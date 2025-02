正解は「あのさ、ちょっと聞いてよ」でした!

直訳すると「あなた、そのことを知っている?」という意味になります。

会話の初めに、相手の注意を引きたいときに便利なフレーズです。

A:「You know what? why don't we go on a trip next week?」

(あのさ、来週旅行に行かない?)

B:「Sounds good!」

(いいね!)