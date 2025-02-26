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MF 22 ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È(¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êU-19/¥É¥¤¥Ä)

MF 21 ã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í)

MF 13 ÀÐ°æµ×·Ñ(¾ÅÆî)

FW 11 °æ¾å°¦Îü(¹­Åç)

FW 20 ¹â²¬Îâñ¥(Æü¾Ï³Ø±à¹â)

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GK 1 ÃæÂ¼·½Í¤(ÅìµþV)

GK 23 ¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)

DF 2 ÇßÌÚÎç(º£¼£)

DF 3 ¹â¶¶¿Î¸Õ(CÂçºå)

DF 5 »Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)

DF 15 ±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)

MF 10 Âç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)

MF 17 ÃæÀî°é(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)

MF 7 º´Æ£Î¶Ç·²ð(²¬»³)

FW 9 ¿ÀÅÄÁÕ¿¿(ÀîºêF)

FW 14 Æ»ÏÆË­(¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó/¥Ù¥ë¥®¡¼)

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