs シカゴ・カブス ※午後6時30分から独占ライブ配信（地上波を除く）
2025年3月18日（火）
・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス ※午後6時30分からライブ配信
2025年3月19日（水）
・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス ※午後6時30分からライブ配信
2025年3月29日（土）
・『MLB レギュラーシーズン』
※ライブ配信（毎週土曜日・日曜日に日本人選手が出場予定の試合を1試合配信／年間合計54試合）
→ ＜PR＞Prime Videoも観れる「Amazonプライム」の30日間無料体験はこちら
邦画では、3月7日から見放題独占配信される『ナミビアの砂漠』が注目されている。山中瑶子監督が監督・脚本を手がけ、河合優実が主演を務めた本作は、第77回カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した。現代の若者の恋愛や人生観を鋭い視点で描き、主人公のカナが「自分探し」に奮闘する姿を瑞々しく克明に描いた作品だ。
また、昨年8月に単館上映され、口コミで話題となり全国375館に拡大したインディーズ映画『侍タイムスリッパー』が、3月21日より見放題最速配信される。本作は、第48回日本アカデミー賞優秀作品賞を含む7部門を受賞。幕末の侍（山口馬木也）が現代にタイムスリップし、剣の腕を頼りに撮影所の門をたたき、時代劇の「斬られ役」として奮闘するコメディ時代劇だ。
洋画では、ジェイソン・ステイサム主演の復讐アクション『ビーキーパー』が3月12日から独占配信される。詐欺グループに全財産をだまし取られ、自ら命を絶った恩人の復讐のために立ち上がった元養蜂家のアダム・クレイが、世界最強の秘密組織「ビーキーパー」に所属していた独自の情報網を駆使し、詐欺グループのアジトを突き止め、単身乗り込むというスリリングなストーリーが展開される。
アニメ映画も充実している。3月3日からは『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が配信される。本作は、テレビアニメ第4期で描かれた春高第2回戦・稲荷崎高校戦に続くストーリーで、烏野高校と音駒高校の「ゴミ捨て場の決戦」を描いた、人気の高いエピソードとなっている。
また、3月2日からは『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』が先行見放題独占配信される。本作は「映画ドラえもん」シリーズの43作目で、藤子・F・不二雄の生誕90周年記念作品。ドラえもんとのび太たちが不思議な少女ミッカとともに、音楽の力で地球を救う壮大な冒険を描いている。
海外ドラマでは、Amazon Originalの人気シリーズ『ホイール・オブ・タイム』シーズン3が3月13日から独占配信される。ベストセラー小説「時の車輪」を映像化した本作は、魔法が存在する世界を舞台に、竜王の生まれ変わりである少年ランドが、＜異能者（アエズ・セダーイ）＞とともに強大な闇の力に立ち向かう壮大な叙事詩だ。
音楽ライブでは、Official髭男dismの全国アリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』のKアリーナ横浜公演が3月17日から独占配信される。昨年9月から全国5都市10公演で開催された本ツアーの映像で、最新アルバム『Rejoice』の収録曲「Subtitle」「SOULSOUP」「Sharon」や、新曲「Same Blue」、人気定番曲「宿命」「Stand By You」などが披露される。
スポーツ中継も充実している。3月5日と6日には京セラドーム大阪で開催される「侍ジャパン」とオランダ代表の強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025』が独占ライブ配信される（地上波を除く）。さらに、3月15日と16日には東京ドームでMLBのプレシーズンゲームが行われ、阪神タイガース vs. シカゴ・カブス、読売ジャイアンツ vs. ロサンゼルス・ドジャースの試合が独占配信される（地上波を除く）。
3月18日と19日には同じく東京ドームでMLBの開幕戦『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』が開催され、ロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・カブスの試合がライブ配信される。
Prime Videoの対象作品は、Amazonプライム会員なら見放題。詳細はAmazon公式サイトをチェックしてほしい。
※ 一部、情報解禁等の都合上、配信予定をお知らせできない配信作品があります。また、配信開始日時は変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
■2025年3月新着予定作品一覧
映画（日本）
2025年3月1日（土）
・『銀河鉄道の父』
・『はい、泳げません』
・『花束みたいな恋をした』
・『わたしのお母さん』
2025年3月7日（金）
・『アルプススタンドのはしの方』
・『ナミビアの砂漠』 ※見放題独占配信
・『まる』 ※独占配信
2025年3月14日（金）
・『私にふさわしいホテル』 ※独占配信
・『ヤッターマン』
2025年3月21日（金）
・『侍 タイムスリッパー』 ※見放題最速配信
2025年3月28日（金）
・『おしょりん』
・『逃げきれた夢』
映画（海外）
2025年3月1日（土）
・『ヴェノム』
・『ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ』
・『ゴーストバスターズ／アフターライフ』
・『サンクスギビング』 ※見放題最速配信
・『スパイダーマン』
・『スパイダーマン2』
・『スパイダーマン3』
・『アメイジング・スパイダーマン2』
・『スパイダーマン：ホームカミング』
・『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』
・『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』
