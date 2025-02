フリードマン編成本部長と英語で会話しながら朗希の投球を見守った

ドジャース・大谷翔平投手の“進化”が関心を集めている。アリゾナ州グレンデールで行われているスプリングトレーニングで連日汗を流しているが、ファンは野球以外の部分にも注目。SNSには「ショウヘイの英語がうまくなっている」「新たな一面の開花やなぁ」などのコメントが並んだ。

25日(日本時間26日)には4度目のブルペン入り。変化球も交ぜながら30球を投げ込むなど順調な調整を続けている。この日の練習中には、フリードマン編成本部長と英語で話しながら、佐々木朗希投手の投球を見守る姿もあった。

以前より、英語を話す大谷の姿が増えている。23日(同24日)には、ドジャースの公式インスタが手羽先大食い大会の様子を公開。「手羽先大食い大会で勝つ同僚は誰?」と問われ「Bazooka. Why? He’s big. Always eats a lot!(バズーカ/ブルスダー・グラテロル。理由? 彼はデカいから。いつもたくさん食べてるし)」と英語で回答。翌24日(同25日)の3度目のブルペンでは「Last one is better(最後のほうが良かった?)」と捕手に確認する場面もあった。

通訳なしでスラスラと英語をしゃべる大谷の様子にSNSのファンは注目。「英語で喋る大谷くんって日本語で喋る時とはなんか違うね」「どっちが良いとかではなく、新たな一面の開花やなぁと」「英語でコミュニケーションがより深く取れるようになった事で、自信がみなぎってる気がする」とコメントが集まっていた。(Full-Count編集部)