・『スパイダーマン：スパイダーバース』
・『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』
・『マダム・ウェブ』 ※見放題最速配信
・『ダイバージェント』
・『ダイバージェントNEO』
・『ダイバージェントFINAL』
・『ハンガー・ゲーム0』
2025年3月5日（水）
・『オペラ座の怪人 デジタルリマスター』
2025年3月6日（木）
・『ザ・フラッシュ』 ※見放題独占配信
・Amazon Original『ピクチャー・ディス 〜運命のデート〜』（Picture This／イギリス） ※午後5時から独占配信
・『フォール・ガイ』
2025年3月7日（金）
・『ザ・ホエール』
・『プー あくまのくまさん』
2025年3月8日（土）
・『ゴーストバスターズ／フローズン・サマー』 ※見放題最速配信
2025年3月12日（水）
・『ビーキーパー』 ※独占配信
2025年3月14日（金）
・『恋するプリテンダー』 ※見放題最速配信
・Amazon Original『ビー・ハッピー 〜羽ばたけ 夢の舞台で〜』（Be Happy／インド） ※午前3時半から独占配信
2025年3月15日（土）
・『ピーターラビット』
・『ピーターラビット2／バーナバスの誘惑』
2025年3月19日（水）
・『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
・『シチリア・サマー』
・『悪い子バビー』
2025年3月20日（木・祝）
・Amazon Original『タイラー・ペリーのデュプリシティ 嘘と裏切り』（Tyler Perry's Duplicity／アメリカ） ※午後4時から独占配信
2025年3月21日（金）
・『若草物語』
2025年3月25日（火）
・『ターミネーター4』
2025年3月27日（木）
・Amazon Original『ホランド』（Holland／アメリカ） ※午後4時から独占配信
・『モンキー・マン』
2025年3月31日（月）
・『アビゲイル』
映画（韓国）
2025年3月12日（水）
・『密輸 1970』 ※見放題独占配信
2025年3月19日（水）
・『野球少女』
・『母なる証明』
・『殺人の追憶』
・『ほえる犬は噛まない』
アニメ映画（日本）
2025年3月1日（土）
・『映画大好きポンポさん』
・『駒田蒸留所へようこそ』
2025年3月2日（日）
・『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』 ※見放題最速配信
2025年3月3日（月）
・『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』
テレビドラマ（日本）
2025年3月1日（土）
・『華麗なる一族』
・『湊かなえ「落日」』
テレビドラマ（海外）
2025年3月1日（土）
・『NCIS: ハワイ』 シーズン2
2025年3月13日（木）
・Amazon Original『ホイール・オブ・タイム』（The Wheel of Time／アメリカ）シーズン3 ※午後4時から独占配信
2025年3月27日（木）
・Amazon Original『ボッシュ: 受け継がれるもの』（Bosch: Legacy／アメリカ）シーズン3 ※午後4時から独占配信
2025年3月31日（月）
・『S.W.A.T.』 シーズン15
テレビドラマ（韓国）
2025年3月31日（月）
・『離婚保険』 ※独占配信
テレビドラマ（中国）
2025年3月4日（火）
・『凌雲志〜愛と正義に生きた英雄〜』 第1話〜第14話
テレビアニメ（日本）
2025年3月14日（金）
・『宇宙戦艦ヤマト』 シーズン1〜3
ドキュメンタリー（海外）
2025年3月6日（木）
・Amazon Original『勝利のために：全米女子サッカーリーグ』（For The Win: NWSL／アメリカ） シーズン1 ※午後4時から独占配信
音楽（日本）
2025年3月17日（月）
・『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice』 ※独占配信
スポーツ（日本）
2025年3月5日（水）
・『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs オランダ』 ※午後6時30分から独占ライブ配信（地上波を除く）
2025年3月6日（木）
・『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs オランダ』 ※午後6時から独占ライブ配信（地上波を除く）
2025年3月15日（土）
・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 阪神タイガース vs シカゴ・カブス ※午前11時30分から独占ライブ配信（地上波を除く）
・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 読売ジャイアンツ vs ロサンゼルス・ドジャース ※午後6時30分から独占ライブ配信（地上波を除く）
2025年3月16日（日）
・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 阪神タイガース vs ロサンゼルス・ドジャース ※午前11時30分から独占ライブ配信（地上波を除く）
・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 読売ジャイアンツ vs シカゴ・カブス ※午後6時30分から独占ライブ配信（地上波を除く）
2025年3月18日（火）
・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス ※午後6時30分からライブ配信
2025年3月19日（水）
・『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス ※午後6時30分からライブ配信
2025年3月29日（土）
・『MLB レギュラーシーズン』
※ライブ配信（毎週土曜日・日曜日に日本人選手が出場予定の試合を1試合配信／年間合計54試合）
→ ＜PR＞Prime Videoも観れる「Amazonプライム」の30日間無料体験はこちら